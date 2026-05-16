Recruté en janvier 2023 pour la somme astronomique de 107 millions de livres sterling (soit environ 131 millions de dollars à l’époque), Enzo Fernández devait incarner le nouveau départ de Chelsea sous l’égide de ses nouveaux propriétaires et propulser le club vers les sommets. Trois ans plus tard, le club et le milieu de terrain se retrouvent pratiquement au point de départ : coincés en milieu de tableau, leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions sont réduits à néant.

Le milieu de terrain est devenu, malgré lui, un symbole de la gestion erratique de BlueCo, traversant davantage de bas que de hauts, même si ses performances ont souvent brillé alors que les Blues tentaient de se relancer dans un contexte de turnover incessant et peu judicieux des joueurs et des entraîneurs.

Fidèle à sa tradition, le club a tout de même soulevé des trophées : la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs l’an dernier sous les ordres d’Enzo Maresca. Sa place dans le top 4 en 2024-2025 restera honorable. Mais cette dynamique n’a pas débouché sur davantage de succès cette saison, et les Blues se retrouvent à nouveau dans le désert alors que la campagne actuelle touche à sa fin.

Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que l’international argentin ait ouvertement évoqué un départ cet été. À 24 ans, il espérait briguer des titres majeurs ; or Chelsea n’a jamais fait mieux qu’une quatrième place en Premier League depuis son arrivée, et ne semble pas près de faire mieux, alors qu’il n’a disputé qu’une seule campagne de Ligue des champions. Avant cette saison, il n’avait connu qu’une finale nationale, perdue en Carabao Cup 2024 contre Liverpool.