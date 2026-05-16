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Krishan Davis

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Enzo Fernández pour un dernier baroud d’honneur ? Recruté pour 107 millions de livres par Chelsea, le milieu argentin peut encore sceller son héritage en offrant aux Blues un dernier trophée en FA Cup, ce samedi à Wembley face à Manchester City, club qui le courtise ouvertement

Analysis
E. Fernandez
Chelsea
Chelsea vs Manchester City
FEATURES
Manchester City
FA Cup

Enzo Fernández aborde une finale de FA Cup décisive samedi. Son avenir à Chelsea reste incertain après ses déclarations laissant entendre un départ vers le Real Madrid, mais le milieu de terrain peut offrir aux Blues un ultime cadeau en affrontant un autre courtisan, Manchester City. Si le capitaine par intérim mène l’équipe, actuellement sans entraîneur, vers la victoire, il redorera quelque peu son image.

L’avenir de Fernandez à Stamford Bridge alimente les spéculations depuis près de deux mois. Frustré sous les ordres de l’ancien entraîneur Liam Rosenior, le gardien argentin a profité de la trêve internationale de mars pour exprimer publiquement son souhait de s’installer à Madrid (la ville, non le club), déclenchant une suspension interne de deux matchs.

Si le Real n’a pas encore concrétisé son intérêt, Manchester City, prochain adversaire des Blues en finale de la FA Cup, songerait à formuler une offre estivale pour le milieu argentin, recruté à prix record en provenance de Benfica en 2023. Pourtant, le milieu de terrain pourrait finalement rester si les Blues parvenaient à lui proposer une nouvelle convention. Alors que la finale de la Coupe d’Angleterre approche et qu’elle pourrait servir d’audition à Manchester City, l’avenir d’Enzo reste donc en suspens.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le visage d'une époque révolue

    Recruté en janvier 2023 pour la somme astronomique de 107 millions de livres sterling (soit environ 131 millions de dollars à l’époque), Enzo Fernández devait incarner le nouveau départ de Chelsea sous l’égide de ses nouveaux propriétaires et propulser le club vers les sommets. Trois ans plus tard, le club et le milieu de terrain se retrouvent pratiquement au point de départ : coincés en milieu de tableau, leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions sont réduits à néant.

    Le milieu de terrain est devenu, malgré lui, un symbole de la gestion erratique de BlueCo, traversant davantage de bas que de hauts, même si ses performances ont souvent brillé alors que les Blues tentaient de se relancer dans un contexte de turnover incessant et peu judicieux des joueurs et des entraîneurs.

    Fidèle à sa tradition, le club a tout de même soulevé des trophées : la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs l’an dernier sous les ordres d’Enzo Maresca. Sa place dans le top 4 en 2024-2025 restera honorable. Mais cette dynamique n’a pas débouché sur davantage de succès cette saison, et les Blues se retrouvent à nouveau dans le désert alors que la campagne actuelle touche à sa fin.

    Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que l’international argentin ait ouvertement évoqué un départ cet été. À 24 ans, il espérait briguer des titres majeurs ; or Chelsea n’a jamais fait mieux qu’une quatrième place en Premier League depuis son arrivée, et ne semble pas près de faire mieux, alors qu’il n’a disputé qu’une seule campagne de Ligue des champions. Avant cette saison, il n’avait connu qu’une finale nationale, perdue en Carabao Cup 2024 contre Liverpool.

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  • Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL

    Un long adieu ?

    Enzo aurait-il entamé un long adieu ? Depuis près de deux mois, le milieu de terrain s’interroge publiquement sur son avenir à Chelsea et laisse entendre qu’il pourrait rejoindre le Real Madrid, club qui le suit de près sans avoir encore officialisé son intérêt.

    Ses déclarations à ESPN, au lendemain de la cuisante défaite 8-2 (score cumulé) contre le Paris Saint-Germain – autre prétendant présumé – en huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars, un score qui reflétait parfaitement l’écart de niveau entre les deux équipes, en disent long. Interrogé sur son avenir à Stamford Bridge, un Fernandez abattu a reconnu : « Je ne sais pas. Pour l’instant, je me concentre ici. Il nous reste huit matches de Premier League à disputer et la FA Cup. Ensuite, la Coupe du monde approche, donc on verra après ça. »

    Pendant la trêve internationale suivante, il a réitéré cette position avant d’exprimer clairement son souhait de rejoindre Madrid dans une interview YouTube : « J’aimerais vivre en Espagne, j’apprécie beaucoup Madrid, cela me rappelle Buenos Aires. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l’aise en espagnol. » Ces propos lui valent alors deux matchs de suspension, infligés par l’entraîneur de Chelsea, Rosenior, depuis limogé.

    Depuis, le joueur de 25 ans a attisé les spéculations en se rendant à Madrid pour un tournoi de tennis, où il a été photographié en train de saluer la star du Real, Jude Bellingham. La décision semble déjà prise.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Prétendants potentiels

    Le Real Madrid n’est pas seul sur les traces d’Enzo. Samedi, en finale de la FA Cup, il croisera la route d’un autre prétendant : Manchester City. Selon The Athletic, les Citizens l’ont inscrit sur leur short-list au poste de milieu de terrain, alors qu’ils anticipent le départ de Bernardo Silva, devenu ces dernières saisons un véritable box-to-box.

    Si l’intérêt en est encore à un « stade précoce », un éventuel remaniement du staff technique à l’Etihad Stadium pourrait accélérer les discussions. L’avenir de Pep Guardiola, dont le départ à l’issue de la saison n’est pas exclu, est en effet suspendu à sa décision de prolonger ou non son aventure mancunienne. En cas de départ, son ancien adjoint et ex-coach de Chelsea, Maresca, serait pressenti pour lui succéder.

    Fernandez entretenait une relation solide avec le tacticien italien, et le départ soudain et houleux de ce dernier le jour de l’An – en partie dû à ses discussions avec City – a sans aucun doute contribué à la désillusion du joueur dans l’ouest de Londres. Le champion du monde a d’ailleurs publicisé son intention de partir cet été ; difficile, donc, de l’imaginer refuser un retour sous les ordres de son ancien mentor.

    Enfin, selon The Times, Chelsea devrait récupérer au moins 80 millions de livres (106 millions de dollars) pour éviter une perte comptable sur le joueur.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    « Un vainqueur et un battant »

    L’entraîneur par intérim de Chelsea, Calum McFarlane, n’aura sans doute pas grand-chose à dire sur l’avenir de Fernandez, alors que le club poursuit sa recherche d’un remplaçant définitif à Rosenior. Il reste néanmoins pleinement conscient de l’importance de l’Argentin pour l’équipe.

    Après le but victorieux d’Enzo en demi-finale de la FA Cup contre Leeds, il a déclaré : « C’est une arme sur laquelle on s’appuie beaucoup, c’est pourquoi il a souvent changé de poste ces dernières années. Il a déjà évolué plus bas sur le terrain, occupé le poste de numéro 10 ou varié ses positions, mais sa dangerosité dans la surface est telle que, plus on le positionne haut – tout en lui permettant de redescendre ou de se décaler –, plus il peut créer des brèches sur l’aile gauche et en attaquant le deuxième poteau.

    Il le fait très bien, et il le fait depuis toute la saison. C’est l’un de ses plus grands atouts : quand on attaque par la droite, son timing dans les courses, sa capacité à se détacher et à prendre de la hauteur sur les centres, ainsi que sa technique de tête sont excellents.

    C’est un gagnant, plein de talent et de fougue. Il est indispensable à ce groupe, et son atout majeur est sa polyvalence ; mais quand le match se complique, le combattant resurgit. On le voit guider ses coéquipiers, on le voit tacler, on le voit lutter pour chaque ballon perdu. »

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Le feuilleton pourrait bien se poursuivre.

    Sa ténacité, sa combativité et sa mentalité de gagnant expliquent en grande partie pourquoi de nombreux supporters de Chelsea espèrent que ce n’est pas le chant du cygne de Fernandez. Sans lui, la saison serait encore plus difficile, et l’idée de laisser une équipe inexpérimentée privée de l’un de ses rares leaders offensifs est alarmante.

    Il reste toutefois un mince espoir de le voir prolonger : après sa suspension de deux matchs, son agent, Javier Pastore, a confirmé que des discussions avaient déjà eu lieu au sujet d’un nouveau contrat, sans succès pour l’instant. L’ancien meneur de jeu du PSG a déclaré à The Athletic que son client était disposé à rester si ses conditions étaient satisfaites, mais qu’en l’absence d’accord après la prochaine Coupe du monde, Fernandez « explorerait d’autres options ».

    « Nous avons entamé les discussions vers décembre ou janvier, mais nous n’avons pas trouvé d’accord », explique Pastore. « Comme le contrat d’Enzo court encore sur six ans, nous avons décidé de ne pas le renouveler car les conditions ne convenaient ni à nous ni au joueur ; au vu du niveau d’Enzo aujourd’hui, il mérite bien plus que ce qu’il gagne actuellement. »

    L’agent a toutefois laissé entendre qu’une rupture pourrait se profiler entre le joueur et les dirigeants du club : « D’autres facteurs entrent en jeu : le salaire, le respect, la manière dont les choses sont gérées… Il y a beaucoup d’éléments que l’on ne perçoit pas actuellement – ou du moins que je ne perçois pas en tant qu’agent – et qui laissent penser que le club ne gère pas la situation de la meilleure façon possible avec lui. »

    L’histoire pourrait donc connaître un rebondissement, d’autant que la possible arrivée d’un jeune entraîneur respecté et ancien milieu de terrain comme Xabi Alonso, actuellement en tête de liste, pourrait inciter Fernandez à prolonger son aventure londonienne.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Une chance de se racheter

    Si ce chapitre s’achève vraiment, Fernández peut clore trois ans et demi chez les Blues en conquérant le plus prestigieux des trophées. Il se battra avec une détermination sans faille pour que ce rêve se réalise samedi.

    C’est en grande partie grâce à lui si le club se retrouve de nouveau en finale : sa tête a permis de battre Leeds en demi-finale, après avoir repris le centre de Pedro Neto lors d’une de ses incursions tardives dans la surface, désormais sa marque de fabrique.

    Ce but, ajouté à celui inscrit contre Liverpool ce week-end, porte son total à 14 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, auxquelles s’ajoutent six passes décisives pour atteindre la barre des dix unités combinées. Il en avait totalisé 26 l’an dernier, dont huit en Ligue Europa Conférence.

    Enzo fait ainsi partie des rares Blues à pouvoir garder la tête haute cette saison, et les supporters ne lui ont pas tenu rigueur de ses appels du pied madrilènes. Sous l’arche de Wembley, il voudra récompenser cette confiance inébranlable ; en cas de succès, les fans ne lui en voudront sans doute pas de quitter un club qui, à leurs yeux, les a déjà déçus.

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