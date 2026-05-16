Sa ténacité, sa combativité et sa mentalité de gagnant expliquent en grande partie pourquoi de nombreux supporters de Chelsea espèrent que ce n’est pas le chant du cygne de Fernandez. Sans lui, la saison serait encore plus difficile, et l’idée de laisser une équipe inexpérimentée privée de l’un de ses rares leaders offensifs est alarmante.
Il reste toutefois un mince espoir de le voir prolonger : après sa suspension de deux matchs, son agent, Javier Pastore, a confirmé que des discussions avaient déjà eu lieu au sujet d’un nouveau contrat, sans succès pour l’instant. L’ancien meneur de jeu du PSG a déclaré à The Athletic que son client était disposé à rester si ses conditions étaient satisfaites, mais qu’en l’absence d’accord après la prochaine Coupe du monde, Fernandez « explorerait d’autres options ».
« Nous avons entamé les discussions vers décembre ou janvier, mais nous n’avons pas trouvé d’accord », explique Pastore. « Comme le contrat d’Enzo court encore sur six ans, nous avons décidé de ne pas le renouveler car les conditions ne convenaient ni à nous ni au joueur ; au vu du niveau d’Enzo aujourd’hui, il mérite bien plus que ce qu’il gagne actuellement. »
L’agent a toutefois laissé entendre qu’une rupture pourrait se profiler entre le joueur et les dirigeants du club : « D’autres facteurs entrent en jeu : le salaire, le respect, la manière dont les choses sont gérées… Il y a beaucoup d’éléments que l’on ne perçoit pas actuellement – ou du moins que je ne perçois pas en tant qu’agent – et qui laissent penser que le club ne gère pas la situation de la meilleure façon possible avec lui. »
L’histoire pourrait donc connaître un rebondissement, d’autant que la possible arrivée d’un jeune entraîneur respecté et ancien milieu de terrain comme Xabi Alonso, actuellement en tête de liste, pourrait inciter Fernandez à prolonger son aventure londonienne.