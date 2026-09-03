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Enzo Fernandez lance une pique BRUTALE à Chelsea après avoir bouclé son transfert « de rêve » à Manchester City
Fernandez lâche une déclaration sur les « grands clubs »
Fernandez a officiellement quitté Stamford Bridge pour l’Etihad Stadium, et le milieu de terrain argentin n’a pas tardé à adresser une pique à son ancien club. Bien qu’il ait remporté la Coupe du monde des clubs lors de son passage à Chelsea, le joueur de 25 ans a laissé entendre que rejoindre Manchester City représentait une nette montée en gamme en termes de dimension et d’ambition de l’institution qu’il représente désormais.
L’ancien joueur de Benfica a été clair sur ses motivations pour forcer ce transfert, déclarant au site officiel de City : « J’ai toujours rêvé d’être dans un club aussi grand que City.
« Je suis reconnaissant pour cette opportunité. C’est un moment très émouvant pour moi et ma famille de franchir cette étape à 25 ans, dans une carrière de footballeur dont j’ai toujours rêvé.
« Je suis tellement heureux d’être ici, de profiter de ces premières heures au club. Je peux déjà voir à quel point il est grand, et nous allons prendre du plaisir et gagner beaucoup de choses ensemble. »
- AFP
Exiger le succès à l’Etihad
Si Chelsea a eu du mal à soutenir une candidature régulière au titre en Premier League pendant son passage à Londres, Fernandez ne se fait aucune illusion sur les attentes à l’Etihad. Le milieu de terrain a mis en avant la culture de la gagne à Manchester, en la comparant à la période de transition qu’il a connue à Chelsea, où le club n’a pas réussi à reproduire la domination nationale de Manchester City.
« Manchester City doit gagner tous les trophées pour lesquels il est en lice, a ajouté Fernandez, en fixant le cap pour ses nouveaux coéquipiers. Dans chaque compétition que nous disputons, nous devons rivaliser et gagner, parce que l’histoire de ce club l’exige.
« Pour être honnête, dès le premier jour, ils ont cru en moi et m’ont appelé pour me dire qu’ils voulaient que je rejoigne le club, je n’ai pas hésité une seconde. C’est un club qui a beaucoup gagné ces dernières années. C’est un club qui est en train d’écrire l’histoire du football et, pour moi, c’est un énorme défi.
« Pouvoir venir ici, aider le club et continuer à gagner ensemble, c’est ce qui est mon objectif depuis qu’ils m’ont appelé : venir dans ce club en sachant que nous allons gagner beaucoup de trophées ensemble. »
Retrouvailles avec Maresca
Un facteur clé du transfert a été la présence d’Enzo Maresca, qui a récemment quitté Chelsea pour prendre les rênes à l’Etihad. Fernandez n’a pas tardé à reconnaître le rôle joué par son ancien entraîneur pour faciliter l’opération, qui a vu City égaler le record britannique des transferts avec 125 M£ afin de s’attacher ses services après une longue période de négociations.
Évoquant ces retrouvailles, Fernandez a déclaré : « Nous avions tous les deux très envie que cela se fasse, parce que cela n’a pas été facile pour moi d’être ici aujourd’hui. Mais je sais qu’il a lui aussi fait un gros effort, en parlant au club, et je lui suis reconnaissant de l’avoir fait. Cela a été quelques jours longs, mais au final je suis ici et je suis très heureux de rejoindre ce club. »
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La refonte massive du milieu de terrain de Manchester City
L’arrivée de Fernandez constitue la dernière pièce d’un stupéfiant projet de rénovation du milieu de terrain à 326 M£ à Manchester City. Le géant de l’Etihad s’est montré agressif sur le marché, en ajoutant une profondeur et une qualité importantes dans l’entrejeu après les acquisitions très médiatisées d’Elliot Anderson pour 116 M£ et d’Ayyoub Bouaddi pour 85 M£ plus tôt lors de ce mercato.
La volonté de City de dépenser sans compter reflète sa détermination à rester au sommet du football européen, tandis que pour Fernandez, cela représente l’accomplissement d’une ambition professionnelle qu’il estimait inatteignable à Stamford Bridge. Il a ajouté : « L’équipe que City construit cette année est incroyable, et cela me rend vraiment heureux qu’ils aillent dans cette direction. »
Alors que l’Argentin prend ses marques dans son nouvel environnement, ses commentaires ne manqueront pas de rester dans les esprits des fidèles de Chelsea, qui l’ont vu partir chez un rival national.
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