Enzo Fernandez lance une pique BRUTALE à Chelsea après avoir bouclé son transfert « de rêve » à Manchester City

Fernandez a officiellement quitté Stamford Bridge pour l’Etihad Stadium, et le milieu de terrain argentin n’a pas tardé à adresser une pique à son ancien club. Bien qu’il ait remporté la Coupe du monde des clubs lors de son passage à Chelsea, le joueur de 25 ans a laissé entendre que rejoindre Manchester City représentait une nette montée en gamme en termes de dimension et d’ambition de l’institution qu’il représente désormais.

L’ancien joueur de Benfica a été clair sur ses motivations pour forcer ce transfert, déclarant au site officiel de City : « J’ai toujours rêvé d’être dans un club aussi grand que City.

« Je suis reconnaissant pour cette opportunité. C’est un moment très émouvant pour moi et ma famille de franchir cette étape à 25 ans, dans une carrière de footballeur dont j’ai toujours rêvé.

« Je suis tellement heureux d’être ici, de profiter de ces premières heures au club. Je peux déjà voir à quel point il est grand, et nous allons prendre du plaisir et gagner beaucoup de choses ensemble. »



