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Enzo Fernández laisse entendre qu'un transfert au Real Madrid est imminent, alors que la star de Chelsea accorde une interview révélatrice à un YouTuber
Langue et mode de vie
Les rumeurs associant Fernandez au Real Madrid ont pris de l'ampleur après son passage sur la chaîne YouTube Avirales. Le joueur de 25 ans, qui a rejoint Chelsea début 2023 pour un montant record de 121 millions d'euros (un record britannique à l'époque), s'est montré étonnamment franc lorsqu'il a évoqué ses préférences pour l'avenir en dehors de la Premier League. Bien qu'il ait été un pilier du milieu de terrain des Blues cette saison – avec huit buts et trois passes décisives en 30 apparitions –, Fernandez a admis que la transition culturelle et linguistique par rapport à la vie en Angleterre restait un facteur dans sa réflexion à long terme. Il a notamment souligné que l'ambiance à Madrid lui rappelait celle de Buenos Aires, sa ville natale, laissant entrevoir une affinité profondément enracinée pour la ville espagnole.
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Pas de place pour l'interprétation
Au cours de l'entretien, Fernandez a été interrogé sur l'endroit où il choisirait de s'installer s'il devait quitter Londres. Sa préférence pour un transfert en Liga était évidente, même s'il s'est d'abord montré réticent à citer un club en particulier. La star de Chelsea a déclaré : « J'aimerais vivre en Espagne. J'aime beaucoup Madrid ; ça me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l’aise en espagnol. »
Engagements futurs
Si Fernández reste discret quant à d'éventuels contacts officiels avec le Bernabéu, il s'est montré étonnamment franc au sujet de son parcours professionnel à long terme et d'un éventuel retour en Amérique du Sud. Le vainqueur de la Coupe du monde a précisé : « Je retournerai à River, mais pas pour prendre ma retraite – je veux y revenir tant que je suis encore au sommet de ma forme. »
Il s'était auparavant exprimé sur les rumeurs le liant à Madrid, insistant sur le fait qu'« aucune discussion » n'avait eu lieu. Il a déclaré : « Le Real Madrid ? Honnêtement, rien – aucune discussion. Pour l'instant, nous nous concentrons sur Chelsea et les matchs qui nous restent à jouer. Après la Coupe du monde, nous verrons bien. »
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Une fin de saison décisive
Chelsea occupe actuellement la sixième place de la Premier League, à six points d'Aston Villa, quatrième, et doit encore disputer sept derniers matchs redoutables, parmi lesquels des rencontres à domicile contre Manchester City et Manchester United, ainsi que des affrontements contre Liverpool et Tottenham en mai. Alors que leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions sont en suspens, les Blues ont encore une chance réaliste de remporter un titre grâce à leur parcours en FA Cup, l'équipe de Liam Rosenior devant affronter Port Vale en quart de finale le 4 avril.