Enzo Fernández laisse entendre qu'un transfert au Real Madrid est imminent, alors que la star de Chelsea accorde une interview révélatrice à un YouTuber

Si Fernández reste discret quant à d'éventuels contacts officiels avec le Bernabéu, il s'est montré étonnamment franc au sujet de son parcours professionnel à long terme et d'un éventuel retour en Amérique du Sud. Le vainqueur de la Coupe du monde a précisé : « Je retournerai à River, mais pas pour prendre ma retraite – je veux y revenir tant que je suis encore au sommet de ma forme. »

Il s'était auparavant exprimé sur les rumeurs le liant à Madrid, insistant sur le fait qu'« aucune discussion » n'avait eu lieu. Il a déclaré : « Le Real Madrid ? Honnêtement, rien – aucune discussion. Pour l'instant, nous nous concentrons sur Chelsea et les matchs qui nous restent à jouer. Après la Coupe du monde, nous verrons bien. »