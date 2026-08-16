Enzo Fernandez hué par les supporters de Chelsea à Stamford Bridge alors que Xabi Alonso décroche sa première victoire à domicile contre la Real Sociedad

L’atmosphère dans l’ouest de Londres s’est tendue lorsque Fernandez est entré en jeu en seconde période, à la 62e minute. Le milieu de terrain, fortement annoncé sur le départ vers Manchester City pour y retrouver son ancien entraîneur Enzo Maresca, a essuyé des huées bien audibles en provenance des tribunes.

Ces tensions semblent provenir de plusieurs facteurs, notamment le comportement récent du joueur après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, ainsi que de rumeurs de longue date concernant son envie de partir. Fernandez a même récupéré le brassard de capitaine des mains de Reece James à son entrée en jeu, un geste qui n’a fait que davantage diviser le public.



