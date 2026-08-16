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Enzo Fernandez hué par les supporters de Chelsea à Stamford Bridge alors que Xabi Alonso décroche sa première victoire à domicile contre la Real Sociedad
Stamford Bridge divisé par l’accueil réservé à Enzo
L’atmosphère dans l’ouest de Londres s’est tendue lorsque Fernandez est entré en jeu en seconde période, à la 62e minute. Le milieu de terrain, fortement annoncé sur le départ vers Manchester City pour y retrouver son ancien entraîneur Enzo Maresca, a essuyé des huées bien audibles en provenance des tribunes.
Ces tensions semblent provenir de plusieurs facteurs, notamment le comportement récent du joueur après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, ainsi que de rumeurs de longue date concernant son envie de partir. Fernandez a même récupéré le brassard de capitaine des mains de Reece James à son entrée en jeu, un geste qui n’a fait que davantage diviser le public.
- AFP
Rogers et Pedro portent Chelsea vers la victoire
Sur le terrain, Chelsea a montré par séquences l’identité tactique qu’Alonso cherche désespérément à mettre en place. Le recrutement record Morgan Rogers a eu un impact immédiat, ouvrant le score seulement 11 minutes après le début de ses débuts à la suite de son énorme transfert en provenance d’Aston Villa. Même si Jon Aramburu a égalisé pour les visiteurs avant la pause, la qualité offensive de Chelsea s’est révélée trop importante en seconde période, alors que Joao Pedro a fait la différence grâce à un doublé bien conclu.
L’attaquant brésilien est le joueur le plus en vue de l’été pour Chelsea, portant son total de pré-saison à sept buts. Le premier est venu d’une tête sur un centre précis de Reece James, tandis que le second, à la 77e minute, a pratiquement mis fin au suspense.
Alonso « ému » après ses débuts à domicile
S’exprimant après le match, Alonso a choisi de retenir les points positifs de son premier match sur le banc à domicile plutôt que le traitement individuel réservé à Fernandez. « C’était émouvant de vivre ma première fois dans notre nouveau stade », a déclaré l’Espagnol au site officiel du club. « L’accueil réservé à l’équipe et au nouveau staff, ainsi qu’à moi-même, a été formidable, donc je suis ravi. »
L’entraîneur s’est montré globalement ravi de l’ambiance et a souligné l’importance du lien entre le terrain et les tribunes. Alonso a noté que l’intégration de son groupe évolue dans le bon sens, en particulier avec le retour des joueurs après leurs sélections internationales.
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La préparation se tourne vers le match d’ouverture contre Fulham
Cette victoire offre un regain de moral à Chelsea après un été de transition et des résultats mitigés. Après avoir négocié des rencontres contre des équipes comme Tottenham, la Juventus et l’AC Milan, Chelsea tourne désormais son attention vers son premier match de Premier League contre Fulham, le 24 août.
Alonso a conclu son analyse en se projetant sur le travail à venir à Cobham cette semaine. Il a ajouté : « Maintenant, nous avons une semaine entière pour préparer Fulham, mais c’était une bonne sensation dans le stade. »
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