Enzo Fernandez et Erling Haaland titulaires avec Manchester City face au PSG, Phil Foden retrouve le banc

Manchester City retrouve la Ligue des champions ce soir avec la réception du PSG. Enzo Maresca dispose d’un effectif au complet pour cette affiche européenne majeure face à la redoutable équipe française.

Ce match revêt une importance particulière pour le club mancunien. Il s’agit de sa première rencontre à domicile depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable d’infractions graves au règlement financier de la Premier League entre les saisons 2009/10 et 2017/18.

Le club nie catégoriquement avoir commis la moindre faute dans cette affaire portant sur de nombreuses accusations financières. Il a déjà déposé un recours officiel contre cette décision historique et reste concentré sur ses performances sur le terrain.