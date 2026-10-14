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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Enzo Fernandez et Erling Haaland titulaires avec Manchester City face au PSG, Phil Foden retrouve le banc

Manchester City
Ligue des Champions
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
E. Haaland
E. Fernandez
P. Foden

Manchester City alignera une équipe au complet pour son choc très attendu de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, à l’Etihad Stadium. Enzo Maresca a laissé Phil Foden sur le banc malgré le retour de l’attaquant après une suspension de trois matches dans les compétitions nationales.

  • Manchester City accueille le PSG à l’Etihad

    Manchester City retrouve la Ligue des champions ce soir avec la réception du PSG. Enzo Maresca dispose d’un effectif au complet pour cette affiche européenne majeure face à la redoutable équipe française.

    Ce match revêt une importance particulière pour le club mancunien. Il s’agit de sa première rencontre à domicile depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable d’infractions graves au règlement financier de la Premier League entre les saisons 2009/10 et 2017/18.

    Le club nie catégoriquement avoir commis la moindre faute dans cette affaire portant sur de nombreuses accusations financières. Il a déjà déposé un recours officiel contre cette décision historique et reste concentré sur ses performances sur le terrain.

  • Enzo Maresca Manchester Citygetty

    Maresca sous le feu des médias

    La préparation de cette rencontre européenne cruciale a inévitablement été dominée par la polémique extrasportive qui se poursuit. Maresca a dû répondre à une avalanche de questions délicates sur le récent verdict de culpabilité lors de sa conférence de presse d’avant-match. Malgré l’attention intense des médias et un calendrier chargé, le staff technique ne déplore aucun blessé.

    Foden est par ailleurs de nouveau disponible pour jouer. L’international anglais a récemment purgé une suspension de trois matches dans les compétitions nationales après avoir reçu un carton rouge direct lors du derby de Manchester houleux du mois dernier.

  • Foden se contente d’une place sur le banc

    Malgré son retour bienvenu après sa suspension, Foden doit se contenter d’une place sur le banc ce soir. Maresca a choisi d’aligner un onze de départ très proche de celui qui a étrillé Liverpool à Anfield dimanche.

    Gianluigi Donnarumma conserve sa place dans le but des locaux. Ruben Dias et Marc Guehi formeront la charnière centrale, avec Abdukodir Khusanov et Josko Gvardiol sur les côtés de la défense. Enzo Fernandez et Elliot Anderson composeront un solide double pivot au milieu de terrain. Ils auront pour mission d’offrir une assise tactique solide face à une dangereuse attaque parisienne.

    Plus haut sur le terrain, Rayan Cherki évoluera dans un rôle avancé, juste devant le double pivot. Antoine Semenyo et Jeremy Doku ont été choisis pour apporter leur vitesse explosive et de la largeur de chaque côté de l’attaque. Erling Haaland occupera la pointe en tant qu’unique avant-centre. Le prolifique attaquant norvégien voudra à tout prix mener son équipe à une victoire cruciale à domicile en Ligue des champions.

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  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Onze de départ

    Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma ; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol ; Fernandez, Anderson ; Semenyo, Cherki, Doku ; Haaland

    PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz ; Akliouche, Dembele, Doue

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