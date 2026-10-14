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Enzo Fernandez et Erling Haaland titulaires avec Manchester City face au PSG, Phil Foden retrouve le banc
Manchester City accueille le PSG à l’Etihad
Manchester City retrouve la Ligue des champions ce soir avec la réception du PSG. Enzo Maresca dispose d’un effectif au complet pour cette affiche européenne majeure face à la redoutable équipe française.
Ce match revêt une importance particulière pour le club mancunien. Il s’agit de sa première rencontre à domicile depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable d’infractions graves au règlement financier de la Premier League entre les saisons 2009/10 et 2017/18.
Le club nie catégoriquement avoir commis la moindre faute dans cette affaire portant sur de nombreuses accusations financières. Il a déjà déposé un recours officiel contre cette décision historique et reste concentré sur ses performances sur le terrain.
- getty
Maresca sous le feu des médias
La préparation de cette rencontre européenne cruciale a inévitablement été dominée par la polémique extrasportive qui se poursuit. Maresca a dû répondre à une avalanche de questions délicates sur le récent verdict de culpabilité lors de sa conférence de presse d’avant-match. Malgré l’attention intense des médias et un calendrier chargé, le staff technique ne déplore aucun blessé.
Foden est par ailleurs de nouveau disponible pour jouer. L’international anglais a récemment purgé une suspension de trois matches dans les compétitions nationales après avoir reçu un carton rouge direct lors du derby de Manchester houleux du mois dernier.
Foden se contente d’une place sur le banc
Malgré son retour bienvenu après sa suspension, Foden doit se contenter d’une place sur le banc ce soir. Maresca a choisi d’aligner un onze de départ très proche de celui qui a étrillé Liverpool à Anfield dimanche.
Gianluigi Donnarumma conserve sa place dans le but des locaux. Ruben Dias et Marc Guehi formeront la charnière centrale, avec Abdukodir Khusanov et Josko Gvardiol sur les côtés de la défense. Enzo Fernandez et Elliot Anderson composeront un solide double pivot au milieu de terrain. Ils auront pour mission d’offrir une assise tactique solide face à une dangereuse attaque parisienne.
Plus haut sur le terrain, Rayan Cherki évoluera dans un rôle avancé, juste devant le double pivot. Antoine Semenyo et Jeremy Doku ont été choisis pour apporter leur vitesse explosive et de la largeur de chaque côté de l’attaque. Erling Haaland occupera la pointe en tant qu’unique avant-centre. Le prolifique attaquant norvégien voudra à tout prix mener son équipe à une victoire cruciale à domicile en Ligue des champions.
- AFP
Onze de départ
Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma ; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol ; Fernandez, Anderson ; Semenyo, Cherki, Doku ; Haaland
PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz ; Akliouche, Dembele, Doue
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