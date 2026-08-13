Manchester City a déjà déboursé 116 M£ (156 M$) pour Elliot Anderson cet été, faisant brièvement de lui le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Le club étudie aussi un accord pour le prodige lillois Ayyoub Bouaddi, et il est possible qu’un autre montant à neuf chiffres soit déboursé dans ce dossier.

Alors que son entrejeu est en train de bénéficier d’un sérieux renfort, sur fond de spéculations sur un retour en Espagne de Rodri, Ballon d’Or, au FC Barcelone ou au Real Madrid, Manchester City s’est imposé comme le grand favori pour arracher la superstar sud-américaine Fernandez à Stamford Bridge.

Il a été affirmé que Chelsea a fixé au 14 août la date limite pour qu’une approche officielle soit formulée et que des discussions aient lieu. Manchester City doit agir vite s’il veut ajouter davantage d’expérience de Premier League à son effectif.