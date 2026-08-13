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Enzo Fernandez Manchester City crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton

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Enzo Fernandez coche la case qui manque à Manchester City alors qu’un ancien défenseur des Blues admet qu’un transfert avec Chelsea serait « un gros plus », même à 120 millions de livres sterling

E. Fernandez
Manchester City
Chelsea
Premier League

Enzo Fernandez cocherait une case qui manque à Manchester City, a déclaré Colin Hendry à GOAL, le champion du monde étant présenté comme un « gros plus » pour Enzo Maresca s’il peut être attiré loin de Chelsea. L’international argentin s’accompagnerait d’un prix énorme, estimé à 120 millions de livres sterling (162 M$), mais cela pourrait s’avérer être de l’argent bien dépensé.

  • Chelsea a fixé une date limite pour toute offre concernant Fernandez

    Manchester City a déjà déboursé 116 M£ (156 M$) pour Elliot Anderson cet été, faisant brièvement de lui le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Le club étudie aussi un accord pour le prodige lillois Ayyoub Bouaddi, et il est possible qu’un autre montant à neuf chiffres soit déboursé dans ce dossier.

    Alors que son entrejeu est en train de bénéficier d’un sérieux renfort, sur fond de spéculations sur un retour en Espagne de Rodri, Ballon d’Or, au FC Barcelone ou au Real Madrid, Manchester City s’est imposé comme le grand favori pour arracher la superstar sud-américaine Fernandez à Stamford Bridge.

    Il a été affirmé que Chelsea a fixé au 14 août la date limite pour qu’une approche officielle soit formulée et que des discussions aient lieu. Manchester City doit agir vite s’il veut ajouter davantage d’expérience de Premier League à son effectif.

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  • Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty

    Le transfert de Fernandez à 120 M£ a-t-il du sens pour Manchester City ?

    Interrogé sur la question de savoir si un transfert aurait du sens pour Chelsea à l’approche de l’ère post-Pep Guardiola, Fernandez ayant déjà travaillé avec Maresca dans l’ouest de Londres, Hendry, dans des propos recueillis avec l’aimable concours de Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Oui, vu ce qu’ils essaient de remplacer, ça a du sens. Évidemment, il est arrivé en Premier League et a vraiment, vraiment bien réussi avec Chelsea, ou du moins autant qu’on puisse juger ce qu’a fait Chelsea. Ce serait un bon renfort.

    « City a aussi un effectif déjà bien fourni, mais en même temps toutes les équipes qui luttent réellement pour les grands trophées ont des effectifs énormes, avec du talent et de la qualité partout.

    « Il va coûter cher, n’est-ce pas ? Mais encore une fois, tout coûte cher de nos jours, parce qu’on n’est plus à des dizaines de millions, on arrive maintenant à des centaines de millions et c’est fou. Mais c’est comme ça que le football a évolué depuis un moment, et ça va continuer comme ça jusqu’à, je ne sais pas, qu’on rétablisse la règle des trois ou quatre étrangers. Je ne sais pas, je me suis dit que j’allais placer celle-là parce que ça a déjà existé avant. Mais je pense que ce serait un bon renfort pour City. »

  • Manchester City a besoin de quelqu’un pour combler le vide laissé par De Bruyne

    Fernandez pourrait être considéré comme le type de joueur qui a manqué à City depuis les départs de joueurs comme Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan, alors que quelqu’un doit être capable d’atteindre les deux chiffres en termes de buts depuis un poste de milieu axial.

    L’ancien défenseur de City Hendry a ajouté : « Cela a été un problème, si je suis vraiment honnête, parce qu’il faut apporter des buts depuis la plupart des secteurs de l’équipe.

    « À l’exception du grand gaillard devant, [Erling] Haaland et le nombre de buts qu’il marque, mais il a été très bien servi en occasions. C’est un autre renfort qui, s’il est performant, peut apporter 10 buts. S’il peut atteindre les deux chiffres, alors c’est un gros plus pour City. »

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  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

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    S'entendre sur les conditions personnelles avec Fernandez ne sera pas un problème, et il est probable que le milieu de terrain infatigable de 25 ans, qui a rejoint le football anglais en provenance de Benfica en janvier 2023, bénéficie d'une augmentation par rapport au salaire de 180 000 £ par semaine qu'il perçoit à Stamford Bridge.

    Chelsea, avec son nouvel entraîneur Xabi Alonso à sa tête, reste toutefois peu enclin à vendre et ne facilitera pas le départ d'un atout précieux vers un grand rival de Premier League.

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