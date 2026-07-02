Pastore a laissé entendre que les représentants de l’international argentin préparaient un éventuel transfert, tout en soulignant que rien n’était encore définitif.

« Il ne pense qu’à ça [la Coupe du monde], et nous étudions les possibilités pour qu’il quitte Chelsea, mais il n’y a rien de concret ni de confirmé avec aucun club », a déclaré Pastore, cité par Marca.

Interrogé sur les déclarations de Fernández au sujet de Madrid, il a ajouté : « Il a beaucoup d’amis là-bas, il est très proche de Julián Álvarez, et au final, ils passent tout leur temps libre ensemble là-bas. Et moi aussi, je vis à Madrid. Chaque fois qu’il venait, c’était pour me voir et régler des questions professionnelles, mais à part ça : qui n’aime pas Madrid ? Je n’ai même pas joué à Madrid. J’y vis, tout simplement. »