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Enzo Fernández chercherait à quitter Chelsea, tandis que son agent défend les propos du milieu de terrain au sujet de Madrid
Un agent dévoile les projets de départ de Chelsea
Pastore a confirmé que les représentants de Fernandez examinent les options permettant au milieu de terrain de Chelsea de quitter le club. S’exprimant lors d’un événement organisé par l’AFA à Miami, l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain a déclaré qu’aucun accord concret n’avait encore été trouvé avec un autre club. Le nom de Fernandez a été associé à plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid.
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Pastore réagit aux rumeurs concernant le Real Madrid
Pastore a laissé entendre que les représentants de l’international argentin préparaient un éventuel transfert, tout en soulignant que rien n’était encore définitif.
« Il ne pense qu’à ça [la Coupe du monde], et nous étudions les possibilités pour qu’il quitte Chelsea, mais il n’y a rien de concret ni de confirmé avec aucun club », a déclaré Pastore, cité par Marca.
Interrogé sur les déclarations de Fernández au sujet de Madrid, il a ajouté : « Il a beaucoup d’amis là-bas, il est très proche de Julián Álvarez, et au final, ils passent tout leur temps libre ensemble là-bas. Et moi aussi, je vis à Madrid. Chaque fois qu’il venait, c’était pour me voir et régler des questions professionnelles, mais à part ça : qui n’aime pas Madrid ? Je n’ai même pas joué à Madrid. J’y vis, tout simplement. »
La préparation pour la Coupe du monde demeure la priorité absolue.
Malgré l’incertitude qui entoure son avenir club, Pastore affirme que Fernández demeure totalement concentré sur la campagne argentine en Coupe du monde.
Pastore a déclaré : « Pour l’instant, le joueur se concentre sur l’équipe nationale. Il dispute une Coupe du monde, et l’équipe est à deux doigts d’atteindre les huitièmes de finale.
Il est en forme et affiche un état d’esprit très positif ; il réalise une excellente Coupe du monde. Lors des deux premiers matchs, il a contribué à des victoires aisées. Enzo a beaucoup changé de poste ces dernières années : il a joué en retrait ou en milieu relayeur capable de percuter la surface adverse. Avec l’équipe nationale, il démarre plus bas, mais il est le seul milieu à monter et à se rapprocher de Messi. C’est un joueur capable de s’adapter à n’importe quel poste. »
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Les discussions sur les transferts peuvent attendre la fin de la Coupe du monde.
Pour l’instant, Fernandez se concentre sur la quête du titre de l’Argentine en Coupe du monde, et les rumeurs de transfert devraient logiquement rester en toile de fond jusqu’à la fin du tournoi. Une fois ses engagements internationaux achevés, l’attention se reportera sur son avenir en club, ses agents continuant d’étudier les options possibles, même si aucun accord n’est encore conclu.