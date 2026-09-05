Getty Images Sport
Traduit par
Enzo Fernandez brille pour ses débuts avec Manchester City, Erling Haaland scelle une courte victoire contre Coventry City
Des débuts surprenants pour la nouvelle recrue
Fernandez figurait initialement parmi les remplaçants selon le manager Enzo Maresca. Cependant, une blessure inattendue de Nico O'Reilly pendant l'échauffement a forcé un changement de dernière minute, offrant à Fernandez ses débuts avec Manchester City. Malgré l'impressionnante indemnité de transfert de 125 millions de livres sterling et le souvenir encore présent d'un affrontement houleux en Coupe du monde avec son nouveau partenaire au milieu de terrain, Elliot Anderson, Fernandez s'est parfaitement intégré à l'équipe.
Les deux milieux de terrain, autrefois rivaux acharnés, ont travaillé en parfaite harmonie pour apporter de la sérénité à une équipe de Manchester City nerveuse, prouvant que le club a trouvé une nouvelle association redoutable dans l'entrejeu.
- Getty Images Sport
Briser l’impasse face à une défense tenace
Si Rayan Cherki a apporté l’étincelle créative et trouvé le poteau en début de match, c’est Fernandez qui a débloqué la défense de Coventry City. À la 26e minute, Fernandez a repéré l’appel intelligent d’Antoine Semenyo et a adressé une passe décisive qui a complètement éliminé Jay Dasilva.
Semenyo a ensuite délivré un centre parfait dans la surface, permettant à Erling Haaland d’inscrire de la tête l’unique but du match. La capacité de Fernandez à lire les espaces et à exécuter cette passe sous pression a démontré exactement pourquoi Manchester City était prêt à investir une somme aussi importante pour s’attacher ses services en provenance de Chelsea cet été.
Des moments contrastés et une passe décisive refusée
Le match n’a pas été exempt de moments agités pour la nouvelle recrue. Fidèle à son tempérament combatif, Fernandez a été impliqué dans une altercation physique inutile avec le gardien Carl Rushworth dès les deux premières minutes.
Cependant, il a aussi offert des moments de pur génie, dont une spectaculaire reprise de volée en crochet par-dessus son épaule qui a servi Haaland pour ce qui semblait être un deuxième but, avant que Fernandez ne soit signalé en position de hors-jeu de justesse.
Dans le même temps, Coventry City s’est créé plusieurs occasions dangereuses dans les deux périodes, mais est tombé sur un Gianluigi Donnarumma en grande forme, laissant les visiteurs avec trois défaites consécutives et toujours en quête de leur premier but en championnat.
- Getty Images Sport
Quel avenir pour Manchester City ?
À la suite de cette victoire arrachée de haute lutte, Manchester City cherchera à s’appuyer sur son début de saison parfait en championnat tout en intégrant davantage Fernandez à son dispositif tactique. Maresca doit corriger les fragilités défensives mises en lumière par Coventry City avant le prochain match. De son côté, Fernandez vise à maintenir ce haut niveau de performance afin de faire taire définitivement ses détracteurs et de justifier son transfert à 125 M£.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles