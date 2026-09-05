Enzo Fernandez brille pour ses débuts avec Manchester City, Erling Haaland scelle une courte victoire contre Coventry City

Fernandez figurait initialement parmi les remplaçants selon le manager Enzo Maresca. Cependant, une blessure inattendue de Nico O'Reilly pendant l'échauffement a forcé un changement de dernière minute, offrant à Fernandez ses débuts avec Manchester City. Malgré l'impressionnante indemnité de transfert de 125 millions de livres sterling et le souvenir encore présent d'un affrontement houleux en Coupe du monde avec son nouveau partenaire au milieu de terrain, Elliot Anderson, Fernandez s'est parfaitement intégré à l'équipe.

Les deux milieux de terrain, autrefois rivaux acharnés, ont travaillé en parfaite harmonie pour apporter de la sérénité à une équipe de Manchester City nerveuse, prouvant que le club a trouvé une nouvelle association redoutable dans l'entrejeu.