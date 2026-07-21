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Enzo Fernández a publié un communiqué émouvant après avoir reçu un carton rouge lors de la finale de la Coupe du monde perdue par l’Argentine face à l’Espagne
Un carton rouge qui coûte cher
Les espoirs de l'Argentine de conserver son titre mondial se sont évanouis après sa défaite 1-0 contre l'Espagne, en prolongation, à East Rutherford (New Jersey). Ferran Torres a inscrit le but décisif après l'expulsion de Fernández dans les dernières secondes du temps additionnel de la seconde mi-temps. Ayant déjà reçu un carton jaune pour contestation de la part de l'arbitre Slavko Vincic, Fernández s'est vu infliger un deuxième carton jaune à la suite d'un tacle tardif sur Pau Cubarsi. Le milieu de terrain a alors semblé présenter ses excuses aux supporters argentins en quittant la pelouse, avant d'exprimer sa frustration en donnant un coup de pied dans un micro placé au bord du terrain alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires.
Un message sincère à l’attention de nos supporters
Au lendemain de la défaite, Fernández a publié un message émouvant sur Instagram à l’intention des supporters argentins qui avaient soutenu l’équipe tout au long du tournoi. Il a écrit : « Avec le temps, on comprend qu’il y a quelque chose de bien plus important qu’un simple résultat. Depuis des années, ce groupe nous représente de la meilleure façon qui soit. Il nous apprend que la compétition ne se résume pas à la victoire, mais qu’il s’agit de tout donner pour le maillot et de ne jamais abandonner. C’est un honneur de faire partie de ce groupe qui a toujours fait preuve de courage, qui a concouru au plus haut niveau et qui a défendu ces couleurs avec fierté, humilité et engagement. »
Fierté malgré un dénouement douloureux
La star de Chelsea a également remercié les supporters qui ont suivi l'équipe de Lionel Scaloni tout au long du tournoi, soulignant que leur soutien comptait énormément pour le groupe.
« Je tiens à remercier tous les supporters argentins », a-t-il ajouté. « Merci d’avoir toujours été là, de nous avoir soutenus à chaque match, pour votre affection, votre soutien inconditionnel, et pour nous avoir fait sentir comme chez nous partout dans le monde. »
Fernandez a conclu : « Endosser le maillot de mon pays est le plus grand honneur de ma carrière, et je continuerai à donner le meilleur de moi-même chaque fois que j’aurai l’occasion de le défendre. »
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La FIFA enquête sur les incidents qui ont émaillé l’après-match.
Les répercussions de la finale ne se sont pas arrêtées au coup de sifflet final, puisque la FIFA a ouvert une enquête sur le comportement de l'Argentine après le match, selon le Standard. Une bagarre a éclaté alors que l'Espagne fêtait sa victoire : Nahuel Molina s'en est pris à Rodri, tandis que Leandro Paredes a donné des coups de poing à Éric Garcia et Gavi avant de plaquer ce dernier au sol. Cette procédure judiciaire vient accentuer la déception de l'Argentine face à cette conclusion chaotique.
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