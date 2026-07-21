Enzo Fernández a publié un communiqué émouvant après avoir reçu un carton rouge lors de la finale de la Coupe du monde perdue par l’Argentine face à l’Espagne

La star de Chelsea a également remercié les supporters qui ont suivi l'équipe de Lionel Scaloni tout au long du tournoi, soulignant que leur soutien comptait énormément pour le groupe.

« Je tiens à remercier tous les supporters argentins », a-t-il ajouté. « Merci d’avoir toujours été là, de nous avoir soutenus à chaque match, pour votre affection, votre soutien inconditionnel, et pour nous avoir fait sentir comme chez nous partout dans le monde. »

Fernandez a conclu : « Endosser le maillot de mon pays est le plus grand honneur de ma carrière, et je continuerai à donner le meilleur de moi-même chaque fois que j’aurai l’occasion de le défendre. »