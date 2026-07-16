Fernandez a provoqué l’ire de ses homologues de Premier League en postant sur Instagram un cliché où il pose avec ses coéquipiers argentins Lionel Messi et Leandro Paredes, en accompagnant la publication du tube « Wonderwall » d’Oasis. Ce morceau, adopté comme hymne officieux de l’équipe d’Angleterre lors de sa tournée nord-américaine, était régulièrement entonné par Harry Kane et ses coéquipiers avec les supporters jusqu’en demi-finale.

Selon le Daily Mail, ce choix musical a été largement interprété comme une pique directe à l’encontre de l’équipe anglaise battue. Bien que Fernandez ait par la suite republié la publication sans la bande-son, le message avait déjà été clairement reçu par des supporters encore sous le choc de leur défaite 2-1 de mercredi soir. Le joueur de 25 ans risque désormais d’être accueilli avec virulence lors de son retour sur les terrains anglais, à condition que son avenir reste à Stamford Bridge.