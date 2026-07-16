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Moataz Bellah El Hadedy

Traduit par

Enzo Fernández a provoqué l’Angleterre avec un message cinglant sur les réseaux sociaux après la victoire de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde

E. Fernandez
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine

Enzo Fernández a de nouveau provoqué la polémique en semblant provoquer l’Angleterre sur les réseaux sociaux après la victoire spectaculaire de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Les célébrations et les écarts numériques du milieu de terrain de Chelsea ont suscité une vive réaction des supporters des Three Lions et contraint son propre club à un gênant rétropédalage.

  • Enzo utilise « Wonderwall » pour railler les Three Lions.

    Fernandez a provoqué l’ire de ses homologues de Premier League en postant sur Instagram un cliché où il pose avec ses coéquipiers argentins Lionel Messi et Leandro Paredes, en accompagnant la publication du tube « Wonderwall » d’Oasis. Ce morceau, adopté comme hymne officieux de l’équipe d’Angleterre lors de sa tournée nord-américaine, était régulièrement entonné par Harry Kane et ses coéquipiers avec les supporters jusqu’en demi-finale.

    Selon le Daily Mail, ce choix musical a été largement interprété comme une pique directe à l’encontre de l’équipe anglaise battue. Bien que Fernandez ait par la suite republié la publication sans la bande-son, le message avait déjà été clairement reçu par des supporters encore sous le choc de leur défaite 2-1 de mercredi soir. Le joueur de 25 ans risque désormais d’être accueilli avec virulence lors de son retour sur les terrains anglais, à condition que son avenir reste à Stamford Bridge.

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    Les célébrations provoquent la colère à Atlanta

    Cette publication sur les réseaux sociaux fait suite à plusieurs gestes provocateurs de Fernandez durant la rencontre. Après avoir inscrit l’égalisation à la 85^e minute, le milieu de terrain s’est rué vers le banc anglais et les supporters adverses pour célébrer son but. Il a successivement placé ses mains en cornet derrière ses oreilles, tiré la langue puis envoyé un baiser aux « Three Lions », médusés.

    La tension n’est pas retombée après le coup de sifflet final : le community manager de Chelsea a dû supprimer un tweet illustrant la célébration de Fernandez, accompagné d’un emoji explosion, provoquant la colère immédiate des propres supporters des Blues.

  • Les tensions internes s’intensifient à Chelsea

    Le timing des écarts de Fernández est délicat, alors que son avenir à Chelsea reste flou. Récemment annoncé au Real Madrid, le milieu de terrain a déjà été sanctionné deux matchs en interne en avril après avoir affiché publiquement son désir de vivre en Espagne. Si le nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, affirme vouloir conserver son vice-capitaine, ses relations avec le noyau anglais de l’effectif risquent de nouveau de se tendre.

    Les retombées de cette demi-finale continuent de s’amplifier : les supporters anglais pointent une faute potentielle de Lionel Messi sur l’action menant au but victorieux et estiment que Fernandez aurait dû être expulsé pour un coup de coude plus tôt dans la rencontre. La publication « Wonderwall » a été la goutte de trop pour nombre d’entre eux, les internautes mettant en garde l’Argentin sur son retour à Cobham.

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    Tous les regards sont désormais tournés vers la finale phare de dimanche.

    Dans le camp argentin, toute l’attention se porte désormais sur la finale de la Coupe du monde de dimanche contre l’Espagne, où Messi et ses coéquipiers viseront un deuxième titre mondial consécutif, sur la pelouse de New Jersey. L’Espagne, de son côté, espère soulever sa deuxième Coupe du monde après avoir dominé la France en demi-finale.

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