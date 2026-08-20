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Enzo Fernandez à Manchester City ? Un ancien attaquant de Chelsea explique pourquoi la star argentine est le remplaçant « parfait » de Rodri
Remplacer une légende de Premier League
L’ancien ailier de Chelsea et de l’Angleterre, Cole, estime que Fernandez est la cible idéale sur le marché des transferts pour remplacer Rodri, parti à Barcelone, à l’Etihad Stadium. Manchester City est actuellement à la recherche de renforts au milieu de terrain avant la nouvelle saison.
L’avenir de l’Argentin reste un énorme sujet de discussion. Fernandez a été fortement associé à un transfert retentissant vers Manchester City, et Cole a soutenu avec enthousiasme cette éventuelle opération. Il insiste sur le fait que, si remplacer un joueur du calibre de Rodri est une tâche monumentale, Fernandez possède le profil technique parfait pour réussir sous l’immense pression à Manchester.
- (C)Getty Images
Cole soutient le transfert de City
Trouver un successeur adéquat à Rodri est une perspective incroyablement intimidante pour n’importe quel club dans le football mondial. L’international espagnol s’est imposé comme une force totalement dominante et comme le cœur tactique de l’équipe de City lors de son passage extrêmement réussi en Angleterre.
Cole n’a pas tardé à reconnaître l’ampleur du défi qui attend le département du recrutement du club. S’exprimant auprès de Paddy Power, il a livré son avis sincère sur l’énorme vide laissé au milieu du terrain.
« Quel homme à essayer de remplacer, a déclaré Cole. Rodri fait partie des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League. Un footballeur si unique. Cette saga Enzo va définitivement se prolonger, parce que vous avez un joueur qui veut partir et qui est convoité par plusieurs clubs. Les deux parties ont affiché leurs positions, donc il me semble que tout se joue désormais sur l’argent.
« Manchester City a tendance à trouver de l’argent quelque part, n’est-ce pas ? D’où qu’il vienne, c’est à la FA et à tous les autres de le découvrir !
Un travail à deux pour Manchester City
Si Fernandez est considéré comme un renfort de grande qualité, Cole a toutefois suggéré que remplacer un joueur du calibre de Rodri pourrait en réalité nécessiter plus qu’une seule recrue. L’intelligence tactique du milieu de terrain et sa présence physique lui permettaient souvent de dominer les matches à lui seul. Cole a expliqué que City pourrait avoir besoin d’une combinaison de talents pour retrouver le même équilibre au milieu dont l’équipe bénéficiait auparavant.
« Mais ils arrivent généralement à obtenir leur homme, et c’est un grand joueur, a déclaré Cole. Je pense qu’il est parfait pour ce rôle. Pour remplacer Rodri, il faut deux joueurs pour faire ça, même deux joueurs de tout premier plan comme [Elliot] Anderson et Fernandez. Personnellement, je pense que ce transfert va se faire. »
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Les Cityzens préparent les prochaines étapes
Reste à voir si City pourra finaliser un transfert pour Fernandez. Alors que la saison de Premier League débute, tous les regards seront tournés vers la manière dont Manchester City s’adaptera à la vie sans son patron du milieu de terrain.
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