Enzo Fernandez à Manchester City ? Un ancien attaquant de Chelsea explique pourquoi la star argentine est le remplaçant « parfait » de Rodri

Trouver un successeur adéquat à Rodri est une perspective incroyablement intimidante pour n’importe quel club dans le football mondial. L’international espagnol s’est imposé comme une force totalement dominante et comme le cœur tactique de l’équipe de City lors de son passage extrêmement réussi en Angleterre.

Cole n’a pas tardé à reconnaître l’ampleur du défi qui attend le département du recrutement du club. S’exprimant auprès de Paddy Power, il a livré son avis sincère sur l’énorme vide laissé au milieu du terrain.

« Quel homme à essayer de remplacer, a déclaré Cole. Rodri fait partie des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League. Un footballeur si unique. Cette saga Enzo va définitivement se prolonger, parce que vous avez un joueur qui veut partir et qui est convoité par plusieurs clubs. Les deux parties ont affiché leurs positions, donc il me semble que tout se joue désormais sur l’argent.

« Manchester City a tendance à trouver de l’argent quelque part, n’est-ce pas ? D’où qu’il vienne, c’est à la FA et à tous les autres de le découvrir !