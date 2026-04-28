Enzo Fernández a été aperçu à Madrid, moins d’un mois après que Chelsea a pris des mesures disciplinaires à l’encontre du milieu de terrain pour avoir laissé entendre qu’il souhaitait partir

Le milieu de terrain de Chelsea a été photographié à Madrid, moins d’un mois après avoir déclenché une polémique avec ses déclarations concernant un éventuel transfert au Real Madrid. Fernandez a été aperçu dans la ville moins de 24 heures après sa performance héroïque lors de la victoire 1-0 en demi-finale de la FA Cup contre Leeds United, et semblait imperméable aux récentes tensions internes à Stamford Bridge.

Le joueur de 25 ans a assisté au tournoi de tennis Mutua Madrid Open avant de se promener dans les rues en compagnie de ses coéquipiers de Chelsea, Cucurella et Pedro. Ce voyage survient à un moment délicat pour l’international argentin, dont l’admiration affichée pour la capitale espagnole l’a récemment mis en porte-à-faux avec la direction du club.











