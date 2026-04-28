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Enzo Fernández a été aperçu à Madrid, moins d’un mois après que Chelsea a pris des mesures disciplinaires à l’encontre du milieu de terrain pour avoir laissé entendre qu’il souhaitait partir
Le milieu de terrain se rend dans la capitale espagnole alors que les rumeurs vont bon train.
Le milieu de terrain de Chelsea a été photographié à Madrid, moins d’un mois après avoir déclenché une polémique avec ses déclarations concernant un éventuel transfert au Real Madrid. Fernandez a été aperçu dans la ville moins de 24 heures après sa performance héroïque lors de la victoire 1-0 en demi-finale de la FA Cup contre Leeds United, et semblait imperméable aux récentes tensions internes à Stamford Bridge.
Le joueur de 25 ans a assisté au tournoi de tennis Mutua Madrid Open avant de se promener dans les rues en compagnie de ses coéquipiers de Chelsea, Cucurella et Pedro. Ce voyage survient à un moment délicat pour l’international argentin, dont l’admiration affichée pour la capitale espagnole l’a récemment mis en porte-à-faux avec la direction du club.
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Mesures disciplinaires récentes et rumeurs de transfert
Début avril, Chelsea a réagi avec fermeté après que Fernandez eut semblé ouvrir la porte à un transfert au Bernabéu, en déclarant : « J’aimerais vivre à Madrid. C’est une ville magnifique, qui me rappelle Buenos Aires. »
Sanctionné par une suspension interne de deux matches – contre Manchester City en Premier League et face à Port Vale en FA Cup –, le gardien a finalement purgé sa peine. Mais il a choisi de passer ces jours de suspension dans la capitale espagnole, avec l’assentiment du staff technique. Un choix qui maintient sous les projecteurs son engagement à long terme envers le club londonien.
Les performances sportives éclatantes sur le terrain tendent à occulter les problèmes extra-sportifs.
Malgré les critiques, Fernandez demeure indispensable sur le terrain. Il a été le héros de la rencontre face à Leeds, ouvrant le score d’une tête à la 23e minute et obtenant logiquement le titre d’homme du match grâce à une prestation dominante. L’entraîneur par intérim de Chelsea, Calum McFarlane, a salué la ténacité du milieu de terrain.
« C'est un gagnant – il a tellement de talent, il a tellement de fougue », a expliqué McFarlane. « Il est essentiel pour ce groupe et ce qu'il y a de mieux chez Enzo, c'est qu'il sait tout faire, mais quand ça se complique, on voit la combativité qui l'habite. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la finale de la FA Cup.
Qualifié pour la finale de la FA Cup, Chelsea comptera sur un Fernandez au meilleur de sa forme pour conclure une saison agitée par un trophée, lors de son rendez-vous à Wembley face à Manchester City le 16 mai.
Pour l’instant, les supporters de Chelsea restent divisés : si ses interventions décisives sont essentielles, le fait de voir Fernandez à Madrid si peu de temps après un incident disciplinaire pourrait amener beaucoup à se demander où se trouve véritablement son cœur pour la saison 2026-2027.