« Enzo Fernandez a dépassé les bornes ! » Liam Rosenior critique le milieu de terrain pour ses propos sur son transfert au Real Madrid, tandis que l'entraîneur de Chelsea, furieux, s'en prend à Marc Cucurella

Bien que Fernandez ait été un pilier du milieu de terrain des Blues, le staff technique et la direction du club se sont sentis obligés d’agir. Cette décision n’a pas été prise isolément : les directeurs sportifs et les propriétaires se sont montrés unis pour garantir le respect des normes internes, quel que soit le statut ou la valeur marchande d’un joueur. L’entraîneur a souligné que, même si la porte restait ouverte pour le vainqueur de la Coupe du monde, cette sanction était nécessaire pour préserver le climat au sein de l’équipe.

« J'ai parlé avec Enzo il y a une heure », a déclaré Rosenior. « En tant que club de football, il ne sera pas disponible pour le match de demain ni pour celui contre Manchester City dimanche prochain. Une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire. J'ai le plus grand respect pour Enzo en tant que personne et en tant que joueur, et il est frustré parce qu'il veut que nous réussissions. Les commentaires d'Enzo, ainsi que l'interview de Cucurella, découlent de cela. Ils viennent d'une bonne intention : ils veulent que le club réussisse.

« Enzo, tout d’abord, en tant que personnalité, en tant qu’homme et en tant que joueur, j’ai le plus grand respect pour lui. Il est frustré parce qu’il veut que nous réussissions. En ce qui concerne la décision, il ne s’agit pas seulement de moi, ni des directeurs sportifs, ni des propriétaires, ni des joueurs : nous sommes tous d’accord sur cette décision. La porte n’est pas fermée pour Enzo. C’est une sanction. Il faut protéger la culture du club et, à cet égard, une ligne a été franchie. Même à Everton, il ne manquait pas d’engagement dans ses performances. Quant à parler en son nom, de ce qu’il veut et de son avenir, ce n’est pas à moi de m’exprimer là-dessus. »