Getty Images Sport
Traduit par
« Enzo Fernandez a dépassé les bornes ! » Liam Rosenior critique le milieu de terrain pour ses propos sur son transfert au Real Madrid, tandis que l'entraîneur de Chelsea, furieux, s'en prend à Marc Cucurella
Le milieu de terrain est suspendu pour des raisons disciplinaires
Le milieu de terrain argentin a écopé d’une suspension de deux matches qui l’empêchera de disputer à la fois le quart de finale de la FA Cup et un match crucial de Premier League contre Manchester City. Rosenior a révélé que cette décision avait été prise à l’issue d’une réunion à huis clos qui s’était tenue une heure seulement avant sa conférence de presse d’avant-match. Cette décision fait suite aux commentaires de Fernandez concernant les rumeurs le liant au Real Madrid. La star de Chelsea a déclaré : « J’aimerais vivre en Espagne. J'aime beaucoup Madrid ; cela me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l'aise en espagnol. »
- Getty
Rosenior explique cette position intransigeante
Bien que Fernandez ait été un pilier du milieu de terrain des Blues, le staff technique et la direction du club se sont sentis obligés d’agir. Cette décision n’a pas été prise isolément : les directeurs sportifs et les propriétaires se sont montrés unis pour garantir le respect des normes internes, quel que soit le statut ou la valeur marchande d’un joueur. L’entraîneur a souligné que, même si la porte restait ouverte pour le vainqueur de la Coupe du monde, cette sanction était nécessaire pour préserver le climat au sein de l’équipe.
« J'ai parlé avec Enzo il y a une heure », a déclaré Rosenior. « En tant que club de football, il ne sera pas disponible pour le match de demain ni pour celui contre Manchester City dimanche prochain. Une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire. J'ai le plus grand respect pour Enzo en tant que personne et en tant que joueur, et il est frustré parce qu'il veut que nous réussissions. Les commentaires d'Enzo, ainsi que l'interview de Cucurella, découlent de cela. Ils viennent d'une bonne intention : ils veulent que le club réussisse.
« Enzo, tout d’abord, en tant que personnalité, en tant qu’homme et en tant que joueur, j’ai le plus grand respect pour lui. Il est frustré parce qu’il veut que nous réussissions. En ce qui concerne la décision, il ne s’agit pas seulement de moi, ni des directeurs sportifs, ni des propriétaires, ni des joueurs : nous sommes tous d’accord sur cette décision. La porte n’est pas fermée pour Enzo. C’est une sanction. Il faut protéger la culture du club et, à cet égard, une ligne a été franchie. Même à Everton, il ne manquait pas d’engagement dans ses performances. Quant à parler en son nom, de ce qu’il veut et de son avenir, ce n’est pas à moi de m’exprimer là-dessus. »
Tensions autour de l'interview de Cucurella
Les problèmes disciplinaires ne se limitent pas à Fernandez. L'arrière latéral Marc Cucurella a lui aussi essuyé les foudres de l'entraîneur après avoir exprimé ses griefs concernant l'orientation du club lors d'une interview avec les médias, au cours de laquelle il a admis qu'il lui serait difficile de refuser une offre du FC Barcelone. Contrairement à son coéquipier, l'Espagnol a échappé à une suspension pour un match, même si Rosenior s'est dit profondément déçu que le défenseur n'ait pas choisi d'évoquer d'abord ses frustrations en interne, à Cobham.
« J'ai eu une discussion fantastique avec Marc hier, pendant une demi-heure dans mon bureau », a noté Rosenior. « Je suis ici depuis moins de trois mois, et j'apprécie cette expérience. Ma déception concernant l'interview de Marc tenait à la tournure qu'elle a prise ; je pense qu'il aurait dû nous parler d'abord de ce qu'il ressentait. En tant que club de football, nous savons que nous devons nous améliorer. Nous savons ce que nous allons faire cet été pour atteindre ces objectifs. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Chelsea se prépare à affronter Port Vale samedi en quarts de finale de la FA Cup, avant de disputer un match de Premier League contre Manchester City la semaine prochaine. Fernandez, quant à lui, assistera à ces deux rencontres en tant que spectateur. Les Blues sont actuellement en lice pour décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. Ils occupent la sixième place du classement de la Premier League avec 48 points en 31 matches, à six points du top 4.