La légende de Manchester United Ferdinand n’a pas tardé à réagir à ce verdict historique, tandis que d’anciennes stars de Premier League ont pris la parole après que Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation de mauvaise conduite financièreRio Ferdinand et Jose Enrique veulent que Manchester United et Liverpool se voient attribuer des titres de Premier League après que Manchester City a été reconnu coupable d’infractions financières.

Sur le réseau social X, Ferdinand a clairement affiché son point de vue concernant une possible redistribution des trophées, après avoir joué un rôle clé lorsque Manchester United avait terminé deuxième derrière City au terme de la saison 2011-2012 de Premier League. Le défenseur à la retraite a exprimé son souhait de voir son total de médailles augmenter à la suite de la décision officielle sur la conduite financière de City pendant cette période, en écrivant : « Un autre titre de Premier League à ajouter à l’armoire à trophées. »







