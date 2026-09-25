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« Envoyez-moi la médaille ! » : Rio Ferdinand et Jose Enrique réclament que Manchester United et Liverpool se voient attribuer des titres de Premier League après le verdict concernant Manchester City
Ferdinand réclame une mise à jour de l’armoire à trophées
La légende de Manchester United Ferdinand n’a pas tardé à réagir à ce verdict historique, tandis que d’anciennes stars de Premier League ont pris la parole après que Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation de mauvaise conduite financièreRio Ferdinand et Jose Enrique veulent que Manchester United et Liverpool se voient attribuer des titres de Premier League après que Manchester City a été reconnu coupable d’infractions financières.
Sur le réseau social X, Ferdinand a clairement affiché son point de vue concernant une possible redistribution des trophées, après avoir joué un rôle clé lorsque Manchester United avait terminé deuxième derrière City au terme de la saison 2011-2012 de Premier League. Le défenseur à la retraite a exprimé son souhait de voir son total de médailles augmenter à la suite de la décision officielle sur la conduite financière de City pendant cette période, en écrivant : « Un autre titre de Premier League à ajouter à l’armoire à trophées. »
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Enrique se joint aux appels à la justice
Ce sentiment est partagé sur le Merseyside, où l’ancien arrière gauche de Liverpool Jose Enrique a lui aussi fait part de ses exigences concernant des honneurs attribués rétrospectivement. Enrique a été un élément important de Liverpool lors de la saison 2013-2014, un exercice qui reste gravé dans la mémoire des supporters en raison de l’échec de justesse vécu sous Brendan Rodgers. Liverpool avait terminé à seulement deux points de Manchester City cette année-là, après un effondrement spectaculaire en fin de saison, qui avait notamment compris la tristement célèbre défaite contre Chelsea à Anfield.
Enrique s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager son enthousiasme, publiant un message accompagné d’une image retouchée le montrant en train de lustrer le trophée de la Premier League. L’Espagnol, qui a passé cinq ans au club, n’a pas caché ses attentes envers les autorités du championnat. Enrique a publié : « It already here!!! Thank you premier league and send me the medal soon too. »
Des sanctions sans précédent se profilent pour City
Alors que les appels en faveur de titres attribués rétroactivement se font de plus en plus entendre de la part d’anciens joueurs et de supporters rivaux, la Premier League n’a pas encore annoncé de sanctions officielles à la suite du verdict de culpabilité. Cependant, les sanctions potentielles iraient, selon certaines informations, de lourdes amendes à d’importants retraits de points, voire une relégation.
Manchester City a déjà publié un communiqué alors que le club étudie ses options juridiques, y compris une éventuelle contestation de la décision.
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Manchester City brille sur le terrain malgré les remous en dehors du terrain
Sur le terrain, Manchester City mène actuellement la campagne de Premier League 2026-2027 avec un parcours parfait de cinq victoires en cinq matches, tandis que Liverpool occupe la sixième place avec deux victoires et que Manchester United est 12e après n’avoir remporté qu’un seul match.
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