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Entrés dans l’histoire ! Les frères Esposito égalent un record de 111 ans de l’équipe nationale italienne lors d’une large victoire contre la Turquie
Le duo offensif entre dans l’histoire de l’Italie
La décision de Mancini d’aligner Pio et Sebastiano ensemble a permis d’atteindre un jalon historique, puisque l’Italie a balayé la Turquie 4-1 en Ligue des nations. C’était la première fois que deux frères figuraient dans le onze de départ de l’Italie depuis Aldo et Luigi Cevenini face à la Suisse en 1915. Ce duo a également mis fin à une attente de 24 ans depuis la célèbre apparition commune de Filippo et Simone Inzaghi pendant 11 minutes contre l’Angleterre en novembre 2000.
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La fierté familiale alimente l’éclosion au plus haut niveau
Les Esposito ont désormais inscrit leur nom dans l’histoire des Azzurri en devenant la première famille à voir trois frères représenter l’équipe nationale A. L’aîné, Salvatore, a ouvert la voie avec ses débuts chez les A sous les ordres de Mancini contre l’Angleterre en 2022, fixant une référence pour ses frères cadets. Évoquant sa détermination à suivre le même chemin, Sebastiano a récemment plaisanté : « Après Salva et Pio, si je n’avais pas réussi à aller en équipe nationale, je ne me le serais pas pardonné. »
Mancini signe sa première victoire en remontant au score
Cette démonstration à l’extérieur a offert à Mancini sa première victoire depuis son retour sur le banc de l’Italie, après une défaite inaugurale contre la Belgique. Des buts en première période d’Alessandro Bastoni, Davide Frattesi et du débutant Michael Kayode ont placé les visiteurs en contrôle total avant que Pio n’ajoute une tête sur un ballon repoussé après la pause.
L’Italie n’avait plus gagné à l’extérieur par trois buts d’écart ou plus depuis une victoire 3-0 contre la Bosnie le 15 novembre 2019. Surtout, les Azzurri ont renoué avec la victoire avec Mancini à leur tête pour la première fois depuis un succès 3-2 contre les Pays-Bas le 18 juin 2023, mettant fin à une attente de 1 198 jours.
- AFP
La dynamique positive atténue la douleur de la qualification manquée
Cette performance convaincante offre à l’équipe de Mancini un regain bienvenu au moment où elle cherche à tourner la page après deux échecs consécutifs en qualifications pour la Coupe du monde. Prendre trois points vitaux à l’extérieur lui permet de retrouver de l’élan avant une exigeante campagne de Ligue des nations qui ne laisse aucune place à la complaisance. De son côté, la Turquie, battue à domicile et copieusement sifflée par ses supporters, voit son sélectionneur Vincenzo Montella sous une pression croissante après deux défaites de suite.
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