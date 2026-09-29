Cette démonstration à l’extérieur a offert à Mancini sa première victoire depuis son retour sur le banc de l’Italie, après une défaite inaugurale contre la Belgique. Des buts en première période d’Alessandro Bastoni, Davide Frattesi et du débutant Michael Kayode ont placé les visiteurs en contrôle total avant que Pio n’ajoute une tête sur un ballon repoussé après la pause.

L’Italie n’avait plus gagné à l’extérieur par trois buts d’écart ou plus depuis une victoire 3-0 contre la Bosnie le 15 novembre 2019. Surtout, les Azzurri ont renoué avec la victoire avec Mancini à leur tête pour la première fois depuis un succès 3-2 contre les Pays-Bas le 18 juin 2023, mettant fin à une attente de 1 198 jours.



