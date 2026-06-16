Nord de Houston, Texas, États-Unis. Le soleil s’efface lentement derrière les toits, mais la chaleur reste accablante. Sur un écran géant, un match de football est diffusé ; devant, deux commentateurs, installés sur des chaises de camping, crient sans relâche dans leurs microphones, souvent en même temps. Autour d’eux, quelque 200 supporters écoutent et vibrent à l’unisson.
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Entre shots gratuits et maillots prohibés, ces bars clandestins sont de véritables pépites pour savourer l’ambiance de la Coupe du monde aux États-Unis
L’ambiance est à la hauteur de l’événement. Pas de surprise : leur équipe nationale dispute en ce moment même son premier match de Coupe du monde depuis 52 ans. Pour célébrer le retour d’Haïti sur la grande scène du football face à l’Écosse, ils veulent vivre un moment de folklore national loin de leur terre caribéenne, sans avoir à subir les commentaires américains à la télévision.
C’est pourquoi l’association « Houston Haitians United » a organisé une projection publique avec ses propres commentateurs, qui s’exclament dans un mélange de créole, de français et d’anglais. Pour des oreilles germanophones, ce mélange sonore ressemble à un langage secret. Mais, aux États-Unis, des milliers de personnes détiennent la clé de cette codification : quelque 850 000 Haïtiens vivent sur le sol américain, dont plus de 30 000 dans la métropole texane.
Une ambiance de Coupe du monde règne au sein des « Houston Haitians United ».
Comme aucun autre pays, les États-Unis se sont construits sur leur histoire migratoire. Surnommés la « terre des opportunités », ils ont toujours attiré des personnes cherchant sécurité ou mobilité sociale. Le président Donald Trump a fait de la lutte contre cet héritage l’un de ses axes prioritaires, notamment via l’ICE, le redouté service de contrôle de l’immigration. Aujourd’hui, environ 15 % de la population américaine est née à l’étranger, soit 50 millions de personnes. Ajoutons à ce chiffre les enfants d’immigrés et le total double.
Or, contrairement aux États-Unis, le football est le sport le plus populaire dans la plupart des autres nations. On y trouve donc une masse de passionnés socialisés au ballon rond dès leur plus jeune âge. Beaucoup viennent de pays qualifiés pour la Coupe du monde et peuvent donc soutenir leur sélection dans leur nouveau pays d’accueil. En tête de liste, bien sûr, les Mexicains, qui sont également coorganisateurs de l’épreuve. On y trouve aussi de vastes communautés originaires d’Amérique du Sud (Colombie), d’Asie (Corée du Sud) ou des Caraïbes (Haïti).
Ces diasporas, très présentes dans les grandes métropoles, se mobilisent autour d’organisations comme « Houston Haitians United » qui proposent concerts, conférences, événements sportifs et, surtout, projections publiques pendant la Coupe du monde. Elles créent ainsi des îlots d’authenticité où l’ambiance du tournoi résonne comme nulle part ailleurs.
Dans l’ensemble, la présence publique du tournoi aux États-Unis – à quelques exceptions près, comme les Écossais festifs de Boston – se limite aux stades et aux fan zones. La Coupe du monde n’imprime pas sa marque sur le paysage urbain comme l’avait fait l’Euro il y a deux ans en Allemagne, ou comme la Coupe du monde 2022 au Qatar, où tout se déroulait dans une seule ville.
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Haïti s’est qualifié pour la Coupe du monde alors que l’équipe était en exil.
« Je suis très impatient », déclare Jean Michel, cofondateur et président de « Houston Haitians United », qui organise la retransmission publique. « C’est un moment merveilleux de notre histoire à Houston. Nous voulons fêter la Coupe du monde. » Le rendez-vous est fixé dans une petite brasserie pourvue d’un jardin, orné pour l’occasion de drapeaux haïtiens, de ballons bleus et rouges et de nappes colorées. Les cinquante premiers supporters reçoivent un pack cadeau contenant une liqueur offerte, un sifflet, une sucette et un biscuit.
Sur place, on savoure des plats de rue haïtiens, de la bière et des cocktails, tandis que des banderoles font la promotion d’un supermarché et d’un salon de coiffure locaux. À la mi-temps et après la rencontre, un DJ mixe des rythmes haïtiens. Le club de football « Haitian Soccer United » figure aussi parmi les coorganisateurs de l’événement. Nombreux sont ceux qui arborent avec fierté le maillot national haïtien, interdit par la FIFA. En bas, sur le bord, figure un petit motif représentant la bataille de Vertières de 1803, qui a permis à Haïti d’accéder à l’indépendance vis-à-vis de la France. En raison de son message politique, la FIFA a interdit à la fédération d’utiliser ce maillot lors des matchs de la Coupe du monde.
Devenu en 1804 le premier État dirigé par d’anciens esclaves, le pays a connu, ces dernières décennies, un déclin lié aux catastrophes naturelles, à la famine, à la corruption et aux guerres de gangs. Depuis l’assassinat du président élu Jovenel Moïse en 2021, l’anarchie prévaut. Des centaines de milliers de personnes ont fui, notamment vers les États-Unis, tandis que le stade de la capitale, Port-au-Prince, a été endommagé lors des affrontements. Contraint de jouer ses matchs « à domicile » sur des îles voisines, le pays a pourtant réussi l’exploit de se qualifier pour la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, après un premier essai infructueux en 1974.
Le sélectionneur français Sébastien Migne n’a encore jamais foulé le sol haïtien. Ses joueurs sont éparpillés aux quatre coins du globe : l’un en Iran, un autre en Équateur, tandis que le troisième gardien, Josué Duverger, évolue au Cosmos de Coblenz, modeste club allemand de cinquième division. Outre Curaçao, Haïti est vu comme le grand outsider du tournoi.
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« Ces éliminatoires de la Coupe du monde nous redonnent un nouveau souffle »
Opposée à l’Écosse, la sélection haïtienne concède rapidement l’ouverture du score mais, grâce à un engagement sans relâche, frôle l’égalisation à plusieurs reprises. Dans l’espoir de conjurer le sort, Jean Michel souffle même dans la corne d’une chèvre de montagne lors de la projection publique. Une initiative symbolique qui ne suffira pas : les Caraïbes s’inclinent 1-0. Malgré la défaite, les supporters saluent une prestation enthousiasmante. Pour Haïti, la Coupe du monde ne se résume pas seulement à des buts et à des victoires : il s’agit aussi, pour une fois, d’être perçu de manière positive sur la scène internationale.
« Nous savons que les gens ont peut-être une mauvaise image de notre pays, qu’il y a beaucoup de problèmes », avait déclaré le milieu de terrain haïtien Jean-Ricner Bellegarde avant le tournoi. C’est pourquoi cette participation à la Coupe du monde « fera tant de bien au pays, à la population et à ma famille ». Lors du match d’ouverture contre l’Écosse, ce n’est d’ailleurs pas seulement la prestation de l’équipe qui a enthousiasmé les spectateurs. Les images de gigantesques fêtes populaires pacifiques, retransmises depuis Haïti, ont offert un spectacle tout aussi édifiant.
« Cette qualification pour la Coupe du monde nous redonne vie après tout ce qui s’est passé dans notre pays. Elle rassemble les gens de manière positive », explique Jean Michel, qui tient presque le discours d’un homme politique : « Nous pouvons remettre notre pays sur pied. » Presque comme un mantra, on entend ici, lors des projections publiques, ce désir de retour – son propre retour et celui de l’équipe nationale.
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Les autorités américaines ont interdit l’entrée sur leur territoire aux supporters haïtiens.
Vendredi, pour leur deuxième sortie dans le groupe, les Haïtiens défient le Brésil. Un rendez-vous particulier : outre l’aura du pentacampeão, la rencontre réunit deux nations liées par un soutien historique, la diaspora haïtienne encourageant souvent la Seleção quand sa propre équipe n’est pas en lice. Pour ce rendez-vous, le collectif « Houston Haitians United » organisera une nouvelle projection publique. Ce soutien ne se renouvellera toutefois pas pour la dernière sortie face au Maroc : la rencontre étant programmée à Atlanta, de nombreux membres de la communauté envisagent d’effectuer le trajet de onze heures vers le nord-est pour assister à la rencontre en direct.
Dans les stades, la sélection haïtienne dépend donc presque uniquement du soutien de sa diaspora américaine durant cette Coupe du monde. Les supporters haïtiens, tout comme les Iraniens, sont soumis à une interdiction générale d’entrée sur le territoire américain. Si cela ne tenait qu’au président Donald Trump, nombre d’entre eux auraient déjà été renvoyés depuis longtemps. Pour l’ambiance de la Coupe du monde dans le pays, leur présence est donc un atout, tout comme celle de nombreuses autres communautés de migrants originaires des nations participantes.