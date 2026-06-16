Entre shots gratuits et maillots prohibés, ces bars clandestins sont de véritables pépites pour savourer l’ambiance de la Coupe du monde aux États-Unis

« Je suis très impatient », déclare Jean Michel, cofondateur et président de « Houston Haitians United », qui organise la retransmission publique. « C’est un moment merveilleux de notre histoire à Houston. Nous voulons fêter la Coupe du monde. » Le rendez-vous est fixé dans une petite brasserie pourvue d’un jardin, orné pour l’occasion de drapeaux haïtiens, de ballons bleus et rouges et de nappes colorées. Les cinquante premiers supporters reçoivent un pack cadeau contenant une liqueur offerte, un sifflet, une sucette et un biscuit.

Sur place, on savoure des plats de rue haïtiens, de la bière et des cocktails, tandis que des banderoles font la promotion d’un supermarché et d’un salon de coiffure locaux. À la mi-temps et après la rencontre, un DJ mixe des rythmes haïtiens. Le club de football « Haitian Soccer United » figure aussi parmi les coorganisateurs de l’événement. Nombreux sont ceux qui arborent avec fierté le maillot national haïtien, interdit par la FIFA. En bas, sur le bord, figure un petit motif représentant la bataille de Vertières de 1803, qui a permis à Haïti d’accéder à l’indépendance vis-à-vis de la France. En raison de son message politique, la FIFA a interdit à la fédération d’utiliser ce maillot lors des matchs de la Coupe du monde.

Devenu en 1804 le premier État dirigé par d’anciens esclaves, le pays a connu, ces dernières décennies, un déclin lié aux catastrophes naturelles, à la famine, à la corruption et aux guerres de gangs. Depuis l’assassinat du président élu Jovenel Moïse en 2021, l’anarchie prévaut. Des centaines de milliers de personnes ont fui, notamment vers les États-Unis, tandis que le stade de la capitale, Port-au-Prince, a été endommagé lors des affrontements. Contraint de jouer ses matchs « à domicile » sur des îles voisines, le pays a pourtant réussi l’exploit de se qualifier pour la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, après un premier essai infructueux en 1974.

Le sélectionneur français Sébastien Migne n’a encore jamais foulé le sol haïtien. Ses joueurs sont éparpillés aux quatre coins du globe : l’un en Iran, un autre en Équateur, tandis que le troisième gardien, Josué Duverger, évolue au Cosmos de Coblenz, modeste club allemand de cinquième division. Outre Curaçao, Haïti est vu comme le grand outsider du tournoi.