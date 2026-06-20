Entre Rome et les Pays-Bas, quel est le vrai Malen ? De sa domination en Serie A à ses 0 but en Coupe du monde, les raisons de ses performances

Le grand protagoniste de la seconde partie de saison en Serie A : véritable moteur de laRoma vers la Ligue des champions, idole des supporters romains et des joueurs de fantasy football italiens qui l’ont recruté en janvier, il incarne l’attaquant idéal pour le système et la philosophie de jeu de l’entraîneur giallorosso Gian Piero Gasperini.

Les projecteurs de la Coupe du monde devaient logiquement se braquer sur ses actions, sa qualité de jeu et ses buts. Pourtant, Donyell Malen ne s’est pas particulièrement illustré lors des deux premières sorties des Oranje dirigés par Koeman.

Lors des deux premières sorties des Oranje, le sélectionneur l’a bien aligné d’entrée, mais il l’a systématiquement remplacé avant le coup de sifflet final, notamment à la mi-temps du match contre la Suède.

On est donc en droit de se demander : quel est le vrai visage de Malen, et pourquoi le mécanisme s’enraye-t-il en Coupe du monde ?