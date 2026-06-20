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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

Entre Rome et les Pays-Bas, quel est le vrai Malen ? De sa domination en Serie A à ses 0 but en Coupe du monde, les raisons de ses performances

Pays-Bas
Roma
D. Malen
Pays-Bas vs Suède
Coupe du monde
Serie A

La différence entre les performances observées au cours des six derniers mois en Italie et celles des deux premières rencontres de la Coupe du monde est flagrante.

Le grand protagoniste de la seconde partie de saison en Serie A : véritable moteur de laRoma vers la Ligue des champions, idole des supporters romains et des joueurs de fantasy football italiens qui l’ont recruté en janvier, il incarne l’attaquant idéal pour le système et la philosophie de jeu de l’entraîneur giallorosso Gian Piero Gasperini.

Les projecteurs de la Coupe du monde devaient logiquement se braquer sur ses actions, sa qualité de jeu et ses buts. Pourtant, Donyell Malen ne s’est pas particulièrement illustré lors des deux premières sorties des Oranje dirigés par Koeman.

Lors des deux premières sorties des Oranje, le sélectionneur l’a bien aligné d’entrée, mais il l’a systématiquement remplacé avant le coup de sifflet final, notamment à la mi-temps du match contre la Suède.

On est donc en droit de se demander : quel est le vrai visage de Malen, et pourquoi le mécanisme s’enraye-t-il en Coupe du monde ?

  • Toujours bloqué à 0 point dans la Coupe du monde

    Titularisé à chaque fois par Koeman, Malen a d’abord frôlé la barre transversale à deux reprises face au Japon, avant de voir son intensité et sa condition physique décliner nettement. Il n’a pourtant pas réussi à ouvrir son compteur but lors de ces deux sorties.

    Après 70 minutes contre le Japon, il a regagné le vestiaire à la mi-temps du match face à la Suède, puis a cédé sa place à Summerville en début de seconde période (un choix judicieux, comme l’a prouvé le but inscrit en fin de match pour porter le score à 5-1).

    Une première période très terne pour l’attaquant de laRoma, qui, malgré ses efforts pour se proposer entre les lignes et varier son jeu sur le front offensif afin de libérer le couloir droit pour Dumfries, n’a pesé sur aucune action dangereuse des Pays-Bas, sans influer sur la balance en phase de possession et d’attaque face à la Suède.

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  • DOMINANT ET MOTEUR À ROME

    Une dynamique qui contraste totalement avec ce qu’a réalisé Malen depuis son arrivée en Serie A. Sollicité expressément par Gasperini, l’attaquant néerlandais, récemment racheté par la Roma, a inscrit pas moins de 14 buts en seulement 18 apparitions : jamais un joueur n’avait marqué autant en arrivant lors du mercato d’hiver.

    Buts, passes décisives, présence offensive, charisme et leadership : des atouts qui ont porté les Romains vers un parcours exceptionnel en seconde partie de saison, notamment en fin de championnat, et vers l’objectif tant convoité : le retour en Ligue des champions de l’UEFA.

    Ses déplacements intelligents et son sens du but ont constitué l’atout supplémentaire qui a permis à la Roma de devancer le Milan et la Juventus dans la course à l’Europe qui compte.

  • UN PROBLÈME DE POSTE ?

    Mais alors, quel est le vrai Malen ? La question est complexe.

    En revanche, il est plus aisé d’expliquer ce qui cloche entre son jeu à la Roma et celui qu’il exprime avec les Pays-Bas.

    Àl’Atalanta, Gasperini l’aligne à son poste naturel, celui où le joueur lui-même estime être le plus efficace : avant-centre, chargé de percer les défenses et de relier les lignes grâce à sa capacité à se projeter entre les milieux et les attaquants. En sélection, en revanche, il doit composer avec la concurrence de Depay et Brobbey, que Koeman privilégie comme neuf pur dans son schéma offensif.

    Les chiffres (aucun but depuis novembre, six capes sans marquer) et les performances confirment la position de Koeman, qui le replie donc sur l’aile droite, un poste offrant moins d’espace et de responsabilités offensives.

  • Tous les attaquants ont trouvé le chemin des filets.

    Il convient de souligner un facteur non négligeable : presque tous les attaquants des Pays-Bas ont déjà trouvé le chemin des filets dans cette édition de laCoupe du monde, qui se déroule actuellement au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

    Summerville, déjà buteur contre le Japon, a récidivé, tandis que Brobbey, aligné en numéro 9, a inscrit un doublé face à la Suède, et que Gakpo s’est montré décisif grâce à ses percées en seconde période.

    Malen risque désormais le banc : la concurrence est vive et bien réelle. À lui de prouver qu’il est l’avant-centre capable de faire trembler la Serie A.

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