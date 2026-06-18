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FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Entre les exploits de Messi et la surprise causée par Ronaldo, les premières journées de la Coupe du monde ont été marquées par une avalanche de buts et des records historiques

FEATURES
Belgique vs Égypte
Belgique
Égypte
Coupe du monde
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Arabie saoudite vs Uruguay
Arabie saoudite
Uruguay
Suède vs Tunisie
Suède
Tunisie
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Irak vs Norvège
Irak
Norvège
Autriche vs Jordanie
Autriche
Jordanie
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
L. Messi
C. Ronaldo
H. Kane
Kylian Mbappé
Belgique
Égypte
É.-U.
Brésil
Maroc
Arabie saoudite
Uruguay
Suède
Tunisie
Mexique
Argentine
Algérie
Irak
Norvège
Autriche
Jordanie
Portugal
Congo-Kinshasa
Angleterre
France

Les sélections arabes sont restées muettes au tableau des victoires.

La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s’est conclue dans un climat de suspense intense, ponctuée de plusieurs temps forts.

Elle a commencé jeudi dernier par le succès 2-0 du Mexique sur l’Afrique du Sud et s’est conclue ce matin tôt par la victoire 3-1 de la Colombie face à l’Ouzbékistan.

Entre ces deux rencontres, le suspense a été de mise, avec des résultats surprenants et des performances exceptionnelles signées par plusieurs stars, notamment l’Argentin Lionel Messi, tandis que d’autres équipes ont connu des déceptions notables.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Messi devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, tandis que Ronaldo traverse une zone de turbulences.

    Jusqu’au coup d’envoi de la Coupe du monde, l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose détenait le record historique des buteurs de la compétition avec 16 réalisations, inscrites en 24 sélections avec la « Mannschaft ».

    Mais après une seule journée de la Coupe du monde en cours, la donne a changé : Lionel Messi a inscrit un triplé exceptionnel avec l’Argentine face à l’Australie.

    Avec désormais 16 unités au compteur, la Pulga est à une seule longueur du record absolu, un seuil à sa portée.

    De son côté, son rival Cristiano Ronaldo, la star du Portugal, a essuyé de vives critiques après le match nul décevant face à la République démocratique du Congo (1-1).

    Hier, la star du Portugal n’a pas pesé sur le jeu, ce qui lui a valu, ainsi qu’à ses coéquipiers, de vives critiques pour une performance à oublier.

    Ce match a ainsi prolongé le jeûne buteur de la star du club saoudien Al-Nassr, qui n’a plus marqué avec le Portugal depuis dix rencontres officielles en Coupe du monde et en Coupe d’Europe.

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  • Mbappe Torgetty

    Un exploit historique pour Mbappé et Harry Kane

    Le premier tour a été marqué par les performances exceptionnelles de l’attaquant français Kylian Mbappé et de la star anglaise Harry Kane, désormais entrés dans l’histoire de la compétition.

    Mbappé a guidé les Bleus vers une victoire 3-1 face au Sénégal dans le New Jersey, en inscrivant un doublé qui l’a propulsé au sommet des records.

    Avec ces deux réalisations, Mbappé porte son total en Bleu à 58 unités, dépassant Olivier Giroud au sommet des buteurs français, et atteint 14 buts en Coupe du monde.

    De son côté, Harry Kane, le capitaine anglais, a poursuivi sa progression parmi les légendes du football britannique en marquant un doublé contre la Croatie mercredi soir.

    Avec désormais 10 réalisations au compteur, il égale le record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde, d’après les chiffres d’Opta.

    Selon Squawka, il est également le premier Britannique à marquer au moins deux buts dans trois Coupes du monde différentes.

    Selon le compte « Meister Ship », il n’est que le quatrième Anglais à marquer deux buts de la tête dans l’histoire de la Coupe du monde, après Geoff Hurst (1966), David Platt (1990) et John Stones (2018).

    Selon la plateforme « Stats Foot », Kane porte à 69 son total de buts cette saison avec son club et sa sélection, ce qui en fait le joueur anglais le plus prolifique sur une même saison de l’histoire.

  • La première journée de la Coupe du monde a été marquée par une véritable avalanche de buts.

    La première phase de la Coupe du monde a été marquée par une véritable avalanche de buts : tous les matchs ont vu des buts marqués, à l'exception d'une seule rencontre, qui s'est soldée par un match nul et vierge, opposant l'Espagne au Cap-Vert.

    Au total, 75 buts ont été inscrits en 24 rencontres, soit une moyenne de plus de trois réalisations par match, illustrant la nette prédominance du jeu offensif dans ce début de Coupe du monde.

    Sur les 24 rencontres du premier tour, 15 se sont conclues par une victoire et 9 par un nul, dont 8 « positifs ».

    La plus large victoire est revenue à l’Allemagne, qui a dominé Curaçao 7-1. La Suède a aussi battu la Tunisie 5-1, la Norvège a pris le meilleur sur l’Irak 4-1, tandis que les États-Unis ont dominé le Paraguay sur le même score.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le duel des buteurs s’enflamme dès les premiers instants.

    Après l’avalanche de buts de la première journée de la phase de groupes, la course au titre de meilleur buteur de cette édition du championnat s’est immédiatement emballée.

    L’Argentin Lionel Messi occupe actuellement la première place du classement des buteurs avec trois réalisations, tandis que six autres joueurs suivent de près, avec deux buts chacun : le Français Kylian Mbappé, l’Anglais Harry Kane, l’Allemand Kai Havertz, le Norvégien Erling Haaland, l’Américain Folarin Balogun et le Néo-Zélandais Elijah Jast.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Les sélections arabes restent, pour l’instant, sans victoire.

    Aucune sélection arabe n’a réussi à s’imposer lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, malgré la présence de huit représentants du continent.

    Le Maroc a laissé filer une victoire à sa portée face au Brésil (1-1), tout comme l’Égypte, qui a failli battre la Belgique (1-1).

    Le Qatar a fait match nul contre la Suisse (1-1), tout comme l’Arabie saoudite face à l’Uruguay, tandis que l’Irak s’est incliné 4-1 face à la Norvège et la Jordanie 3-1 face à l’Autriche.

    La Tunisie a subi la plus large défaite (5-1), entraînant le limogeage de l’entraîneur Sabri Lamouchi et l’arrivée de Hervé Renard.

    Enfin, l’Algérie a perdu 3-0 contre l’Argentine dans un match entaché d’une vive polémique arbitrale, après l’annulation d’un but algérien et des demandes d’expulsion de Lionel Messi.