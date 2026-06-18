Jusqu’au coup d’envoi de la Coupe du monde, l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose détenait le record historique des buteurs de la compétition avec 16 réalisations, inscrites en 24 sélections avec la « Mannschaft ».

Mais après une seule journée de la Coupe du monde en cours, la donne a changé : Lionel Messi a inscrit un triplé exceptionnel avec l’Argentine face à l’Australie.

Avec désormais 16 unités au compteur, la Pulga est à une seule longueur du record absolu, un seuil à sa portée.

De son côté, son rival Cristiano Ronaldo, la star du Portugal, a essuyé de vives critiques après le match nul décevant face à la République démocratique du Congo (1-1).

Hier, la star du Portugal n’a pas pesé sur le jeu, ce qui lui a valu, ainsi qu’à ses coéquipiers, de vives critiques pour une performance à oublier.

Ce match a ainsi prolongé le jeûne buteur de la star du club saoudien Al-Nassr, qui n’a plus marqué avec le Portugal depuis dix rencontres officielles en Coupe du monde et en Coupe d’Europe.