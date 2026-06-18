Le premier tour a été marqué par les performances exceptionnelles de l’attaquant français Kylian Mbappé et de la star anglaise Harry Kane, désormais entrés dans l’histoire de la compétition.
Mbappé a guidé les Bleus vers une victoire 3-1 face au Sénégal dans le New Jersey, en inscrivant un doublé qui l’a propulsé au sommet des records.
Avec ces deux réalisations, Mbappé porte son total en Bleu à 58 unités, dépassant Olivier Giroud au sommet des buteurs français, et atteint 14 buts en Coupe du monde.
De son côté, Harry Kane, le capitaine anglais, a poursuivi sa progression parmi les légendes du football britannique en marquant un doublé contre la Croatie mercredi soir.
Avec désormais 10 réalisations au compteur, il égale le record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde, d’après les chiffres d’Opta.
Selon Squawka, il est également le premier Britannique à marquer au moins deux buts dans trois Coupes du monde différentes.
Selon le compte « Meister Ship », il n’est que le quatrième Anglais à marquer deux buts de la tête dans l’histoire de la Coupe du monde, après Geoff Hurst (1966), David Platt (1990) et John Stones (2018).
Selon la plateforme « Stats Foot », Kane porte à 69 son total de buts cette saison avec son club et sa sélection, ce qui en fait le joueur anglais le plus prolifique sur une même saison de l’histoire.