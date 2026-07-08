Cet été s’avère éprouvant pour Christian Pulisic. Son équipe des États-Unis, au cœur d’une vive polémique liée à l’affaire Balogun, a été dominée 4-1 par une Belgique jamais réellement bousculée par les hôtes ; de plus, l’attaquant s’est tordu cheville et genou d’un seul coup. Il quitte donc sur blessure ce qui devait être sa Coupe du monde de confirmation sur la scène internationale.





Le staff médical du Milan est en contact avec celui de la sélection américaine et les premiers éléments laissentespérer unelésion bénigne.