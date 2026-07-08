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grafica pulisic usa milan 2026Getty Images

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Entre les blessures et un compteur buts toujours bloqué à zéro, le Mondial de Pulisic s’est transformé en véritable flop. Quelles conséquences pour le Milan ?

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Le Milan s'inquiète : Pulisic quitte la Coupe du monde sur une note d'amertume et de blessure

Cet été s’avère éprouvant pour Christian Pulisic. Son équipe des États-Unis, au cœur d’une vive polémique liée à l’affaire Balogun, a été dominée 4-1 par une Belgique jamais réellement bousculée par les hôtes ; de plus, l’attaquant s’est tordu cheville et genou d’un seul coup. Il quitte donc sur blessure ce qui devait être sa Coupe du monde de confirmation sur la scène internationale.


Le staff médical du Milan est en contact avec celui de la sélection américaine et les premiers éléments laissentespérer unelésion bénigne.

  • Trop fragile

    Sur les quatre matchs où il a débuté dans le onze de départ de l'entraîneur Pochettino, Pulisic n'en a terminé qu'un seul, demandant à être remplacé à trois reprises en raison de problèmes physiques. « Captain America » est donc arrivé à l'événement le plus important de sa carrière en affichant une certaine fragilité et certainement pas dans des conditions optimales. Massimiliano Allegri, à l'exception d'une dizaine de rencontres, n'a jamais pu s'appuyer sur le véritable Pulisic, constamment freiné par une bursite et une gêne récurrente à la cheville.

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  • CRITIQUÉ DANS SON PAYS

    Le monde de Pulisic a basculé : pour la première fois en trois ans chez les Rossoneri, les supporters milanais le critiquent ouvertement en raison de ses six mois sans but lors de la dernière saison. Même la presse et les supporters américains ont abondé dans ce sens, inondant de notes et de critiques négatives la prestation de l’ancien joueur de Chelsea face à la Belgique, et s’interrogeant sur sa capacité à être un véritable leader d’équipe.

  • Cardinale veut que Pulisic soit au cœur du projet.

    Dès son premier jour sur le banc milanais, Amorim a réclamé la confirmation de Pulisic dans l’effectif 2026-2027. Une demande en phase avec la vision de Cardinale : le patron des Rossoneri veut faire de son numéro 11 l’un des visages emblématiques de la nouvelle ère du club.

    Son élimination prématurée lors de la Coupe du monde ne remet pour l’instant pas en cause ce plan. Cardinale a déjà élaboré sa stratégie : dans les prochains jours, il soumettra une nouvelle offre de prolongation jusqu’en 2031, assortie d’une revalorisation salariale. En cas d’échec des négociations, il activera la clause unilatérale prolongeant automatiquement le contrat actuel jusqu’en 2028. Après avoir rejeté l’offre de New York City, le dirigeant entend rester ferme sur le marché, à moins qu’une proposition vraiment irrésistible ne se présente.

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