Entre Leao, Yildiz et Neymar, qui est Destiny Elimoghale et ce que la Juventus veut faire de lui

Toujours en avance sur les joueurs de son âge et toujours sur le terrain face à des garçons plus âgés que lui, Elimoghale a été promu cette saison en Next Gen par Massimo Brambilla et évolue donc en Serie C, où il totalise pour l’instant 5 apparitions. L’équipe première n’est cependant qu’à un pas et il pourrait bientôt faire ses débuts sous les ordres de Luciano Spalletti qui l’avait aussi convoqué pour le match contre le NEC en Ligue Europa. « Il a des caractéristiques qui laissent entrevoir qu’à l’avenir il peut avoir une évolution importante. Mais ensuite, il faut l’aider à grandir de la bonne manière, lui donner la possibilité d’acquérir de l’expérience au bon rythme », a dit de lui l’ancien sélectionneur.





Dans cette prestigieuse liste avec deux autres Italiens (Cassano de Côme et Arena de la Roma, qui compte aussi le Tunisien Bouaskar), Destiny est le grand espoir de la Juventus et du football italien. Né à Turin en 2009 dans une famille d’origines nigérianes, il a été formé au Rebaudengo, club amateur de son quartier, avant de rejoindre le centre de formation de la Juventus à l’âge de sept ans. Depuis, son ascension ne s’est jamais arrêtée.





Pour ses caractéristiques physiques – il mesure plus de 180 cm – et techniques, il a tout de suite été comparé à Rafael Leao. Après tout, c’est un ailier gauche droitier qui aime partir de loin, chercher le un contre un et tenter sa frappe enroulée du droit. Son football est un condensé d’accélérations, dribbles, un contre un, sprints et éclairs de génie dignes du meilleur Leao vu à Milan. Elimoghale peut aussi être aligné sur l’aile droite, en numéro 10 ou en soutien de l’attaquant, même s’il a encore beaucoup à améliorer dans ces zones. Surtout devant le but et dans les derniers mètres, il doit être plus concret et marquer avec davantage de continuité. Son parcours rappelle un peu celui de Kenan Yildiz, lui aussi arrivé jeune à la Juventus, après son passage au Bayern Munich, et immédiatement capable de s’imposer en équipe première. Le Turc est assurément une référence pour ce joueur né en 2009, qui a toutefois pour idole et modèle à suivre Neymar.





Un trésor pour la Juve, mais aussi pour l’Italie. Elimoghale suit tout le parcours des sélections de jeunes de l’équipe d’Italie. Il est d’abord entré dans le giron de l’Italie U15 puis de l’U17, avec laquelle il a disputé l’Euro U17 et la Coupe du monde de la catégorie. Il a ensuite été emmené par Bollini à l’Euro U19 bien qu’il ait deux ans de moins que la plupart de ses coéquipiers. Un prédestiné qui a en tête l’objectif de remporter le Ballon d’Or.





Un joueur comme lui, la Juve veut le garder précieusement et le protéger sur le terrain comme en dehors. Destiny Elimoghale a un contrat verrouillé jusqu’en 2028 et la Juventus mise énormément sur lui, au point de le faire bientôt débuter en équipe première. Il est, et le sera toujours davantage, l’avenir du club.