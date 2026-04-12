Entre le Maroc et la France… Pourquoi Ayub Bouadi n'a-t-il pas encore choisi son camp ?

Dimanche, le média français RMC Sport a publié un article intitulé : « France ou Maroc : pourquoi Ayoub Bouadi n’a-t-il pas encore choisi ?

Le média souligne que l’avenir du joueur s’annonce prometteur et rappelle que « le milieu de terrain du LOSC fait preuve d’une maturité remarquable pour un joueur de 18 ans et possède déjà une solide expérience : 58 matchs en Ligue 1 (2 passes décisives), 9 matchs en Ligue des champions et 10 matchs en Ligue Europa ».

Lire aussi : Scénario de derby et impuissance du Real… Barcelone tisse tranquillement sa toile autour du titre de la Liga

Ses performances avec Lille lui ont déjà ouvert les portes des sélections jeunes de la France : des moins de 16 ans (8 matchs), des moins de 17 ans (5 matchs), des moins de 18 ans (3 matchs), des moins de 20 ans (1 match) et, plus récemment, des moins de 21 ans, où il a disputé 10 matchs et inscrit un but.

Lire aussi : Le star marocain victime de propos racistes face à Barcelone

