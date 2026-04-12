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Entre le Maroc et la France… Pourquoi Ayub Bouadi n'a-t-il pas encore choisi son camp ?

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Un signal attendu à l’aube de la Coupe du monde

Bien qu’il ait évolué dans toutes les sélections jeunes de l’équipe de France, le milieu de terrain du Lille OSC Ayoub Bouadi, 18 ans, attire aussi l’attention de la sélection marocaine, qui se prépare pour la Coupe du monde 2026.

Malgré les démarches répétées des deux fédérations, le jeune milieu de terrain n’a pas encore fait son choix.

  • Un avenir prometteur se profile, avec à la clé une intégration progressive au sein des sélections nationales françaises.

    Dimanche, le média français RMC Sport a publié un article intitulé : « France ou Maroc : pourquoi Ayoub Bouadi n’a-t-il pas encore choisi ?

    Le média souligne que l’avenir du joueur s’annonce prometteur et rappelle que « le milieu de terrain du LOSC fait preuve d’une maturité remarquable pour un joueur de 18 ans et possède déjà une solide expérience : 58 matchs en Ligue 1 (2 passes décisives), 9 matchs en Ligue des champions et 10 matchs en Ligue Europa ».

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    Ses performances avec Lille lui ont déjà ouvert les portes des sélections jeunes de la France : des moins de 16 ans (8 matchs), des moins de 17 ans (5 matchs), des moins de 18 ans (3 matchs), des moins de 20 ans (1 match) et, plus récemment, des moins de 21 ans, où il a disputé 10 matchs et inscrit un but.

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  • L’attrait du Maroc

    Elle a également souligné que « la notoriété du joueur né à Senlis suscite un vif intérêt au Maroc, pays d’origine de ses parents ».

    Elle précise : « La sélection des Lions de l’Atlas déploie des efforts considérables pour convaincre Bouadi de la rejoindre, d’autant plus que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas, dans deux mois. »

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    Interrogé dimanche par l’émission « Téléfoot », l’espoir lillois a confié : « C’est un grand honneur de recevoir des propositions des deux équipes nationales. »

    Il a ajouté : « Je pense que posséder une nouvelle nationalité sportive est un atout. La sélection nationale est un choix crucial dans la carrière d’un joueur ; il ne faut ni se précipiter ni l’imposer, mais laisser la décision venir naturellement. »

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