Entre la « Heiba Salah » et les contraintes du terrain, la centralité absolue est-elle devenue un frein technique pour les Pharaons ?

Dès que l’équipe nationale égyptienne foule la pelouse, tous les regards convergent vers un seul homme, comme si le collectif se résumait à sa star incontestée.

Il s’agit bien sûr de Mohamed Salah, qui s’est illustré ces dernières années sous les couleurs de Liverpool et s’est imposé comme la star numéro un des Pharaons.

Tant l’excellence du joueur à Liverpool que les attentes placées en lui au sein des Pharaons ont popularisé l’expression « l’équipe de Mohamed Salah ».

Cette image, relayée par les médias, contraste souvent avec la réalité du terrain, où la tactique est orchestrée et les matchs se jouent grâce à un collectif dont les forces et les faiblesses dépassent le cadre de la star numéro un.

entre l’éclat de la célébrité individuelle et le caractère aléatoire des simplifications médiatiques, une question plus profonde et audacieuse se pose dans le milieu sportif égyptien : Cette « centralité absolue » confère-t-elle encore aux Pharaons un avantage tactique et psychologique, ou s’est-elle transformée en un fardeau technique et médiatique qui limite les choix des sélectionneurs et éclipserait toute une génération de talents ?