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Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Entre la « Heiba Salah » et les contraintes du terrain, la centralité absolue est-elle devenue un frein technique pour les Pharaons ?

FEATURES
Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
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M. Salah
H. Hassan
Belgique
Égypte
É.-U.

Ces dernières années, l’expression « l’équipe de Mohamed Salah » est devenue courante dans le vocabulaire footballistique.

Dès que l’équipe nationale égyptienne foule la pelouse, tous les regards convergent vers un seul homme, comme si le collectif se résumait à sa star incontestée.

Il s’agit bien sûr de Mohamed Salah, qui s’est illustré ces dernières années sous les couleurs de Liverpool et s’est imposé comme la star numéro un des Pharaons.

Tant l’excellence du joueur à Liverpool que les attentes placées en lui au sein des Pharaons ont popularisé l’expression « l’équipe de Mohamed Salah ».

 Cette image, relayée par les médias, contraste souvent avec la réalité du terrain, où la tactique est orchestrée et les matchs se jouent grâce à un collectif dont les forces et les faiblesses dépassent le cadre de la star numéro un.

entre l’éclat de la célébrité individuelle et le caractère aléatoire des simplifications médiatiques, une question plus profonde et audacieuse se pose dans le milieu sportif égyptien : Cette « centralité absolue » confère-t-elle encore aux Pharaons un avantage tactique et psychologique, ou s’est-elle transformée en un fardeau technique et médiatique qui limite les choix des sélectionneurs et éclipserait toute une génération de talents ?

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    La renommée mondiale de Salah est un atout, mais aussi une responsabilité.

    La présence de Mohamed Salah au sein de la sélection égyptienne lui confère un prestige sportif et commercial incontestable. Conscients du danger, les adversaires le marquent étroitement pour neutraliser sa menace, créant ainsi des espaces que ses coéquipiers peuvent exploiter pour percer les défenses et scorer.

    Pourtant, derrière cet éclat, l’équipe nationale égyptienne traverse une crise d’« identité collective », surtout sur le plan médiatique.

     Les médias internationaux convertissent chaque défaite de l’équipe en un échec personnel de Salah et chaque victoire en un exploit individuel, effaçant ainsi le travail défensif et offensif des nombreux joueurs locaux et professionnels qui les entourent.

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  • Le centre tactique… Atout ou contrainte technique ?


    Sur le terrain, la renommée de Salah a contraint plusieurs sélectionneurs des Pharaons à mettre en place une tactique simple : solidifier la défense avant d’envoyer des ballons en profondeur vers l’attaquant star.

     Si cette stratégie a parfois porté ses fruits, elle est progressivement devenue un livre ouvert pour les adversaires.

    Cette dépendance présente deux inconvénients majeurs :

     D’abord, l’équipe nationale perd en diversité tactique : quand tout le jeu passe par un seul pivot, la créativité collective s’étiole, les solutions en profondeur ou sur l’aile gauche se raréfient, et l’équipe est incapable de se créer des occasions dès que l’adversaire isole Salah sur la droite.

    Sur le plan psychologique et des rotations, la pression médiatique transforme les coéquipiers en simples figurants, freinant leur prise d’initiative et leur créativité. L’entraîneur, craignant les critiques de l’opinion publique, hésite alors à explorer d’autres schémas ou à modifier son style de jeu.

  • FBL-FRIENDLY-EGY-BELAFP

    L’Égypte s’impose même sans Salah


    L’histoire a déjà démontré, lors des matchs auxquels Salah n’a pas pris part en raison d’une blessure ou d’un repos stratégique, que l’équipe d’Égypte possède un fort esprit collectif et est capable de produire un football offensif et varié.

     En son absence, les ailiers se libèrent, les attaquants assument la finition, et le collectif passe d’un jeu axé sur une seule star à un bloc tactique homogène que l’adversaire peine à déchiffrer.

    Se demander si « Salah a réduit l’image de l’équipe d’Égypte à lui seul ? » n’est pas minimiser sa valeur légendaire, mais rappeler qu’il faut dissocier le succès du système de la présence d’un individu.

     Le véritable défi qui se pose aujourd’hui à l’encadrement technique des Pharaons, sous la conduite de Hossam Hassan, consiste à tirer parti du génie de Salah comme d’un atout majeur pour le collectif, et non comme d’un bouclier unique derrière lequel chacun se dissimule. Seule une telle approche permettra à l’équipe d’Égypte de retrouver sa grandeur grâce à l’esprit d’équipe… et non sous l’aile d’une seule star.

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