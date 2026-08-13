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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
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Entre la disponibilité de Ronaldo et l'énigme Al-Aqidi : Postecoglou crée la surprise avant le match face à Al-Fateh

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
C. Ronaldo
N. Al-Aqidi
Arabie saoudite
Portugal

Qu'a déclaré l'entraîneur australien ?

Al-Nassr se prépare à disputer son premier match en Roshn Saudi League, en affrontant Al-Fateh samedi prochain en soirée, un début lors duquel « Al-Alami » cherche à envoyer un message précoce quant à sa capacité à lutter avec force pour les titres au cours de la nouvelle saison.

Et quelques heures avant cette rencontre attendue, la situation de Cristiano Ronaldo et l'avenir du poste de gardien de but figurent parmi les dossiers les plus importants qui ont préoccupé les supporters d'Al-Nassr, notamment avec des interrogations sur le degré de préparation de la star portugaise, ainsi que sur la position du duo Nawaf Al-Aqidi et Bento quant à leur maintien au sein de l'équipe.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Postecoglou tranche sur la situation de Ronaldo

    Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, s'est exprimé sur la disponibilité de Ronaldo pour le prochain match, affirmant que le capitaine de l'équipe ne rencontre aucun problème l'empêchant de jouer. Il a déclaré lors de la conférence de presse : « Ronaldo est toujours prêt », un message clair adressé aux supporters d'Al-Alami avant la confrontation face à Al-Fateh.

    Le technicien australien a également évoqué la concurrence entre les joueurs au sein de l'effectif d'Al-Nassr, alors que des interrogations subsistent sur l'avenir de certains éléments, à commencer par les gardiens de but, soulignant que sa mission se concentre pour l'heure sur la gestion du groupe dont il dispose.

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    Postecoglou a déclaré : « Mon rôle consiste à gérer les joueurs actuellement présents, et ils sont tous présents dans l'équipe. La concurrence entre eux est bonne, et tous affichent un bon niveau », laissant entendre que la concurrence pour les places de titulaire restera ouverte et que le staff technique ne considère pour l'heure aucun joueur comme étant hors de ses plans.

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    Al-Nassr en quête d'un bon départ

    Interrogé sur le degré de préparation d'Al-Nassr pour lutter pour les titres, Postecoglou a expliqué que l'équipe avait déjà été confrontée à un certain nombre de défis durant la phase de préparation, mais il a insisté sur la nécessité de les gérer et de se préparer de manière appropriée, plutôt que de chercher des excuses avant le début de la saison.

    L'entraîneur a déclaré : « Lorsque nous avons parlé des défis, nous étions conscients qu'il y avait des circonstances et des défis différents, mais quelles que soient les circonstances, nous devons les gérer et bien nous préparer », affirmant que son objectif principal était de préparer l'équipe à la compétition, quelles que soient les difficultés.

    Postecoglou a refusé de faire des promesses directes aux supporters d'Al-Nassr concernant la conquête de titres lors de sa première saison, mais il a en même temps souligné que le succès restait son objectif permanent, déclarant : « Bien sûr, je ne promets rien, et je réalise toujours un exploit dès la première saison. C'est simplement que, où que j'aille, j'aime réussir. »

  • La philosophie de Postecoglou : la victoire avant tout

    L'entraîneur d'Al-Nassr a souligné que le staff technique et les joueurs ont fourni de gros efforts au cours de la période écoulée afin d'amener l'équipe dans le meilleur état possible avant le début des compétitions officielles, malgré les défis auxquels ils ont été confrontés durant la période de préparation.

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    Il a expliqué : « Bien sûr, nous avons rencontré quelques défis, mais grâce aux efforts des joueurs et du staff technique, nous avons réussi à bien préparer l'équipe », affirmant que le travail ne s'est pas arrêté au traitement des points faibles, mais s'est étendu à la construction d'un style de jeu qui aide l'équipe à atteindre ses objectifs.

    Postecoglou a conclu ses propos en affirmant sa philosophie claire au sujet du football, déclarant : « J'aime le jeu qui nous mène à la victoire », un message dont les supporters d'Al-Nassr attendent la traduction sur le terrain lorsque l'équipe affrontera Al-Fateh, dans une attente particulière autour de la première apparition officielle de l'équipe sous la conduite de l'entraîneur australien.

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