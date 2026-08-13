Entre la disponibilité de Ronaldo et l'énigme Al-Aqidi : Postecoglou crée la surprise avant le match face à Al-Fateh

Al-Nassr se prépare à disputer son premier match en Roshn Saudi League, en affrontant Al-Fateh samedi prochain en soirée, un début lors duquel « Al-Alami » cherche à envoyer un message précoce quant à sa capacité à lutter avec force pour les titres au cours de la nouvelle saison.
Et quelques heures avant cette rencontre attendue, la situation de Cristiano Ronaldo et l'avenir du poste de gardien de but figurent parmi les dossiers les plus importants qui ont préoccupé les supporters d'Al-Nassr, notamment avec des interrogations sur le degré de préparation de la star portugaise, ainsi que sur la position du duo Nawaf Al-Aqidi et Bento quant à leur maintien au sein de l'équipe.