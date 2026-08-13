Entre la disponibilité de Ronaldo et l'énigme Al-Aqidi : Postecoglou crée la surprise avant le match face à Al-Fateh

Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, s'est exprimé sur la disponibilité de Ronaldo pour le prochain match, affirmant que le capitaine de l'équipe ne rencontre aucun problème l'empêchant de jouer. Il a déclaré lors de la conférence de presse : « Ronaldo est toujours prêt », un message clair adressé aux supporters d'Al-Alami avant la confrontation face à Al-Fateh.

Le technicien australien a également évoqué la concurrence entre les joueurs au sein de l'effectif d'Al-Nassr, alors que des interrogations subsistent sur l'avenir de certains éléments, à commencer par les gardiens de but, soulignant que sa mission se concentre pour l'heure sur la gestion du groupe dont il dispose.

Postecoglou a déclaré : « Mon rôle consiste à gérer les joueurs actuellement présents, et ils sont tous présents dans l'équipe. La concurrence entre eux est bonne, et tous affichent un bon niveau », laissant entendre que la concurrence pour les places de titulaire restera ouverte et que le staff technique ne considère pour l'heure aucun joueur comme étant hors de ses plans.