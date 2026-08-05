Entre l'Espagne, l'Arabie saoudite et la Turquie : Mohamed Salah a-t-il pris la bonne décision ?

L'avenir de Mohamed Salah après son départ de Liverpool n'a pas été qu'une simple course entre plusieurs clubs, mais s'est transformé en l'un des dossiers de transfert les plus captivants de ces derniers jours.

De Beşiktaş à Al-Ittihad en passant par Al-Diriyah, l'Atlético Madrid et jusqu'à Trabzonspor, le nom du capitaine de l'équipe d'Égypte a circulé entre différents projets, chacun avec ses avantages et ses défis, avant que Trabzonspor ne remporte la course aujourd'hui en annonçant officiellement le recrutement du joueur.

Mais la question qui s'impose désormais est la suivante : Mohamed Salah a-t-il fait le bon choix en optant pour Trabzonspor ?