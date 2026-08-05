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Entre l'Espagne, l'Arabie saoudite et la Turquie : Mohamed Salah a-t-il pris la bonne décision ?

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Avantages et inconvénients du choix de Trabzonspor

L'avenir de Mohamed Salah après son départ de Liverpool n'a pas été qu'une simple course entre plusieurs clubs, mais s'est transformé en l'un des dossiers de transfert les plus captivants de ces derniers jours.

De Beşiktaş à Al-Ittihad en passant par Al-Diriyah, l'Atlético Madrid et jusqu'à Trabzonspor, le nom du capitaine de l'équipe d'Égypte a circulé entre différents projets, chacun avec ses avantages et ses défis, avant que Trabzonspor ne remporte la course aujourd'hui en annonçant officiellement le recrutement du joueur.

Mais la question qui s'impose désormais est la suivante : Mohamed Salah a-t-il fait le bon choix en optant pour Trabzonspor ?

  • Les débuts, c'était avec Beşiktaş.

    Dans les premiers jours des négociations après la Coupe du monde, il semblait que Beşiktaş était la destination la plus proche pour la star égyptienne.

    Les informations sont allées jusqu'à évoquer le numéro de maillot qu'il porterait (le 11), la valeur du contrat et même le tournage des campagnes publicitaires du club, ce qui reflétait une grande confiance au sein du club turc quant à la conclusion de l'affaire.

    Mais avec le temps, les négociations ont buté sur des divergences contractuelles, notamment concernant certaines clauses financières et le rôle de l'agent du joueur, Ramy Abbas, si bien que le transfert s'est arrêté au moment décisif, tandis que d'autres clubs ont commencé à profiter de la situation.

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  • L'Arabie saoudite entre en jeu de toutes ses forces

    Après l'échec des négociations avec Beşiktaş, plusieurs clubs saoudiens sont entrés en action, et Al-Ittihad était au premier plan.

    Des rapports ont fait état de l'accord de Salah sur l'offre saoudienne en échange d'un salaire colossal atteignant 25 millions de dollars par an. Le nom d'Al-Diriyah est également apparu parmi les clubs qui suivaient la situation, prêts à intervenir en cas d'échec des négociations turques.

    Sur le plan financier, il ne faisait aucun doute que le championnat saoudien avait présenté l'offre la plus forte, notamment avec le grand projet que connaît la compétition ces dernières années et l'attraction d'un grand nombre de stars mondiales.

    Mais en contrepartie, certains rapports indiquaient que Salah préférait toujours poursuivre son aventure en Europe, estimant que cette étape de sa carrière lui permettait encore de rivaliser au niveau du Vieux Continent, ce qui a fait que les offres saoudiennes, malgré leur puissance financière, ne se sont pas transformées en accord définitif.

  • Atlético Madrid

    Quelques jours plus tard, le nom de l'Atlético Madrid a émergé sur la scène.

    Des rapports espagnols ont fait état de discussions préliminaires et d'une volonté du club de profiter du statut d'agent libre de Salah, avec la préparation d'un contrat s'étalant sur deux saisons assorti d'une option de prolongation.

    Mais les négociations sont restées au stade des sollicitations et de l'étude des conditions financières, et n'ont pas atteint la phase de l'annonce officielle ni de l'accord définitif.

    Sur le plan sportif, l'Atlético représentait peut-être la meilleure option, car il aurait offert à Salah la possibilité de poursuivre dans l'un des championnats européens les plus relevés, de disputer la Ligue des champions et de rivaliser pour les titres nationaux et continentaux.

    Mais dans le monde des transferts, il existe une grande différence entre « l'intérêt » et « l'offre officielle ».

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  • Trabzonspor remporte la course

    Alors que les autres clubs se contentaient d'agir à travers les rapports de presse, Trabzonspor a choisi de passer à l'action sur le terrain.

    Le club a officiellement annoncé le début des négociations avec Mohamed Salah, avant de dévoiler la date d'arrivée du joueur à Istanbul pour finaliser les formalités de son transfert, une démarche qui a fait passer le dossier de la phase des spéculations à celle de la concrétisation.

    Et ce point a peut-être été le facteur le plus déterminant dans toute cette histoire, car Salah s'est trouvé face à un projet clair et à un club prêt à boucler l'affaire, plutôt que d'attendre des offres dont la plupart n'avaient pas dépassé le stade des négociations préliminaires, ce qui a finalement abouti à l'annonce officielle d'aujourd'hui.

  • Pourquoi cette décision pourrait-elle être la bonne ?

    Si l'on ne considère que l'aspect sportif, on constate que Trabzon présente plusieurs atouts importants.

    Premièrement, cela répond au souhait de Salah de rester en Europe, un point qui est revenu dans plus d'un rapport ces derniers jours.

    Deuxièmement, l'équipe disputera la Ligue Europa, ce qui offre au joueur une continuité dans les compétitions continentales, plutôt que de se limiter aux compétitions nationales.

    Troisièmement, Salah sera sans conteste la première star de l'équipe, et le système offensif sera construit autour de lui, ce qui n'est peut-être pas le cas de la même manière dans d'autres clubs qui comptent un grand nombre de stars.

    De plus, la pression des supporters et des médias, bien qu'elle existe en Turquie, semble moindre que celle qui l'aurait attendu dans certaines autres options, en particulier Al-Ittihad saoudien.

  • Mais la décision n'est pas idéale !

    En contrepartie, le choix de Trabzon n'est pas exempt de certains inconvénients, le plus notable étant que le championnat turc reste moins relevé que le championnat espagnol ou anglais, et que la participation à la Ligue Europa diffère naturellement du fait de jouer en Ligue des champions.

    De même, Salah a peut-être sacrifié un revenu financier plus important qu'il aurait perçu dans le championnat saoudien, lequel possède désormais un projet sportif solide, et non plus une simple destination financière comme il était perçu il y a quelques années.

    Quant à savoir si l'opportunité de l'Atlético Madrid était réelle et susceptible de se transformer en offre officielle, il est naturel que beaucoup estiment qu'un transfert en Liga aurait été le meilleur choix sportif.

  • Quid de Rami Abbas ?

    Impossible d'évoquer cette histoire sans s'arrêter sur le rôle de Ramy Abbas, l'agent de Mohamed Salah.

    Selon les informations, Abbas était présent à toutes les étapes des négociations, et son nom a particulièrement émergé après l'évocation de différends contractuels qui ont contribué à l'échec du transfert du joueur à Besiktas.

    Bien que certains supporters aient critiqué la fermeté de l'agent, la réalité montre que son rôle principal consiste à protéger les intérêts du joueur et à obtenir le meilleur contrat possible sur les plans financier et juridique.

    Au bout du compte, il semble que cette fermeté ait peut-être offert une meilleure opportunité à Salah, après que les négociations sont passées de Besiktas à Trabzonspor, qui a réussi à atteindre les étapes officielles de l'accord.

  • Salah avait-il raison ?

    Au final, il est impossible d'affirmer aujourd'hui si Mohamed Salah a eu raison ou tort de choisir Trabzonspor, car chacune des options qui s'offraient à lui présentait des avantages et des inconvénients distincts. L'Atlético Madrid lui offrait l'occasion de continuer à évoluer au plus haut niveau de la compétition européenne, le championnat saoudien lui proposait un projet sportif et financier considérable, tandis que Trabzonspor lui a donné la possibilité de rester en Europe avec un rôle de leader au sein d'une équipe qui mise sur lui comme sa première vedette.

    Mais le football ne se décide pas sur le papier, il se joue sur le rectangle vert. Le choix de rejoindre Trabzonspor pourrait ainsi se transformer en l'une des étapes les plus réussies de la carrière de Salah s'il conduit l'équipe à décrocher des titres nationaux et à briller en Ligue des champions, tout comme le temps pourrait démontrer qu'une autre option aurait été plus adaptée.

    C'est pourquoi la question reste sans réponse définitive pour l'heure, car le véritable verdict ne sera pas rendu par les nouvelles ou les spéculations, mais par ce que la star égyptienne offrira sur le terrain sous le maillot du club turc.

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