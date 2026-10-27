À la huitième minute de jeu, Wesley Said a ouvert le score pour la formation qatarie, après une frappe rasante et puissante du pied gauche à l'intérieur de la surface de réparation.

Ce but était le troisième à trouver le chemin des filets d'Al-Owais, lors du troisième match qu'il dispute avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours.

Le gardien saoudien n'a gardé sa cage inviolée qu'à une seule reprise, lors de la victoire face à Al-Raed sur le score de deux buts à zéro, en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, au mois d'août dernier.

Par la suite, Al-Owais a été titulaire lors de la rencontre face à Neom, lors de la sixième journée du championnat saoudien Roshn, au cours de laquelle il a encaissé deux buts, qui ont coûté au « Leader » son unique défaite de la saison en cours.