Al-Owais est revenu à Al-Hilal lors de la dernière fenêtre des transferts estivaux, après une seule saison loin du club, nourrissant de nombreux rêves à la suite de sa performance remarquée au Mondial 2026.
Le plus grand rêve d'Al-Owais était de poursuivre les belles prestations qu'il avait entamées avec l'Arabie saoudite lors du Mondial, à son retour chez « le Leader », dans l'espoir de retrouver sa place dans le onze de départ, au détriment du Marocain Yassine Bounou.
Mais Al-Owais s'est retrouvé remplaçant du gardien marocain depuis le début de la saison, et n'a disputé que 3 matches, ne terminant qu'une seule fois avec une cage inviolée, ce qui rend ses rêves difficiles à atteindre.
Et aujourd'hui, Al-Owais pourrait bien se retrouver sur le banc avec Al-Hilal pour le reste de la saison, ce qui rend son maintien au sein de la sélection saoudienne et la conservation de sa place de titulaire encore plus difficiles.