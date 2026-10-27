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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Traduit par

Entre l'équipe d'Arabie saoudite et Al-Hilal : comment les rêves de Mohamed Al-Owais se sont-ils transformés en cauchemars ?

FEATURES
M. Al Owais
Arabie saoudite
Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Qatar

Le gardien international souffre

Les titularisations se sont transformées en cauchemars qui hantent le gardien international Mohammed Al-Owais avec son équipe d'Al-Hilal, alors qu'elles ressemblent à de doux rêves roses avec la sélection saoudienne.

Al-Hilal s'est rendu ce mardi chez Al-Shamal du Qatar, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la troisième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

  • Le cauchemar d'Al-Hilal

    À la huitième minute de jeu, Wesley Said a ouvert le score pour la formation qatarie, après une frappe rasante et puissante du pied gauche à l'intérieur de la surface de réparation.

    Ce but était le troisième à trouver le chemin des filets d'Al-Owais, lors du troisième match qu'il dispute avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours.

    Le gardien saoudien n'a gardé sa cage inviolée qu'à une seule reprise, lors de la victoire face à Al-Raed sur le score de deux buts à zéro, en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, au mois d'août dernier.

    Par la suite, Al-Owais a été titulaire lors de la rencontre face à Neom, lors de la sixième journée du championnat saoudien Roshn, au cours de laquelle il a encaissé deux buts, qui ont coûté au « Leader » son unique défaite de la saison en cours.

  • Le miracle saoudien

    Le plus étrange est que cela survient à un moment où Al-Owais brille sur la scène internationale avec la sélection saoudienne.

    Le gardien saoudien a gardé sa cage inviolée lors des 6 derniers matches qu'il a disputés avec l'Arabie saoudite, à commencer par le match contre le Cap-Vert, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

    Les cages d'Al-Owais sont également restées inviolées durant les cinq matches qu'il a disputés avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », qui s'est achevée par le sacre de l'Arabie saoudite.

    Au vu de ces performances, Mohamed Al-Owais a reçu le prix du meilleur gardien de but du tournoi du Golfe.

  • Les rêves d'Al Owais sont devenus un cauchemar

    Al-Owais est revenu à Al-Hilal lors de la dernière fenêtre des transferts estivaux, après une seule saison loin du club, nourrissant de nombreux rêves à la suite de sa performance remarquée au Mondial 2026.

    Le plus grand rêve d'Al-Owais était de poursuivre les belles prestations qu'il avait entamées avec l'Arabie saoudite lors du Mondial, à son retour chez « le Leader », dans l'espoir de retrouver sa place dans le onze de départ, au détriment du Marocain Yassine Bounou.

    Mais Al-Owais s'est retrouvé remplaçant du gardien marocain depuis le début de la saison, et n'a disputé que 3 matches, ne terminant qu'une seule fois avec une cage inviolée, ce qui rend ses rêves difficiles à atteindre.

    Et aujourd'hui, Al-Owais pourrait bien se retrouver sur le banc avec Al-Hilal pour le reste de la saison, ce qui rend son maintien au sein de la sélection saoudienne et la conservation de sa place de titulaire encore plus difficiles.

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