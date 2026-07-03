D’après l’annonce officielle de la Ligue Roshen, le championnat s’ouvrira le 13 août prochain et s’achèvera le 29 mai 2027. Il comportera 34 journées, 306 rencontres et se déroulera sur 103 jours de compétition effective.

La Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées débutera par un tour de 32es de finale programmé du 16 au 19 août 2026, tandis que les 16es de finale se tiendront les 19 et 20 octobre de la même année.

Les quarts de finale sont programmés les 22 et 23 février 2027, et les demi-finales les 4 et 5 mai 2027, la date de la finale étant encore à confirmer.

Les demi-finales de la Supercoupe d’Arabie saoudite sont programmées les 30 novembre et 1^(er) décembre, la finale suivant le 4 décembre.

Sur la scène internationale, huit formations saoudiennes seront engagées : cinq en Ligue des champions de l’AFC (division élite), une en Ligue des champions de l’AFC 2 et deux en Ligue des champions du Golfe.