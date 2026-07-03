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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Entre l’Arabie saoudite et trois nations européennes… Comment les cadors de la Ligue Roshen s’apprêtent-ils à aborder le nouvel exercice ?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Arabie saoudite

Quel club remportera le titre cette saison ?

La nouvelle saison de Saudi Pro League se profile, et les clubs s’y préparent dès maintenant, surtout après l’élimination prématurée de l’équipe nationale lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

La nouvelle saison s’annonce donc compétitive, notamment entre les cadors Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli, chacun visant des objectifs calibrés selon ses résultats passés.

  • Calendrier des matchs du championnat saoudien de football

    D’après l’annonce officielle de la Ligue Roshen, le championnat s’ouvrira le 13 août prochain et s’achèvera le 29 mai 2027. Il comportera 34 journées, 306 rencontres et se déroulera sur 103 jours de compétition effective.

    La Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées débutera par un tour de 32es de finale programmé du 16 au 19 août 2026, tandis que les 16es de finale se tiendront les 19 et 20 octobre de la même année.

    Les quarts de finale sont programmés les 22 et 23 février 2027, et les demi-finales les 4 et 5 mai 2027, la date de la finale étant encore à confirmer.

    Les demi-finales de la Supercoupe d’Arabie saoudite sont programmées les 30 novembre et 1^(er) décembre, la finale suivant le 4 décembre.

    Sur la scène internationale, huit formations saoudiennes seront engagées : cinq en Ligue des champions de l’AFC (division élite), une en Ligue des champions de l’AFC 2 et deux en Ligue des champions du Golfe.

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  • Al-Hilal… La quête du titre reprend en Autriche

    Le club d’Al-Hilal entamera demain samedi son premier stage de préparation à Riyad, la capitale saoudienne. Cette phase initiale durera environ dix jours.

    Le 15 juillet, le groupe prendra la direction de l’Autriche pour la deuxième phase, un stage de plus de deux semaines qui s’achèvera le 3 août, juste avant le retour à Riyad.

    Le groupe entamera la première phase sans ses internationaux, autorisés à prolonger leur repos avant de rallier le stage autrichien le 18 juillet, à l’issue de leur participation à la Coupe du monde 2026.

    La liste des sept internationaux saoudiens comprend Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano et Ali Lajami, ainsi que l’attaquant uruguayen Darwin Núñez.

    Le groupe travaillera sous la direction de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, malgré les rumeurs persistantes sur son départ après la perte du championnat saoudien et de la Ligue des champions d’Asie la saison passée.

    Le club ambitionne de reconquérir le championnat saoudien, échappé à son palmarès lors des deux dernières saisons, ainsi que la Ligue des champions de l’AFF, dont il a soulevé le trophée en 2021, tout en conservant la Coupe du Roi pour la deuxième année consécutive. En revanche, Al-Hilal renonce à la Supercoupe, après s’être retiré de la dernière édition.

  • Al-Nasr… Une mission portugaise pour conserver le titre

    Al-Nasr, tenant du titre en Saudi League, entame dimanche à Riyad un stage de préparation crucial.

    Le groupe restera dans la capitale saoudienne jusqu’au 11 juillet, puis mettra le cap sur Abha pour la deuxième phase, programmée du 12 au 22 juillet.

    La troisième phase se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 25 juillet au 5 août, et sera consacrée à des matchs amicaux une fois l’effectif au complet, y compris les internationaux.

    Le groupe entame sa préparation sous la houlette de l’entraîneur australien Ange Postecoglou, officiellement en poste après la départ du Portugais Jorge Jesus en fin de saison dernière.

    Le club disputera quatre compétitions la saison prochaine : le championnat Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’Asie.

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  • Liga… L’Espagne entame son chemin vers le retour

    De son côté, Al-Ittihad lancera sa préparation estivale mardi prochain à Djeddah. Cette première phase d’une semaine sera consacrée aux tests médicaux et aux évaluations physiques des joueurs.

    Les « Tigres » mettront ensuite le cap sur Marbella, station balnéaire espagnole, pour la deuxième phase de leur préparation, du 14 au 31 juillet, avant de regagner Djeddah.

    Le club entamera ce stage sans son trio international – Hassan Kadish, Saleh Al-Shehri et l’Algérien Houssem Aouar –, fraîchement rentrés de la Coupe du monde 2026, mais les trois joueurs devraient les rejoindre en Espagne.

    Le club aborde toutefois cette phase préparatoire sans entraîneur : le Portugais Sérgio Conceição a été limogé en fin de saison dernière et son successeur n’a pas encore été officialisé.

    L’objectif affiché est de reconquérir des titres, après une saison décevante conclue à la cinquième place du championnat saoudien, avec des éliminations en demi-finale de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Arabie saoudite, ainsi qu’en quart de finale de la Ligue des champions de l’Asie Elite.

    Rappelons que l’Al-Ittihad sera en lice pour trois titres la saison prochaine : le championnat Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, ainsi que la Ligue des champions de l’Asie, qu’il entamera dès le tour préliminaire.

  • Al-Ahly… à contre-courant des cadors

    À l'inverse d'Al-Hilal, Al-Nasr et Al-Ittihad, Al-Ahly a choisi de lancer sa préparation estivale à l'étranger. La délégation rouge et blanche a pris la direction de l'Autriche ce vendredi pour entamer la première phase de son stage.

    Le groupe s'installera à Langenfeld, en Autriche, pour une première phase de treize jours, jusqu'au 16 juillet, avant de s'envoler vers le Portugal afin d'achever sa préparation jusqu'au 28 du même mois.

    Le club bénéficie par ailleurs d’une stabilité technique, l’entraîneur allemand Matthias Jaissle entamant sa quatrième saison à la tête de l’équipe. Sur le plan des transferts, Al-Ahli a déjà enregistré l’arrivée du défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh, en provenance de Tromsø (Norvège), et celle de l’ailier saoudien Mishaal Al-Mutairi, cédé par Abha.

    Le club avait entamé la saison écoulée en conquérant la Supercoupe d’Arabie saoudite, absente de sa vitrine depuis neuf ans, avant de boucler l’exercice en conservant sa couronne asiatique.

    « Al-Raqi » entend bien poursuivre sur sa lancée cette saison en remportant le titre de champion d’Arabie saoudite, qui lui échappe depuis dix ans, tout en visant la Coupe du Roi, la Supercoupe d’Arabie saoudite, la Ligue des champions de l’Asie Elite et la Coupe des continents des clubs.