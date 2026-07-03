Entre l’Arabie saoudite et trois nations européennes, comment les cadors de la Ligue Roshen s’apprêtent-ils à aborder la nouvelle saison ?

Le club d’Al-Hilal entamera demain samedi son premier stage de préparation à Riyad, la capitale saoudienne. Cette phase initiale durera environ dix jours.
Le 15 juillet, le groupe prendra la direction de l’Autriche pour la deuxième phase, un stage de plus de deux semaines qui s’achèvera le 3 août, juste avant le retour à Riyad.
Le groupe entamera toutefois la première phase sans ses internationaux, autorisés à prolonger leur repos avant de rallier le stage autrichien le 18 juillet, à l’issue de leur participation à la Coupe du monde 2026.
La liste des sept internationaux saoudiens comprend Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano et Ali Lajami, ainsi que l’attaquant uruguayen Darwin Núñez.
Le groupe travaillera sous la direction de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, malgré les rumeurs persistantes d’un départ à la suite de la perte du championnat saoudien et de la Ligue des champions d’Asie Elite la saison passée.
Le club ambitionne de reconquérir le championnat saoudien, échappé à son palmarès lors des deux dernières saisons, ainsi que la Ligue des champions de l’AFF, dont il a soulevé le trophée en 2021, tout en conservant la Coupe du Roi pour la deuxième année consécutive. En revanche, Al-Hilal renonce à la Supercoupe, après s’être retiré de la dernière édition.