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الهلال ضد الاتحاد والأهلي مع الزمالكai - Gemini
GOAL
Traduit par

Entre folie et confort : 4 différences entre le choc Al Ahly - Zamalek et le clasico Al Hilal - Al Ittihad

FEATURES
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Égypte
Arabie saoudite

Une magie du football splendide

En l'espace de quelques heures seulement, les supporters de football en Égypte et en Arabie saoudite ont vécu deux soirées de très haut niveau, après l'embrasement des tribunes du stade international du Caire lors du sommet entre Al Ahly et Zamalek, 24 heures après le classico entre Al Hilal et Al Ittihad, qui a tenu en haleine le Kingdom Arena.

D'un côté, une ferveur historique transmise de génération en génération à des millions de supporters ; de l'autre, une rivalité grandissante qui mêle la force des investissements à des stars venues des plus grands championnats européens. Mais le point commun entre les deux scènes reste le même : ces rencontres dépassent le simple enjeu des trois points pour devenir un test de prestige, de qualité et d'ambition.

Malgré les circonstances différentes de chaque confrontation, la comparaison entre les deux sommets révèle quatre écarts manifestes, liés au public, au niveau technique, au rendement offensif et à la valeur marchande des clubs.

Ainsi, alors qu'Al Ahly a remporté le sommet égyptien face à Zamalek sur le score de deux buts à zéro, Al Hilal a arraché le classico de Riyad 3-2, dans un match qui a vu cinq buts et des retournements de situation jusque dans les dernières minutes.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Magie des supporters : la folie du Caire et le tumulte de Riyad

    Le public demeure l'élément le plus à même de conférer aux grands chocs un caractère exceptionnel, mais chaque pays possède son empreinte propre. Au Caire, le guichet fermé a été annoncé pour la confrontation entre Al Ahly et Zamalek, avec 40 000 places réservées aux supporters, soit 20 000 pour chaque club.

    Les supporters des deux équipes ont déployé des tifos porteurs de messages historiques et patriotiques : ceux d'Al Ahly ont célébré le titre de « club du siècle », tandis que ceux de Zamalek ont rendu hommage aux héros de la guerre d'Octobre, confirmant que la rivalité entre les deux pôles dépasse largement les quatre-vingt-dix minutes.

    À Riyad, le clasico entre Al Hilal et Al Ittihad a enregistré une affluence de 22 808 spectateurs selon les rapports publiés, dans une ambiance bouillante et avec une concurrence évidente entre les tribunes en matière de chants et d'encouragements.

    La rencontre a gagné une touche supplémentaire avant le coup d'envoi, lorsque Mohammed Al Owais est entré sur la pelouse en portant le trophée de la Coupe du Golfe 27, tandis que les joueurs des deux équipes formaient une haie d'honneur pour célébrer le sacre de la sélection saoudienne.

    D'après les chiffres disponibles, la capacité d'accueil prévue a donné au choc du Caire un avantage numérique, mais cela n'enlève rien à la singularité de l'ambiance de Riyad. Les supporters des deux villes confirment que le football n'est pas qu'un simple jeu, mais une partie de l'identité des clubs et de leur histoire. Entre les tifos géants, les chants et les chansons, les tribunes ont été un partenaire essentiel dans la construction du spectacle.

  • imago-sport-1076863237.jpgNurPhoto

    La qualité technique : les stars de la Premier League imposent leur empreinte

    Sur le plan du rendement sur le terrain, le clasico entre Al Hilal et Al Ittihad a affiché un caractère offensif évident, grâce à la qualité des noms présents dans les lignes avancées et à leur capacité à exploiter les espaces.

    L'empreinte des recrues venues de Premier League anglaise s'est manifestée de façon directe, puisque Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville ont signé les trois buts d'Al Hilal, confirmant l'impact rapide des nouvelles signatures et leur aptitude à faire basculer les grands rendez-vous.

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    En revanche, le sommet égyptien a pris une tournure différente : Al Ahly a su gérer la rencontre et atteindre les filets du Zamalek à deux moments importants, Mohamed Hany ouvrant le score à la 39e minute avant que Moncef Bakrar n'ajoute le deuxième but à la 80e minute d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface.

    La rencontre n'a pas été prolifique en buts, mais elle a connu des moments décisifs qui ont exigé concentration et efficacité, une qualité tout aussi importante que l'habileté individuelle.

    La différence ici n'est pas que l'un des deux sommets ait affiché une qualité technique absolue par rapport à l'autre, mais plutôt que le clasico de Riyad a mis en lumière la valeur des stars capables de faire la différence dans les espaces ouverts, tandis que le sommet du Caire a révélé l'importance de concrétiser les occasions et de faire preuve de réalisme dans un match chargé de rivalité et de pression. Dans les deux cas, les détails individuels et collectifs ont fait basculer le résultat en faveur de l'équipe la plus efficace.

  • 5 buts à Riyad contre un doublé au Caire

    Si la ferveur des supporters était bien présente lors des deux sommets, les buts ont donné au clasico entre Al Hilal et Al Ittihad un avantage net en matière de production offensive, puisque la rencontre s'est terminée sur un score de cinq buts : Martinelli a ouvert le score pour Al Hilal, Youssef En-Nesyri a répliqué pour Al Ittihad, puis Watkins a redonné l'avantage au Zaïm, avant que Summerville n'ajoute le troisième but, tandis que Steven Bergwijn a réduit l'écart sur un penalty à la 89e minute.

    Au Caire, le sommet s'est achevé sur une victoire deux buts à zéro d'Al Ahly, après l'ouverture du score de Mohamed Hany avant la fin de la première période, puis un but décisif dans les dernières minutes.

    Le clasico de Riyad l'emporte ainsi avec cinq buts contre deux pour le sommet égyptien, un écart qui reflète la nature des deux matches, et pas nécessairement une supériorité technique absolue ; le nombre de buts dépend du rythme de jeu, des erreurs, des occasions disponibles et de l'ardeur mise par chaque équipe pour revenir au score.

    Il reste que cette affiche saoudienne à cinq buts a offert au spectateur un menu offensif bien plus consistant, avec des possibilités de retour jusqu'aux derniers instants, alors que le sommet égyptien s'est caractérisé par un déroulement nettement plus verrouillé, Al Ahly étant parvenu à garder sa cage inviolée et à creuser l'écart tardivement.

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  • Des écarts financiers colossaux : Al Hilal et Al Ittihad dominent

    L'écart le plus important apparaît lorsque l'on s'intéresse à la valeur marchande des effectifs des quatre clubs, selon les estimations du site "Transfermarkt" pour la saison 2026-2027. La valeur marchande d'Al Hilal s'élève à environ 193,3 millions d'euros, tandis que celle d'Al Ittihad atteint 142,55 millions d'euros, soit un total d'environ 335,85 millions d'euros pour les deux clubs saoudiens.

    En revanche, la valeur marchande d'Al Ahly est estimée à environ 36,2 millions d'euros et celle de Zamalek à environ 16,93 millions d'euros, pour un total de 53,13 millions d'euros.

    Ainsi, le cumul des valeurs marchandes d'Al Hilal et d'Al Ittihad dépasse celui d'Al Ahly et de Zamalek d'environ 282,72 millions d'euros, soit près de 6,3 fois la valeur marchande totale du duo égyptien.

    Ces chiffres confèrent aux clubs saoudiens un avantage financier manifeste en termes de valeur estimée des joueurs, ce qui concorde avec la présence de noms en vue venus des grands championnats européens, à l'image de Martinelli, Watkins et Summerville à Al Hilal, auxquels s'ajoute un groupe de professionnels à forte valeur à Al Ittihad.

    Mais la valeur marchande reste une estimation de la valeur des joueurs sur le marché des transferts, et non une mesure directe de la qualité de la performance dans un match ni une garantie de remporter des titres.

    En définitive, les deux classiques ont réuni deux éléments différents de la magie du football : une profondeur historique et populaire immense au Caire, et des investissements colossaux avec des stars à la valeur marchande élevée à Riyad.

    Et si Al Hilal et Al Ittihad dominent nettement sur le plan de l'indicateur financier, le public et l'efficacité sur le terrain sont restés deux facteurs déterminants dans la physionomie de chaque confrontation. Les deux rencontres ont confirmé que le football ne se résume ni à l'argent ni aux noms, mais à la capacité de chaque équipe à transformer son potentiel en performance et en résultat.