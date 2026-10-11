En l'espace de quelques heures seulement, les supporters de football en Égypte et en Arabie saoudite ont vécu deux soirées de très haut niveau, après l'embrasement des tribunes du stade international du Caire lors du sommet entre Al Ahly et Zamalek, 24 heures après le classico entre Al Hilal et Al Ittihad, qui a tenu en haleine le Kingdom Arena.

D'un côté, une ferveur historique transmise de génération en génération à des millions de supporters ; de l'autre, une rivalité grandissante qui mêle la force des investissements à des stars venues des plus grands championnats européens. Mais le point commun entre les deux scènes reste le même : ces rencontres dépassent le simple enjeu des trois points pour devenir un test de prestige, de qualité et d'ambition.

Malgré les circonstances différentes de chaque confrontation, la comparaison entre les deux sommets révèle quatre écarts manifestes, liés au public, au niveau technique, au rendement offensif et à la valeur marchande des clubs.

Ainsi, alors qu'Al Ahly a remporté le sommet égyptien face à Zamalek sur le score de deux buts à zéro, Al Hilal a arraché le classico de Riyad 3-2, dans un match qui a vu cinq buts et des retournements de situation jusque dans les dernières minutes.