Les compétitions de la Coupe du monde 2026 ont pris fin, et les supporters ont commencé à se préparer pour une nouvelle saison, au cours de laquelle les clubs se disputeront les titres collectifs, et les admirateurs des deux légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affronteront sur les statistiques individuelles.
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Entre discipline et désengagement : pourquoi Messi est-il de retour avec l'Inter Miami tandis que Ronaldo manque à l'appel avec Al-Nassr ?
Le Mondial du début et de la fin
Messi et Ronaldo ont participé à la Coupe du monde 2026, un Mondial qui devrait selon toute attente être le dernier dans la carrière des deux stars.
Mais le parcours des deux légendes a été très différent lors de cette compétition : l'un a fait ses adieux prématurément dès le début, tandis que l'autre est allé au bout du chemin.
C'est Ronaldo qui a tiré sa révérence, précisément en huitièmes de finale, le deuxième tour à élimination directe, après la défaite face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro.
La star portugaise n'a pas affiché son meilleur niveau dans ce tournoi, n'inscrivant que deux buts lors de la victoire contre l'Ouzbékistan, tout en échouant à trouver le chemin des filets face à la République démocratique du Congo, à la Colombie et à l'Espagne.
À l'inverse, Messi a été le héros qui a conduit la sélection argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde, avant la défaite face à l'Espagne également sur le score d'un but à zéro dans les prolongations.
Sur le plan individuel, la star argentine a offert des prestations très solides, marquant 8 buts et délivrant 4 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de la dernière édition, ainsi que dans l'histoire de la Coupe du monde, derrière la star française Kylian Mbappé.
Entre discipline et négligence : Messi de retour, Ronaldo absent
Messi, qui a terminé son parcours au Mondial il y a seulement 10 jours, précisément le 19 juillet dernier, a repris l'entraînement avec l'Inter Miami ce mercredi.
Alors que le compte officiel du club de l'Inter Miami publiait une photo de la star argentine lors de son retour à l'entraînement, Ronaldo publiait quant à lui une photo où il profite de ses vacances d'été sur la plage.
Bien que Ronaldo ait terminé son parcours au Mondial le 6 juillet dernier, soit 13 jours avant Messi et il y a plus de 3 semaines, il n'a toujours pas rejoint le stage d'Al-Nassr à l'heure actuelle.
Certains pourraient penser que la raison en est que Messi se distingue par son engagement et sa discipline, tandis que Ronaldo ferait preuve de négligence, mais ce n'est pas vrai.
Pourquoi Messi est-il revenu si rapidement ?
Messi a dû revenir rapidement à l'Inter Miami, en raison de la reprise directe des compétitions du championnat américain après la fin de la Coupe du monde 2026.
L'Inter Miami a été contraint de disputer deux matches sans la star argentine, remportant le premier face à Chicago sur le score de 3-2, jeudi dernier, avant de battre Montréal sur le plus petit des scores, dimanche dernier.
Messi fera son retour pour préparer la rencontre face à Columbus dans la nuit de dimanche prochain, puis face à Saint-Louis en Leagues Cup, dans la nuit du jeudi suivant, les matches devant se poursuivre jusqu'à la fin de la saison du championnat américain en décembre prochain.
Messi était même attendu pour disputer le match des étoiles, ce mercredi, avant d'en être écarté aux côtés de son compatriote Rodrigo De Paul, du fait de leur qualification avec l'Argentine pour la finale du Mondial.
Pourquoi Ronaldo est-il absent d'Al-Nassr ?
En revanche, Al-Nassr ne disputera aucun match officiel avant plus de deux semaines, précisément lorsqu'il affrontera Al-Fateh, le 15 août prochain, en ouverture des matchs de l'équipe en Saudi Pro League.
Ronaldo n'était pas le seul absent du stage d'Al-Nassr, puisqu'il était accompagné de son compatriote João Félix, du Sénégalais Sadio Mané, qui a quitté le Mondial avec la sélection de son pays dès les 16es de finale, ainsi que d'Abdulelah Al-Amri, malgré l'élimination de l'Arabie saoudite dès la phase de groupes.
Selon des rapports de presse saoudiens, c'est l'Australien Ange Postecoglou, le nouveau directeur technique d'Al-Nassr, qui a décidé d'accorder à ces joueurs ce repos supplémentaire après le Mondial, afin d'éviter la fatigue avant le début de la nouvelle saison.
Les rapports ont précisé que l'entraîneur australien reste en contact permanent avec les joueurs et leur a demandé de réaliser des tests et des mesures physiques, de suivre un programme spécifique d'effort modéré et de lui transmettre les résultats quotidiennement, afin de s'assurer de leur état de forme.
Le quatuor devrait rejoindre le stage d'Al-Nassr dans les prochaines heures, afin de se préparer au début de la nouvelle saison, au cours de laquelle l'équipe cherche à conserver le titre de la Saudi Pro League et à remporter la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois.
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