Messi et Ronaldo ont participé à la Coupe du monde 2026, un Mondial qui devrait selon toute attente être le dernier dans la carrière des deux stars.

Mais le parcours des deux légendes a été très différent lors de cette compétition : l'un a fait ses adieux prématurément dès le début, tandis que l'autre est allé au bout du chemin.

C'est Ronaldo qui a tiré sa révérence, précisément en huitièmes de finale, le deuxième tour à élimination directe, après la défaite face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro.

La star portugaise n'a pas affiché son meilleur niveau dans ce tournoi, n'inscrivant que deux buts lors de la victoire contre l'Ouzbékistan, tout en échouant à trouver le chemin des filets face à la République démocratique du Congo, à la Colombie et à l'Espagne.

À l'inverse, Messi a été le héros qui a conduit la sélection argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde, avant la défaite face à l'Espagne également sur le score d'un but à zéro dans les prolongations.

Sur le plan individuel, la star argentine a offert des prestations très solides, marquant 8 buts et délivrant 4 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de la dernière édition, ainsi que dans l'histoire de la Coupe du monde, derrière la star française Kylian Mbappé.