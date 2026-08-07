Entre démenti et confirmation : quelle est la vérité sur le départ d'Inzaghi d'Al-Hilal ?

Le journaliste Mohammed Al-Bukairy a affirmé que les jours d'Inzaghi à Al-Hilal étaient désormais comptés, précisant que le club avait déjà entamé des démarches pour lui trouver un nouvel entraîneur au cours de la prochaine période.

Al-Bukairy a indiqué qu'Al-Hilal étudiait actuellement trois dossiers d'entraîneurs de nationalités portugaise, suisse et espagnole, en vue de succéder au technicien italien avant le début de la saison.

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Il a précisé qu'Inzaghi ne bénéficiait plus d'un accueil favorable au sein de l'entourage d'Al-Hilal, que ce soit sur le plan administratif, populaire ou médiatique, ce qui pourrait pousser le club à prendre la décision de mettre fin à la relation dans un avenir proche.