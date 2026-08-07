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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Entre démenti et confirmation : quelle est la vérité sur le départ d'Inzaghi d'Al-Hilal ?

S. Inzaghi
Al Hilal
Saudi Pro League
Italie
Arabie saoudite

L'entraîneur italien pourrait partir !

L'avenir de l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a suscité une vive polémique au cours des dernières heures, après que des informations contradictoires ont circulé sur la position de la direction du club quant à son maintien, oscillant entre l'évocation d'un départ imminent et la recherche d'un remplaçant, et d'autres affirmations indiquant que le technicien représente une composante essentielle du projet d'Al-Hilal pour les années à venir.

Ces développements interviennent au moment où Al-Hilal se prépare pour le coup d'envoi de la nouvelle saison, dans un contexte de grande attente de la part des supporters, désireux de découvrir la physionomie de l'équipe sous la direction d'Inzaghi, en particulier après les changements qu'a connus le club durant la dernière période.

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    Inzaghi sur le départ : Al-Hilal cherche un remplaçant

    Le journalisteMohammed Al-Bukairy a affirmé que les jours d'Inzaghi à Al-Hilal étaient désormais comptés, précisant que le club avait déjà entamé des démarches pour lui trouver un nouvel entraîneur au cours de la prochaine période.

    Al-Bukairy a indiqué qu'Al-Hilal étudiait actuellement trois dossiers d'entraîneurs de nationalités portugaise, suisse et espagnole, en vue de succéder au technicien italien avant le début de la saison.

    À lire aussi : Salah change les règles du jeu : le projet saoudien a-t-il perdu son prestige face à la ruse turque ?

    Il a précisé qu'Inzaghi ne bénéficiait plus d'un accueil favorable au sein de l'entourage d'Al-Hilal, que ce soit sur le plan administratif, populaire ou médiatique, ce qui pourrait pousser le club à prendre la décision de mettre fin à la relation dans un avenir proche.

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  • Une autre version

    À l'inverse, le journaliste Abdelaziz Al-Muraisel a catégoriquement démenti ces informations, affirmant qu'Al-Hilal ne songe absolument pas à mettre un terme au contrat d'Inzaghi.

    Al-Muraisel a rapporté les propos d'une source proche d'Al-Hilal selon laquelle les rumeurs concernant la volonté du club de se séparer de l'entraîneur italien « sont dénuées de tout fondement », soulignant que la question n'a jamais été mise sur la table, ni de près ni de loin.

    La source est même allée plus loin, affirmant qu'Inzaghi représente un pilier fondamental du prochain projet d'Al-Hilal, et que la direction accorde une grande confiance à sa capacité à mener l'équipe vers ses objectifs.

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    Grande surprise

    La plus grande surprise est venue lorsque la source proche d'Al-Hilal a évoqué la possibilité d'un maintien d'Inzaghi pour une plus longue période, après avoir indiqué que le club étudiait l'idée de prolonger le contrat de l'entraîneur italien pour qu'il soit à la tête du staff technique lors de la Coupe du monde des clubs 2029, selon différents rapports.

    Selon la même version, Al-Hilal ne veut pas prendre de décisions fondées sur des réactions émotionnelles, mais plutôt selon des critères techniques et scientifiques, ce qui renforce l'idée d'un maintien d'Inzaghi et de lui accorder le temps nécessaire pour mener à bien son projet.

    Entre une version qui confirme le départ de l'entraîneur et une autre qui parle d'une prolongation de son contrat, l'avenir d'Inzaghi avec Al-Hilal reste ouvert à toutes les possibilités, mais ce qui est certain, c'est que les prochains jours révéleront laquelle des deux versions est la plus proche de la vérité.

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