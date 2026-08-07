Entre démenti et confirmation : quelle est la vérité sur le départ d'Inzaghi d'Al-Hilal ?

L'avenir de l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a suscité une vive polémique au cours des dernières heures, après que des informations contradictoires ont circulé sur la position de la direction du club quant à son maintien, oscillant entre l'évocation d'un départ imminent et la recherche d'un remplaçant, et d'autres affirmations indiquant que le technicien représente une composante essentielle du projet d'Al-Hilal pour les années à venir.
Ces développements interviennent au moment où Al-Hilal se prépare pour le coup d'envoi de la nouvelle saison, dans un contexte de grande attente de la part des supporters, désireux de découvrir la physionomie de l'équipe sous la direction d'Inzaghi, en particulier après les changements qu'a connus le club durant la dernière période.