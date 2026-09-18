Entré dans l'histoire ! Harry Kane bat un record de Bundesliga pour devenir le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 100 buts après seulement 98 apparitions avec le Bayern Munich

Kane est officiellement devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts en Bundesliga, en réalisant cet incroyable exploit en seulement 98 apparitions avec le Bayern Munich. L’attaquant de pointe a atteint la barre des 100 lors d’une performance autoritaire contre l’Union Berlin, où il a une nouvelle fois prouvé pourquoi il est considéré comme l’un des attaquants les plus élite du football mondial.

En atteignant ce total en moins de 100 matches, il a pulvérisé le précédent record détenu par Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 rencontres pour atteindre le même total avec Cologne dans les années 1970.

Ce moment record est arrivé à l’Allianz Arena lorsque Kane s’est avancé pour transformer un penalty avec sang-froid à la 39e minute. Le penalty a été accordé après que Michael Olise a été fauché dans la surface, permettant au capitaine de l’Angleterre de s’avancer et d’entrer dans les livres d’histoire.