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Entré dans l'histoire ! Harry Kane bat un record de Bundesliga pour devenir le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 100 buts après seulement 98 apparitions avec le Bayern Munich
Le plus rapide à atteindre la barre des 100 en Allemagne
Kane est officiellement devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts en Bundesliga, en réalisant cet incroyable exploit en seulement 98 apparitions avec le Bayern Munich. L’attaquant de pointe a atteint la barre des 100 lors d’une performance autoritaire contre l’Union Berlin, où il a une nouvelle fois prouvé pourquoi il est considéré comme l’un des attaquants les plus élite du football mondial.
En atteignant ce total en moins de 100 matches, il a pulvérisé le précédent record détenu par Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 rencontres pour atteindre le même total avec Cologne dans les années 1970.
Ce moment record est arrivé à l’Allianz Arena lorsque Kane s’est avancé pour transformer un penalty avec sang-froid à la 39e minute. Le penalty a été accordé après que Michael Olise a été fauché dans la surface, permettant au capitaine de l’Angleterre de s’avancer et d’entrer dans les livres d’histoire.
Une efficacité de finition inégalée
Les statistiques qui expliquent la progression de Kane jusqu’à 100 buts sont tout simplement stupéfiantes. Depuis son transfert très médiatisé de Tottenham Hotspur à l’été 2023, le joueur de 33 ans affiche une moyenne d’un but toutes les 78,5 minutes en Bundesliga. Ce niveau d’efficacité dépasse celui de certains des plus grands noms ayant jamais marqué la compétition.
À titre de comparaison, Erling Haaland, de Manchester City, affichait une moyenne d’un but toutes les 87 minutes lors de son passage au Borussia Dortmund, tandis que des figures légendaires comme Robert Lewandowski et Gerd Müller ont enregistré des moyennes de 100 et 105 minutes respectivement.
L’impressionnant bilan de Kane devant le but avec le Bayern se poursuit
La régularité de Kane au fil des saisons a été le socle de la récente domination nationale du Bayern. Kane a inscrit 36 buts lors de sa première campagne de Bundesliga, puis 26 en 2024-2025, avant d’en ajouter 35 la saison dernière.
Le club s’est tellement réjoui de sa dernière performance que ses comptes officiels sur les réseaux sociaux ont simplement publié « 𝟏𝟎𝟎 𝐛𝐮𝐭𝐬 𝐞𝐧 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 ». pour célébrer l’occasion. Avec 151 buts en 154 apparitions au total pour le club, il est actuellement en bonne voie pour potentiellement atteindre la barre des 200 buts avec le géant allemand avant que son contrat actuel n’avance beaucoup plus.
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Une série de records battus
Ce nouveau jalon en Bundesliga n’est qu’un record parmi tant d’autres battus par Kane depuis son arrivée à Munich. Il était déjà devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à inscrire 100 buts pour un seul club dans l’un des cinq grands championnats européens au XXIe siècle, atteignant cette marque en seulement 104 matches officiels. Ce faisant, il a fait mieux que les 105 matches dont Cristiano Ronaldo au Real Madrid et Erling Haaland à Manchester City avaient eu besoin.
Au-delà de ses exploits en club, Kane continue de montrer l’exemple sur la scène internationale. Il reste le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, après avoir récemment porté son total en sélection à 70 buts lors de la Coupe du monde 2026. Son palmarès national commence enfin lui aussi à s’étoffer, puisqu’il a joué un rôle central en aidant le Bayern Munich à décrocher deux titres de champion consécutifs lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026.
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