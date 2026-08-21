Entre complot et trahison : qui a détruit l'empire d'Al Ahly et volé la joie de ses supporters ?

Al-Ahli vivait l'une des plus belles périodes de son histoire récente : une équipe qui avait retrouvé son rang, des supporters de retour dans les tribunes en rêvant de continuer à écrire l'histoire, un entraîneur ayant bâti un projet technique stable, et des stars devenues partie intégrante de l'identité du club. Mais ce qui s'est produit après avoir atteint le sommet a commencé à poser une question difficile : pourquoi Al-Ahli semble-t-il détruire ce qu'il a lui-même construit ?

En un court laps de temps, Al-Ahli a perdu plusieurs des piliers essentiels de son projet. Riyad Mahrez est parti après trois saisons durant lesquelles il fut l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, et le club a également perdu Franck Kessié à l'expiration de son contrat, tandis que le choc le plus retentissant est venu du départ de Matthias Jaissle avant le début de la nouvelle saison, en direction de Newcastle United.

Ces trois noms n'avaient rien d'anodin : ils faisaient partie des éléments ayant contribué au sacre d'Al-Ahli en Ligue des champions d'Asie Elite lors des deux dernières éditions, ainsi qu'en Supercoupe d'Arabie saoudite.

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C'est alors que les supporters d'Al-Ahli ont commencé à sentir que quelque chose d'incompréhensible se passait au sein du club. Comment une équipe qui a réussi à bâtir un effectif l'ayant menée à la domination continentale deux fois consécutives peut-elle aborder une nouvelle étape en perdant ses principaux piliers au lieu de les renforcer ? Et ce qui se passe relève-t-il simplement de décisions sportives et financières ayant leurs raisons, ou bien Al-Ahli paie-t-il le prix d'un dysfonctionnement administratif plus grave que le seul départ d'un joueur ou d'un entraîneur ?