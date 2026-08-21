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Entre complot et trahison : qui a détruit l'empire d'Al Ahly et volé la joie de ses supporters ?

FEATURES
M. Jaissle
R. Mahrez
Franck Kessié
Al Ahli
Saudi Pro League
Allemagne
Algérie
Côte d’Ivoire
Arabie saoudite

Que se passe-t-il au sein du royaume des trophées ?

Al-Ahli vivait l'une des plus belles périodes de son histoire récente : une équipe qui avait retrouvé son rang, des supporters de retour dans les tribunes en rêvant de continuer à écrire l'histoire, un entraîneur ayant bâti un projet technique stable, et des stars devenues partie intégrante de l'identité du club. Mais ce qui s'est produit après avoir atteint le sommet a commencé à poser une question difficile : pourquoi Al-Ahli semble-t-il détruire ce qu'il a lui-même construit ?

En un court laps de temps, Al-Ahli a perdu plusieurs des piliers essentiels de son projet. Riyad Mahrez est parti après trois saisons durant lesquelles il fut l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, et le club a également perdu Franck Kessié à l'expiration de son contrat, tandis que le choc le plus retentissant est venu du départ de Matthias Jaissle avant le début de la nouvelle saison, en direction de Newcastle United. 

Ces trois noms n'avaient rien d'anodin : ils faisaient partie des éléments ayant contribué au sacre d'Al-Ahli en Ligue des champions d'Asie Elite lors des deux dernières éditions, ainsi qu'en Supercoupe d'Arabie saoudite.

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C'est alors que les supporters d'Al-Ahli ont commencé à sentir que quelque chose d'incompréhensible se passait au sein du club. Comment une équipe qui a réussi à bâtir un effectif l'ayant menée à la domination continentale deux fois consécutives peut-elle aborder une nouvelle étape en perdant ses principaux piliers au lieu de les renforcer ? Et ce qui se passe relève-t-il simplement de décisions sportives et financières ayant leurs raisons, ou bien Al-Ahli paie-t-il le prix d'un dysfonctionnement administratif plus grave que le seul départ d'un joueur ou d'un entraîneur ?

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Du sommet au démantèlement du projet

    Le départ de Mahrez suffisait à lui seul à provoquer la colère des supporters, d'autant que le joueur n'était pas qu'un simple nom de dimension mondiale dans l'effectif : il avait produit des statistiques importantes avec Al-Ahli, après avoir disputé 122 matches, inscrit 37 buts et délivré 46 passes décisives, et il avait été un élément clé du sacre de l'équipe en Ligue des champions d'Asie Elite et en Supercoupe.

    Puis est venu le départ de Kessié, l'un des milieux les plus influents de ces trois dernières années. L'Ivoirien a disputé 119 matches avec Al-Ahli, au cours desquels il a marqué 26 buts et délivré 14 passes décisives, et il faisait également partie de l'équipe qui a remporté les trois titres, avant de partir gratuitement à l'issue de son contrat.

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    Et après les joueurs est venu le coup de Jaïssle : l'entraîneur allemand n'était pas un technicien de passage, mais avait passé 3 saisons durant lesquelles il a mené Al-Ahli à deux titres asiatiques et à la Supercoupe, avant de présenter sa démission peu avant le début de la saison, pour rejoindre ensuite Newcastle. 

    Le club a officiellement confirmé que son départ résultait de sa démission et qu'il s'engageait à payer la clause libératoire, mais le seul calendrier de ce départ suffisait à désorganiser un projet dont l'entraîneur avait participé à bâtir les détails de la préparation pour la nouvelle saison.

    Le paradoxe, ici, est qu'Al-Ahli n'a pas perdu ses éléments influents après une saison ratée ou un effondrement sportif, mais l'a fait après deux années de succès continental,

     et c'est là le point qui rend la colère des supporters compréhensible ; car le supporter ne voit aucune raison logique de démanteler une équipe parvenue au sommet plutôt que de capitaliser sur son succès et de construire dessus.

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    Abdallah Radif : quand les détails se transforment en crise

    L'affaire Abdullah Radif est venue ajouter une nouvelle interrogation au tableau, dès lors qu'Al Ahli a annoncé le recrutement du joueur dans le cadre d'un transfert libre, avant que l'opération ne capote de manière soudaine pour tout le monde.

    Mais les propos qui ont suivi sur l'échec de la transaction en raison de détails liés à l'agent et aux commissions, s'ils venaient à se confirmer, constitueraient une affaire d'une extrême gravité. Non pas parce que le transfert d'un seul joueur serait capable de changer l'avenir d'un club, mais parce que de tels détails révèlent à quel point la gestion quotidienne des dossiers est sensible au sein d'un système censé fonctionner selon des critères professionnels clairs.

    Et ici, il faut distinguer les faits avérés des récits qui circulent : on ne peut pas affirmer avec certitude l'existence d'intermédiaires, de « transferts fictifs » ou d'un complot visant à détruire Al Ahli sans preuves officielles. Mais l'enchaînement des faits et des décisions contradictoires justifie que l'on pose la question : le problème réside-t-il désormais dans la gestion du projet lui-même ?

  • Y a-t-il vraiment un complot ?

    L'idée d'un complot visant à détruire Al Ahli après sa domination sur l'Asie paraît séduisante pour le public, mais elle demeure jusqu'à présent une hypothèse qui ne peut être transformée en réalité sans preuve. 

    Ce que l'on peut toutefois réellement constater, c'est une série de décisions qui soulèvent des interrogations : le départ de Mahrez, celui de Kessié, la perte de Jaïssle à un moment sensible, puis une certaine confusion dans plusieurs dossiers de recrutement.

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    L'explication de chaque cas pris isolément peut sembler logique : Mahrez a des considérations contractuelles, le contrat de Kessié a pris fin, et c'est Jaïssle lui-même qui a présenté sa démission, sans compter que le marché des transferts comporte par nature des négociations qui s'enlisent et se reconstruisent. 

    Le problème, c'est que le public ne regarde pas ces dossiers isolément, mais les perçoit comme les éléments d'un même tableau : une équipe qui a réussi à bâtir un empire sportif, puis qui a commencé à perdre ses éléments essentiels les uns après les autres.

    Et c'est là qu'émerge la question la plus difficile : s'agit-il simplement d'une phase de transition ? Ou bien Al Ahli n'a-t-il pas de plan clair pour préserver son projet après avoir atteint le sommet ?

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    Al Ahly n'a pas besoin d'un miracle, mais de stabilité

    Les supporters d'Al Ahly ne demandent pas nécessairement de conserver chaque joueur quelles que soient les circonstances, et ne rejettent pas l'idée du changement, mais ils veulent comprendre la direction prise : lorsqu'un grand joueur s'en va, un remplaçant doit être présent. 

    Et lorsqu'un entraîneur performant part, il doit y avoir un plan clair concernant celui qui poursuivra le projet ; lorsqu'un transfert échoue, le club ne doit pas se retrouver prisonnier des détails au point de perturber l'ensemble de son marché.

    Al Ahly est aujourd'hui face à un test plus grand qu'une simple lutte pour un nouveau titre. Le véritable test est le suivant : le club peut-il transformer le succès des deux dernières années en un projet de long terme, ou bien ces accomplissements n'étaient-ils qu'un sommet éphémère qui sera suivi d'une reconstruction repartant de zéro ?

    Et jusqu'à présent, la principale victime de cette situation d'incertitude n'est ni la direction ni les joueurs partis, mais bien les supporters. Le fan qui a vécu à deux reprises les nuits de sacre en Asie s'attendait à voir son équipe gagner en puissance, non à commencer à se demander pourquoi ses stars et son entraîneur s'en vont, et pourquoi certains dossiers simples se transforment en crises.

    Ainsi, parler de « complot » est peut-être prématuré, mais évoquer un dysfonctionnement qui mérite enquête et réexamen devient plus logique. Et si Al Ahly veut préserver son rang, il doit répondre clairement à une seule question : qu'est-il arrivé au projet qui l'a conduit au sommet de l'Asie ?

    Car les titres ne se construisent pas seulement en réunissant des stars, mais en préservant la stabilité qui façonne l'équipe. Al Ahly a possédé cette stabilité pendant un temps, et grâce à elle a réalisé ce que beaucoup n'ont pu accomplir. Mais continuer à se défaire des éléments du projet sans compensation claire risque de transformer cet accomplissement, censé être le début d'un empire, en un simple beau souvenir dans la mémoire des supporters.

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