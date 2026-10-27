Nouveaux pépins physiques pour Jayden Addai, ailier de Côme. Entré en jeu à la 58e minute lors de la victoire 3-1 contre le Torino, il a dû quitter le terrain dès la 78e minute, demandant son remplacement à Fabregas, qui a immédiatement fait entrer Samuele Ricci à sa place.
Getty Images
Traduit par
Entré à la 58e minute, sorti à la 78e : qu’est-il arrivé à Addai, de Côme ?
Comme le rapporte SOS Fanta, Addai a indiqué à Fabregas avoir ressenti une gêne : un problème probablement d’origine musculaire pour lui. L’ampleur du problème devra être déterminée dans les prochaines heures, après les examens d’usage.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles