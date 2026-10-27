Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Addai Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Entré à la 58e minute, sorti à la 78e : qu’est-il arrivé à Addai, de Côme ?

J. Addai
Torino vs Como
Torino
Como
Serie A

Problème musculaire pour le joueur de couloir


Nouveaux pépins physiques pour Jayden Addai, ailier de Côme. Entré en jeu à la 58e minute lors de la victoire 3-1 contre le Torino, il a dû quitter le terrain dès la 78e minute, demandant son remplacement à Fabregas, qui a immédiatement fait entrer Samuele Ricci à sa place.

  • Comme le rapporte SOS Fanta, Addai a indiqué à Fabregas avoir ressenti une gêne : un problème probablement d’origine musculaire pour lui. L’ampleur du problème devra être déterminée dans les prochaines heures, après les examens d’usage.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
COM

COM

Serie A

01 nov. 2026

VEN

VEN

FRC

FRC

Serie A

01 nov. 2026

TOR

TOR