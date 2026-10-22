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Entraîneur principal ou entraîneur des attaquants d’Arsenal ? Un ancien coéquipier de Thierry Henry chez Arsenal prédit l’avenir sur le banc du champion du monde, membre des « Invincibles »
Henry a travaillé avec Monaco, en MLS et aux Jeux olympiques
On n’a pas demandé à Henry, sacré champion du monde avec son pays en 1998, s’il souhaitait intégrer l’encadrement de Mikel Arteta. Il conserve toutefois des liens étroits avec le club rouge du nord de Londres.
Largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League, « Invincible » de 2003-04 et double champion, il est le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal avec 228 buts.
Depuis qu’il a raccroché les crampons après avoir battu des records, Henry s’est essayé au métier d’entraîneur. Il a retrouvé Monaco, le club qui a contribué à lancer sa carrière, en octobre 2018, mais n’est resté que trois mois et 20 matches à sa tête.
Il a ensuite connu un autre passage relativement bref à la tête du Montreal Impact, club de MLS, à l’époque du Covid, avec seulement 29 matches dirigés au Canada. Il a connu davantage de succès en menant l’équipe de France des moins de 21 ans aux Jeux olympiques de 2024 à domicile, où il a décroché la médaille d’argent.
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Henry, vainqueur de la Coupe du monde, pourrait-il redevenir entraîneur ?
Henry, qui a également effectué deux passages comme adjoint au sein de la sélection belge, se consacre ces derniers temps à son travail de consultant, mais l’envie d’entraîner pourrait-elle le reprendre ? Interrogé à ce sujet, Grimandi, autre Français sacré champion avec Arsenal à l’époque des grandes heures du club, qui s’exprimait en collaboration avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas qu’il reviendra. C’est mon avis, je n’en sais rien. »
« Je pense que, dans sa situation, il parle beaucoup de football, regarde beaucoup de matches et possède une connaissance fantastique du football. Il regarde tous les matches. Alors, parfois, il doit peut-être se dire au fond de lui qu’il faut qu’il essaie. Mais quand il réalise ce que cela implique, il doit se dire que non, il vaut mieux garder la vie qu’il a actuellement. »
« Parce que, pour être entraîneur de nos jours, il faut donner sa vie au football, lui consacrer sa vie, sans aucune garantie de gagner, ni de conserver longtemps son poste. Et on sait qu’on ne peut pas travailler sur un projet à long terme. C’est donc un métier très, très compliqué. »
« Bien sûr, quand on voit Luis Enrique, on se dit que c’est un métier fantastique, oui, mais il n’y en a qu’un ou deux dans ce cas. Pour les autres, c’est très compliqué. Je ne vois donc pas Thierry reprendre un poste d’entraîneur. Sa passion pour le football le poussera peut-être à le faire, mais je ne le pense pas. »
Arsenal devrait-il envisager le retour d’Henry ?
Interrogé plus avant sur l’éventualité qu’Henry travaille en coulisses à Arsenal, éventuellement au centre de formation ou auprès des attaquants à l’Emirates Stadium, Grimandi a ajouté : « Ce serait formidable pour le club, mais ce genre de personnes aime être au sommet de son métier.
« C’est compliqué de rejoindre un centre de formation, même si je pense que, dans le football, il est important d’y mettre le meilleur entraîneur, car c’est là que les joueurs apprennent beaucoup.
« Je ne sais pas, mais ce serait une bonne idée s’il pouvait simplement s’impliquer, pas à temps plein, mais juste comme entraîneur des attaquants. Je ne sais pas s’il en a envie. »
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Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : Ligue des champions et Premier League
Arsenal est toujours considéré comme ayant besoin de davantage de créativité en attaque, malgré son retour sur le trône de la Premier League la saison dernière. Kai Havertz est régulièrement utilisé comme faux numéro 9, tandis que l’attaquant suédois Viktor Gyokeres n’a pas encore véritablement convaincu comme avant-centre de référence.
Arsenal a fait preuve d’une combativité louable lors de sa dernière sortie, en tenant tête à Harry Kane et au Bayern Munich lors d’un match nul 2-2 en Ligue des champions à l’Allianz Arena. Le club retrouvera le championnat samedi avec la réception d’Everton.
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