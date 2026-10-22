On n’a pas demandé à Henry, sacré champion du monde avec son pays en 1998, s’il souhaitait intégrer l’encadrement de Mikel Arteta. Il conserve toutefois des liens étroits avec le club rouge du nord de Londres.

Largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League, « Invincible » de 2003-04 et double champion, il est le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal avec 228 buts.

Depuis qu’il a raccroché les crampons après avoir battu des records, Henry s’est essayé au métier d’entraîneur. Il a retrouvé Monaco, le club qui a contribué à lancer sa carrière, en octobre 2018, mais n’est resté que trois mois et 20 matches à sa tête.

Il a ensuite connu un autre passage relativement bref à la tête du Montreal Impact, club de MLS, à l’époque du Covid, avec seulement 29 matches dirigés au Canada. Il a connu davantage de succès en menant l’équipe de France des moins de 21 ans aux Jeux olympiques de 2024 à domicile, où il a décroché la médaille d’argent.