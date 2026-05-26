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Tom Maston

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Entraîneur de l'année en Premier League : le classement complet des coaches de la saison 2025-2026, d'Andoni Iraola et Mikel Arteta à Igor Tudor et Ange Postecoglou

Opinion
Premier League
FEATURES
M. Arteta
P. Guardiola
A. Slot
U. Emery
M. Carrick
R. Amorim
A. Iraola
R. Le Bris
D. Farke
K. Andrews
R. De Zerbi
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham
A. Postecoglou
T. Frank
E. Howe
D. Moyes
O. Glasner
N. Espirito Santo
S. Dyche
Fabian Hürzeler
G. Potter
V. Pereira
I. Tudor
S. Parker
E. Maresca
L. Rosenior
C. McFarlane
Marco Silva
R. Edwards
Aston Villa
Newcastle
Everton
Leeds
Sunderland
Nottingham Forest
West Ham
Bournemouth
Crystal Palace
Brentford
Brighton
Fulham
Wolverhampton
Burnley

La saison 2025-2026 de Premier League est terminée, et les joueurs de l’élite anglaise préparent désormais leurs projets estivaux : vacances pour les uns, Coupe du monde pour les autres, plus chanceux. Même ces internationaux pourront toutefois souffler à un moment ou à un autre, tandis que leurs entraîneurs, eux, ne connaissent pas de trêve : ils sont déjà à l’œuvre pour planifier le mercato et préparer la saison prochaine.

La saison écoulée a été marquée par un turnover important sur les bancs de touche, avec onze entraîneurs limogés en cours d’exercice. Nottingham Forest a changé quatre fois de mentor, tandis que Tottenham et Chelsea ont chacun dû se séparer de deux techniciens.

D’autres bouleversements sont attendus cet été : trois techniciens – Pep Guardiola, Andoni Iraola et Oliver Glasner – ont déjà annoncé leur départ, tandis qu’un quatrième, Marco Silva, voit son contrat à Fulham arriver à son terme.

Avant de tourner résolument vers l’avenir, l’équipe de rédacteurs et d’éditeurs de GOAL a donc dressé un dernier bilan : elle a classé les performances de chaque entraîneur – titulaire ou intérimaire – ayant dirigé au moins cinq matchs de Premier League en 2025-2026, afin de désigner son Entraîneur de l’année.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    28Igor Tudor (Tottenham)

    Malgré sa réputation en Italie de sauveur d’équipes en difficulté, la nomination d’Igor Tudor par Tottenham en février avait surpris, et le Croate n’a guère fait pour convaincre ses détracteurs dans le nord de Londres. Alors que les Spurs, en pleine crise, semblaient soudainement voués à la relégation après une série de performances apathiques.

    Une défaite 4-1 dans le derby du nord de Londres a immédiatement plongé son mandat dans la crise, et la tendance ne s’est jamais inversée : un seul point récolté en cinq journées de Premier League. D’autres lourdes défaites à domicile contre Crystal Palace et Nottingham Forest ont achevé de désespérer les supporters, jusqu’à ce que le club mette fin à son intérim chaotique de 44 jours.

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  • Burnley v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    27Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Licencié par les Spurs malgré la victoire en Europa League, Ange Postecoglou n’est pas resté longtemps sans club : il a pris les rênes de Nottingham Forest en septembre. L’Australien espérait redorer son blason au City Ground, mais son aventure sur les rives de la Trent a tourné au cauchemar.

    En cinq rencontres de Premier League sous sa direction, le club n’a récolté qu’un point, et l’Australien n’est resté en poste que 39 jours avant d’être limogé moins de vingt minutes après la défaite à domicile contre Chelsea, toujours en octobre. Reste à savoir quel banc il occupera pour son prochain défi.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-TOTTENHAMAFP

    26Graham Potter (West Ham)

    Malgré des débuts décevants à la tête de l'équipe lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025, l'espoir régnait à West Ham que Graham Potter retrouverait un peu de sa magie d'antan dans l'est de Londres, alors qu'il cherchait à rebondir après son passage difficile à Chelsea. Au lieu de cela, la situation est allée de mal en pis, et ce très rapidement.

    L’entraîneur a été limogé en septembre, après que les Hammers ont perdu quatre de leurs cinq premiers matchs, encaissant 14 buts au passage, dont de lourdes défaites à domicile face à leurs rivaux locaux Chelsea et Tottenham, après avoir été balayés par Sunderland, fraîchement promu, lors de la première journée. Ce départ catastrophique a annoncé une saison noire au London Stadium, même si Potter a depuis tourné la page et se prépare à diriger la Suède lors de la Coupe du monde.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    25Liam Rosenior (Chelsea)

    Malgré un bilan encourageant à la tête du RC Strasbourg durant ses 18 mois en France, sa « promotion » à la tête des Blues en janvier n’a pas convaincu tous les supporters de Chelsea. Moqué pour son jargon digne de LinkedIn, Rosenior a pourtant débuté en fanfare, enchaînant quatre victoires lors de ses quatre premières sorties en Premier League.

    La situation a toutefois rapidement dégénéré : les Blues n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf matchs de championnat suivants sous la houlette de l’ancien entraîneur de Hull City. Rosenior a finalement été limogé en avril, après une série de cinq défaites consécutives en Premier League sans marquer le moindre but – la pire série du club depuis 114 ans –, tandis que les espoirs de qualification en Ligue des champions s’envolaient.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    24Thomas Frank (Tottenham)

    L’arrivée de Thomas Frank à Tottenham avait suscité de grands espoirs. Le technicien danois avait débuté de manière prometteuse : après une performance intense face au Paris Saint-Germain en Supercoupe de l’UEFA, son équipe avait surpris Manchester City à l’Etihad Stadium. Il est toutefois rapidement apparu que le projet des Spurs reposait sur des fondations fragiles. Un automne mitigé a cédé la place à un hiver catastrophique dans le nord de Londres.

    Lorsqu’il a finalement été limogé en février, Tottenham pointait à la 16e place du classement, avec seulement deux victoires en 17 matchs de Premier League. Si l’ancien coach de Brentford est devenu une figure culte pour les supporters d’Arsenal, il a donc été un véritable désastre pour les Spurs.

  • Burnley v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    23Scott Parker (Burnley)

    Scott Parker abordait la saison avec la réputation d’être un spécialiste de la montée en Premier League depuis le Championship, mais d’échouer ensuite à assurer le maintien. Cette fois encore, rien n’a changé : Burnley a vécu une saison à oublier.

    Les Clarets l’ont limogé dès que la relégation est devenue mathématiquement inévitable, avec encore quatre rencontres au programme, payant ainsi le prix d’une série de 29 matchs sans victoire. Parker pourrait invoquer un recrutement moins ambitieux que celui des autres promus, mais il n’a guère fait preuve de sens tactique pour sortir son équipe du pétrin une fois la situation dégradée.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ruben Amorim (Manchester United)

    Les performances de Manchester United s’étaient globalement améliorées lors de la première demi-saison sous les ordres de Ruben Amorim par rapport au début de l’exercice 2025-2026. Toutefois, la comparaison avec les résultats obtenus après son limogeage en janvier montre que le technicien portugais restait loin des attentes à Old Trafford.

    Son insistance à jouer en 3-4-3, avec Bruno Fernandes reculé au poste de milieu défensif et sans laisser de place à Kobbie Mainoo, a fini par lui être fatale : il s’est brouillé avec le directeur sportif Jason Wilcox au sujet de son plan tactique et des renforts attendus en janvier. Amorim a finalement été limogé après un match nul à Leeds, portant à trois seulement son nombre de victoires lors des onze dernières sorties.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    21Sean Dyche (Nottingham Forest)

    Formé à Nottingham Forest, Sean Dyche voulait ramener les beaux jours au City Ground lors de son arrivée en octobre. Il n’a toutefois tenu que quatre mois avant de devenir la dernière victime de la gâchette facile d’Evangelos Marinakis.

    S’il a remporté six de ses dix-huit matches de Premier League, son football pragmatique n’a guère séduit les supporters. Une défaite contre Leeds, suivie d’un 0-0 face aux Wolves, a convaincu la direction qu’un changement d’entraîneur était nécessaire pour espérer fuir la zone de relégation. Dyche, lui, devrait rapidement rebondir : un début de saison catastrophique dans un autre club l’attend peut-être dès la rentrée prochaine.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Calum McFarlane (Chelsea)

    Dire que Calum McFarlane partait avec peu de chances de réussir serait un euphémisme, l’entraîneur des jeunes ne disposant pas de l’expérience nécessaire pour diriger un club de l’envergure de Chelsea lors de ses deux intérims. Les chiffres le prouvent : il n’a remporté qu’un seul de ses six matchs de championnat à la tête des Blues.

    S’il a arraché des matchs nuls encourageants sur les terrains de Manchester City et Liverpool, les lourdes défaites concédées face à Nottingham Forest et Sunderland lors de son deuxième intérim ont finalement acté la non-qualification des Blues pour les compétitions européennes.

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Rob Edwards (Wolves)

    Arrivé en novembre, Rob Edwards n’avait guère d’espoir de maintenir les Wolves en Premier League : le club pointait à la dernière place et restait sur onze matchs sans victoire. Ses efforts n’ont pas suffi, et l’équipe de Molineux, condamnée à la 20e place, a bel et bien été reléguée.

    Quelques éclaircies ont toutefois brillé, notamment les succès à domicile face à Aston Villa et Liverpool, ainsi qu’un match nul spectaculaire contre Arsenal qui a failli lancer une incroyable remontada. Au final, les Loups ont plongé en Championship sans crier gare, en concluant la saison par une nouvelle série de huit matchs sans victoire. Malgré cet épilogue, Edwards a suffisamment convaincu pour qu’on lui confie la mission de mener immédiatement le club vers un retour parmi l’élite.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest/West Ham)

    La cote de Nuno Espírito Santo n’avait jamais été aussi haute qu’au début de la saison, après la qualification de Nottingham Forest pour les compétitions européennes lors de la campagne précédente. Cependant, les choses ont rapidement tourné au vinaigre au City Ground lorsque le Portugais a révélé que ses relations avec le propriétaire Marinakis s’étaient détériorées, et il a été limogé après seulement trois matchs de la nouvelle saison.

    Il n’est toutefois pas resté longtemps sans emploi, puisqu’il a pris les rênes de West Ham en septembre avec pour mission d’éloigner le club de la zone de relégation. Ses débuts ont été laborieux, mais il a trouvé peu après le début de l’année une formule gagnante qui semblait pouvoir mener les Irons vers le maintien, avant que des défaites cuisantes à Brentford et à Newcastle en mai ne les replongent dans la tourmente.

    Les Hammers ont bien remporté la victoire nécessaire lors de la dernière journée face à Leeds, mais les résultats des autres rencontres les ont condamnés à la relégation. L’ancien coach de Tottenham devrait quitter le club dans les prochains jours.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Eddie Howe (Newcastle)

    Il y a un an, à Newcastle, beaucoup voyaient en Eddie Howe un véritable sauveur. Après avoir mis fin à soixante-dix ans d’attente en remportant un titre national et qualifié les Magpies pour la Ligue des champions, l’entraîneur semblait intouchable sur le bord de la Tyne.

    La saison 2025-2026 s’est toutefois transformée en leçon d’humilité. Seules les trois formations reléguées ont concédé plus de défaites en Premier League que les Magpies (17), et le club a failli être entraîné dans la lutte pour le maintien lors des dernières semaines. Une 12^e place finale, nettement en deçà des attentes, pourrait désormais leur coûter les services de plusieurs de leurs meilleurs éléments lors du prochain mercato.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Arne Slot (Liverpool)

    Lorsque Liverpool a dépensé sans compter cet été, investissant 450 millions de livres sterling dans de nouvelles recrues pour renforcer son effectif champion en titre, il aurait été utopique de croire qu’Arne Slot terminerait la saison en se battant pour sauver son poste ; pourtant, le Néerlandais semble se trouver dans cette situation depuis des mois.

    Les Reds n’ont remporté qu’une partie de leurs matchs lors d’une défense de titre peu convaincante. S’ils ont souvent concédé des buts dans les arrêts de jeu, ils ont aussi, à plusieurs reprises, glané des points au bout du temps additionnel. Le jeu produit était difficile à regarder, Slot s’est brouillé avec la star Mohamed Salah et n’a assuré la qualification en Ligue des champions qu’en ralliant la cinquième place.

    Il devrait donc aborder la prochaine saison sous étroite surveillance à Anfield, voire se voir remercier avant son coup d’envoi.

  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Vitor Pereira (Wolves/Nottingham Forest)

    Quelle saison en deux temps ! Figure emblématique des Wolves après avoir assuré le maintien de manière spectaculaire la saison précédente, Vitor Pereira voit pourtant les choses tourner au vinaigre : la défaite inaugurale contre Manchester City lance une série de dix matchs sans victoire en Premier League, qui conduit à son limogeage en novembre.

    Recruté en décembre comme quatrième entraîneur de Nottingham Forest, il a certes perdu ses deux premières sorties en championnat, mais a ensuite lancé une série de huit matchs sans défaite, éloignant les Reds de la zone de relégation.

    Des succès retentissants sur les terrains de Tottenham, Sunderland et Chelsea ont fait l’affaire, et le technicien portugais espère désormais éviter au City Ground de revivre le scénario vécu avec les Wolves.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Enzo Maresca (Chelsea)

    Il est difficile d’évaluer avec précision le bilan d’Enzo Maresca à Chelsea. Comme prévu, il a remporté la Ligue Europa Conférence et, plus surprenant, la Coupe du monde des clubs lors de sa seule saison complète aux commandes des Blues. Son équipe a même atteint la deuxième place de la Premier League, alimentant les rumeurs de titre lors des deux campagnes entamées à Stamford Bridge.

    À chaque fois, cependant, la dynamique s’est essoufflée. Si l’Italien a finalement redressé la barre pour conclure l’exercice 2024-2025 à la cinquième place, il a été limogé le jour de l’An après une série d’une seule victoire en sept matches de championnat, sur fond de rumeurs de désaccord avec la direction des Blues, notamment parce que Maresca aurait discuté avec Manchester City de la perspective de succéder à Pep Guardiola.

    La façon dont les Blues se sont effondrés depuis son départ suggère qu’il maintenait le cap. Son arrivée imminente à City devrait rapidement éclaircir le débat sur ses réelles compétences d’entraîneur.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Oliver Glasner (Crystal Palace)

    Oliver Glasner quittera Crystal Palace cet été en tant qu’entraîneur le plus titré de l’histoire du club, et il pourrait encore renforcer sa légende en remportant la Ligue Europa Conférence mercredi. Mais, en se concentrant uniquement sur la Premier League, la saison a été décevante à Selhurst Park.

    On attendait des vainqueurs de la FA Cup 2023 qu’ils briguent une place européenne, mais les départs d’Eberechi Eze et de Marc Guehi ont, force est de le reconnaître, freiné leurs ambitions. Glasner a d’ailleurs manifesté son agacement lors du transfert de ce dernier à Manchester City en janvier, et certains ont craint que son attitude, conjuguée à la certitude de ne pas être sanctionné par une relégation, n’entraîne une seconde partie de saison sur la corde raide.

    Ce scénario n’a finalement pas eu lieu, même si la 15e place constitue le plus mauvais classement des Eagles depuis dix ans. La part de responsabilité de Glasner dans ce bilan fait encore débat.

  • Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Moyes (Everton)

    David Moyes bouclera l’exercice en songeant à ce qu’Everton aurait pu accomplir. Les Toffees étaient en course pour l’Europe, voire la Ligue des champions, à la sortie de la trêve internationale de mars, après que le technicien écossais eut piloté la transition vers le Hill Dickinson Stadium et remis le club sur les rails.

    Mais les Toffees ont ensuite connu une série de sept matchs sans victoire, durant laquelle ils ont concédé quatre fois l’égalisation et perdu des points à trois reprises dans le temps additionnel de la seconde période, terminant ainsi à une décevante 13e place. Moyes a donc du pain sur la planche pour convaincre un public de plus en plus sceptique.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Marco Silva (Fulham)

    Pour la quatrième saison consécutive depuis son retour en Premier League, Fulham a confortablement terminé en milieu de tableau, s'assurant la 11e place grâce à une victoire lors de la dernière journée contre Newcastle. Reste à savoir si ce match restera dans les annales comme le dernier de Marco Silva à la tête de l'équipe, l'entraîneur portugais n'ayant pas encore signé de nouveau contrat à Craven Cottage alors que son contrat actuel expire en juin.

    Le technicien portugais peut se féliciter d’une nouvelle mission accomplie, même s’il regrettera sans doute d’avoir terminé à seulement un point d’une qualification européenne, au regard des opportunités gaspillées par les Cottagers en fin de saison, notamment les deux points laissés en route face aux Wolves lors de l’avant-dernière journée.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Roberto De Zerbi (Tottenham)

    Roberto De Zerbi a pris les rênes de Tottenham pour sept rencontres avec une mission claire : assurer le maintien. L’Italien a relevé le défi avec trois succès, dont la victoire décisive lors de la dernière journée face à Everton, et seulement deux défaites, permettant aux Spurs de devancer West Ham et de décrocher la précieuse 17e place de Premier League.

    Son football fluide a été mis en sourdine pour assurer le maintien, mais l’ancien coach de Brighton disposera désormais d’une préparation estivale complète pour imposer pleinement son style, tandis que la confiance revient dans le nord de Londres après deux exercices de galère.

  • Fulham v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Fabian Hurzeler (Brighton)

    Début février, Fabian Hurzeler était sous le feu des critiques et certains réclamaient son départ, Brighton flirant dangereusement avec la zone de relégation après une série de treize matchs de Premier League pour une seule victoire. Mais le plus jeune entraîneur du championnat a su remobiliser son groupe à temps : sept succès en dix rencontres ont propulsé les Seagulls vers une place européenne, malgré deux revers lors des deux dernières journées.

    Pour la deuxième saison consécutive, Hurzeler conclut ainsi à la 8e place depuis son arrivée à l’Amex Stadium. Si la participation à la Ligue Europa Conférence risque de constituer une charge supplémentaire l’an prochain, tous les indicateurs laissent penser que l’entraîneur et son groupe aborderont l’exercice 2026-2027 avec de nouvelles ambitions.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Daniel Farke (Leeds United)

    L’incapacité de Daniel Farke à s’adapter à la Premier League lors de son passage à la tête de Norwich City a poussé Leeds à envisager de se séparer de l’Allemand dans les jours qui ont suivi leur promotion en Championship. Le club semblait même payer cher sa loyauté lorsque les Whites ont chuté dans la zone de relégation en novembre, juste avant une série de matchs redoutables.

    Considéré comme un homme fini, Farke opère pourtant un tournant stratégique : à la mi-temps d’un match contre Manchester City, il passe à une défense à trois. Bien que Leeds perde finalement à l’Etihad, le technicien allemand garde ce schéma.

    Résultat : les Blancs n’ont concédé que cinq défaites en 25 matchs, validant leur maintien avec trois journées d’avance au terme d’une série de huit rencontres sans revers, dont une première victoire à Old Trafford, le fief de leur rival historique Manchester United, depuis 1981.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Michael Carrick (Manchester United)

    Michael Carrick n’était pas le premier choix pour remplacer Amorim à la tête de Manchester United après le limogeage de ce dernier en janvier, mais l’ancien milieu de terrain a brillé depuis son retour à Old Trafford. Intronisé intérimaire, il a d’emblée battu Manchester City et Arsenal, puis enchaîné avec des succès contre Liverpool, Chelsea et Aston Villa, assurant aisément la troisième place du classement.

    Corrigeant les erreurs de l’ère Amorim – Fernandes repositionné plus haut sur le terrain et Mainoo réintégré dans le onze – il a dirigé 17 matchs au cours desquels United a récolté plus de points que toute autre équipe de Premier League (39). Le plus dur commence toutefois désormais : le futur entraîneur permanent devra confirmer cette dynamique tout en gérant les exigences de la Ligue des champions la saison prochaine.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Pep Guardiola (Manchester City)

    Ce n’était pas un Manchester City au sommet de sa forme – les Citizens ont laissé filer des points lors de quinze matchs différents – mais Pep Guardiola a su tirer le meilleur d’un effectif en pleine transition, au cours de ce qui s’est révélé être sa dernière saison sur le banc de l’Etihad. Le technicien catalane a réussi à intégrer les nouvelles recrues Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo et Marc Guehi, tandis que les jeunes espoirs Jeremy Doku, Nico O’Reilly et Abdukodir Khusanov ont affiché des progrès prometteurs.

    Après la chute spectaculaire de la saison précédente, le simple fait d’avoir tenu tête à Arsenal aussi longtemps mérite d’être salué. Guardiola tire ainsi sa révérence en laissant une base solide sur laquelle Enzo Maresca pourra s’appuyer pour ouvrir une nouvelle ère de succès.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Keith Andrews (Brentford)

    Avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, Brentford était largement donné comme candidat à la relégation. Le nouvel entraîneur Keith Andrews devait en effet prendre la suite de Thomas Frank tout en digérant les départs du capitaine Christian Norgaard et des attaquants stars Bryan Mbeumo et Yoane Wissa, auteurs de 39 des 66 buts de l’équipe la saison précédente.

    Pourtant, les « Bees » ont déjoué les pronostics : Andrews a mené son effectif à la neuvième place, égalant ainsi le meilleur classement réalisé sous Frank. La seule déception ? L’Europe manquée à la différence de buts, une fin de saison marquée par seulement deux victoires en treize matchs ayant finalement coûté cher.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Aston Villa avait démarré la saison par cinq matchs sans victoire ni but marqué, ce qui laissait craindre que l’influence d’Unai Emery sur le club ait atteint ses limites, le mercato estival peu prolifique ayant accentué une certaine stagnation à Villa Park.

    Néanmoins, l’entraîneur basque a rapidement rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs stratèges du continent. Un redressement spectaculaire a propulsé les Villans dans la course au titre à la mi-saison. Après un passage à vide durant l’hiver, le groupe s’est repris pour conclure l’exercice à la quatrième place et valider son retour en Ligue des champions.

    Ajoutez à cela un nouveau triomphe en Ligue Europa, et Emery continue de prouver, encore et encore, que ses détracteurs avaient tort.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Regis Le Bris (Sunderland)

    Certes, Sunderland a dépensé sans compter l’été dernier pour un promu, alignant des recrues confirmées, mais la plupart des observateurs prédisaient tout de même un retour immédiat en Championship au seuil de sa première saison dans l’élite depuis 2017. Le simple fait que les Black Cats n’aient jamais frôlé la zone de relégation constitue donc un immense succès pour Régis Le Bris. Pourtant, leur septième place finale et la qualification pour la Ligue Europa dépassent largement les attentes les plus optimistes à Wearside.

    Son groupe, jamais intimidé par le retour parmi l’élite, a assuré son maintien dès la mi-saison. Quelques contre-performances au début du printemps ont pourtant relancé les spéculations sur un possible départ du technicien français à l’issue de l’été. Réponse immédiate : deux succès de prestige face à Everton puis Chelsea pour conclure l’exercice et faire exploser de joie le Stadium of Light.

    Sans oublier les victoires, à domicile comme à l’extérieur, face à Newcastle. Une saison inoubliable sur les bords de la Wear.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Après trois finales perdues d’affilée et cinq années sans trophée, Arsenal et Mikel Arteta ont enfin franchi le seuil en décrochant une Premier League amplement méritée. Le technicien espagnol s’est progressivement éloigné du modèle « à la Guardiola » qu’il avait initialement imposé aux Gunners pour s’adapter à la réalité physique du championnat, axant son jeu sur les coups de pied arrêtés et bâtissant un groupe capable de tenir la distance.

    Si quelques écueils ont émaillé le parcours, Arsenal a néanmoins été l’équipe la plus dominante de la saison. Au regard du contexte dans lequel Arteta a pris les rênes, la progression accomplie par l’Espagnol est remarquable, et il mérite pleinement les éloges qui lui sont aujourd’hui adressés.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andoni Iraola (Bournemouth)

    Bournemouth a entamé la saison privée de son gardien et de trois quarts de sa défense titulaire, avant de céder en janvier son meilleur attaquant, Antoine Semenyo. Un technicien moins expérimenté aurait pu invoquer des circonstances atténuantes si les Cherries avaient chuté au classement. Mais Andoni Iraola n’est pas un entraîneur comme les autres.

    Iraola a rapidement reconstruit sa défense tout en renforçant d’autres postes, et Bournemouth s’est retrouvé à la deuxième place du classement après n’avoir perdu qu’un seul de ses neuf premiers matchs. Ce brillant départ a toutefois failli s’évanouir : une série de onze rencontres sans victoire a précipité les Cherries aux portes de la zone de relégation.

    Malgré le départ imminent de Semenyo, le club n’avait pas de quoi s’alarmer : l’ailier, promis à Manchester City, a offert dans le temps additionnel de son dernier match contre Tottenham le but déclencheur d’une série de 18 rencontres sans défaite. Cette dynamique a propulsé les Cherries à la sixième place et leur a ouvert les portes de l’Europe pour la première fois de leur histoire.

    En résumé, aucun autre entraîneur n’a fait mieux qu’Iraola en Premier League 2025-2026. Marco Rose, son successeur, a du pain sur la planche…