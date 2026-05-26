Entraîneur de l'année en Premier League : le classement complet des coaches de la saison 2025-2026, d'Andoni Iraola et Mikel Arteta à Igor Tudor et Ange Postecoglou

La saison écoulée a été marquée par un turnover important sur les bancs de touche, avec onze entraîneurs limogés en cours d’exercice. Nottingham Forest a changé quatre fois de mentor, tandis que Tottenham et Chelsea ont chacun dû se séparer de deux techniciens.

D’autres bouleversements sont attendus cet été : trois techniciens – Pep Guardiola, Andoni Iraola et Oliver Glasner – ont déjà annoncé leur départ, tandis qu’un quatrième, Marco Silva, voit son contrat à Fulham arriver à son terme.

Avant de tourner résolument vers l’avenir, l’équipe de rédacteurs et d’éditeurs de GOAL a donc dressé un dernier bilan : elle a classé les performances de chaque entraîneur – titulaire ou intérimaire – ayant dirigé au moins cinq matchs de Premier League en 2025-2026, afin de désigner son Entraîneur de l’année.