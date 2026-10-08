Après la journée de repos d’hier, l’AC Milan a repris l’entraînement aujourd’hui à Milanello et a commencé à préparer concrètement le déplacement de dimanche à 18 heures sur le terrain de Sassuolo. Tout le monde était présent au centre sportif de l’AC Milan, à l’exception de Yunus Musah et Adrien Rabiot, attendus demain à Carnago après leurs engagements avec leurs sélections respectives.