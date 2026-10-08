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Estupinan MilanGetty Images
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Entraînement de l’AC Milan : de bonnes nouvelles pour Estupinan. Musah et Rabiot reviennent demain

Serie A
AC Milan
P. Estupinan

Après la journée de repos d’hier, l’AC Milan a repris l’entraînement aujourd’hui à Milanello et a commencé à préparer concrètement le déplacement de dimanche à 18 heures sur le terrain de Sassuolo. Tout le monde était présent au centre sportif de l’AC Milan, à l’exception de Yunus Musah et Adrien Rabiot, attendus demain à Carnago après leurs engagements avec leurs sélections respectives.

  • Estupiñán, de bonnes nouvelles

    Comme l’écrit Milannews, Ruben Amorim aura tout son groupe à disposition, à l’exception certaine d’Alexis Saelemaekers, tandis que des nouvelles encourageantes arrivent de Pervis Estupinan, qui va beaucoup mieux après la légère entorse au genou contractée avec l’Équateur. Des évaluations seront effectuées demain pour comprendre s’il pourra être récupéré pour le match de dimanche sur le terrain de Sassuolo.

  • Nouveauté Saelemaekers

    Selon Gazzetta.it , il y a du nouveau concernant Saelemaekers : l’opération de la cheville droite devrait avoir lieu la semaine prochaine et, à ce propos, le Belge passera lundi à Amsterdam une dernière visite préalable à l’intervention. L’ancien joueur d’Anderlecht fera son retour sur les terrains en février.

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