L'ancien responsable de la désignation des arbitres, Gianluca Rocchi, ainsi que les ex-présidents de l'AIA, Antonio Zappi et Alfredo Trentalange, ont été entendus ces derniers jours dans le cadre de l'enquête menée par le parquet de Milan, selon les informations recueillies par l'AGI auprès de sources bien informées. Cette étape, menée dans la plus grande discrétion après les auditions publiques au Palais de Justice, pourrait être l’une des dernières : les parties doivent désormais décider si elles demandent un classement sans suite ou si elles poursuivent vers un éventuel procès.
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Enquête sur les arbitres : dernière ligne droite des interrogatoires. Rocchi a été entendu : procès ou classement sans suite ?
L'AUDITION DE ROCCHI
Rocchi a été entendu pour la première fois, après avoir décidé, le 30 avril dernier, de ne pas donner suite à la convocation du procureur Maurizio Ascione. Son avocat, Antonio D'Avirro, avait alors expliqué qu'il avait préféré ne pas se présenter devant le magistrat, n'ayant pas eu le temps d'examiner en détail le dossier dans lequel son client est accusé de fraude sportive.
LES ACCUSATIONS
Au cours d’un interrogatoire de trois à quatre heures, Rocchi, qui s’était mis en congé après l’ouverture de l’enquête, a contesté la thèse d’une implication dans un accord présumé, le 2 avril 2025, au stade San Siro. Selon les enquêteurs, un plan aurait visé à « arranger » la désignation d’Andrea Colombo, arbitre réputé proche de l’Inter, pour la rencontre face à Bologne, touten écartant Daniele Doveri de la finale éventuelle de Coupe d’Italie et des dernières journées de Serie A 2024/2025. Un second volet de l’enquête examine l’hypothèse d’une pression exercée sur Rocchi via des « coups » portés à la salle VAR lors de Udinese-Parme, afin d’inciter le VAR Daniele Paterna, également mis en examen pour faux témoignage, à accorder un penalty.
LES AUTRES INTERROGATOIRES
Zappi, évincé de la présidence de l’association des arbitres après une suspension de 13 mois infligée par la justice sportive, a été entendu pour la deuxième fois comme témoin, après une première audition début mai. L’ancien arbitre et ex-président de l’AIA Trentalange a également comparu en qualité de témoin.
ENQUÊTE OU CLASSEMENT SANS SUITE
Ces dernières semaines, le procureur Ascione a été épaulé, sur décision du procureur Marcello Viola, par le procureur adjoint Paolo Ielo. D’après les sources proches de l’enquête, l’hypothèse la plus probable reste celle d’un classement sans suite. Toutefois, les débats au sein de l’équipe d’enquêteurs se poursuivent : un accord devra être trouvé, car les magistrats ne partagent pas encore une vision commune.
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