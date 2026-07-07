Enquête sur les arbitres : dernière ligne droite des interrogatoires. Rocchi a été entendu : procès ou classement sans suite ?

Au cours d’un interrogatoire de trois à quatre heures, Rocchi, qui s’était mis en congé après l’ouverture de l’enquête, a contesté la thèse d’une implication dans un accord présumé, le 2 avril 2025, au stade San Siro. Selon les enquêteurs, un plan aurait visé à « arranger » la désignation d’Andrea Colombo, arbitre réputé proche de l’Inter, pour la rencontre face à Bologne, touten écartant Daniele Doveri de la finale éventuelle de Coupe d’Italie et des dernières journées de Serie A 2024/2025. Un second volet de l’enquête examine l’hypothèse d’une pression exercée sur Rocchi via des « coups » portés à la salle VAR lors de Udinese-Parme, afin d’inciter le VAR Daniele Paterna, également mis en examen pour faux témoignage, à accorder un penalty.