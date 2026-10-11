Enquête sur la mort d'un motocycliste : quel est le lien avec la fille d'Enrique ?

Sira Martínez, fille de l'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique, a été impliquée dans un accident mortel près de la ville d'Oliva, au sud de Valence, qui a coûté la vie à un motard de 20 ans.

Selon les informations rapportées par le journal allemand Bild, citant des médias espagnols, l'accident s'est produit jeudi soir sur la route nationale N-332 près d'Oliva, à environ une heure au sud de Valence, lorsque la voiture est entrée en collision avec une moto, provoquant la chute du motard de son véhicule.

Les équipes de secours se sont rendues sur les lieux, mais n'ont pas pu sauver le jeune homme. Sira Martínez et une femme britannique, qui se trouvaient dans la voiture, sont sorties indemnes, selon les informations rapportées.