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Enquête sur la mort d'un motocycliste : quel est le lien avec la fille d'Enrique ?

Luis Enrique
F. Torres
Paris Saint-Germain
Espagne
France

Révélation des résultats des tests d'alcool et de stupéfiants !

Sira Martínez, fille de l'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique, a été impliquée dans un accident mortel près de la ville d'Oliva, au sud de Valence, qui a coûté la vie à un motard de 20 ans.

Selon les informations rapportées par le journal allemand Bild, citant des médias espagnols, l'accident s'est produit jeudi soir sur la route nationale N-332 près d'Oliva, à environ une heure au sud de Valence, lorsque la voiture est entrée en collision avec une moto, provoquant la chute du motard de son véhicule.

Les équipes de secours se sont rendues sur les lieux, mais n'ont pas pu sauver le jeune homme. Sira Martínez et une femme britannique, qui se trouvaient dans la voiture, sont sorties indemnes, selon les informations rapportées.

  • Enquêtes de police : accusation d'homicide involontaire ?

    La Guardia Civil espagnole a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame et, selon les médias locaux, c'est une Britannique qui conduisait la voiture, une « cavalière olympique » âgée de 41 ans.

    Les informations locales indiquent que les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogues effectués sur les lieux de l'accident se sont révélés négatifs.

    Les enquêteurs soupçonnent qu'une manœuvre de conduite potentiellement illégale soit à l'origine de la collision. L'automobiliste britannique fait l'objet d'une enquête pour homicide involontaire, tandis que les détails de l'accident, notamment la vitesse de la moto, n'ont pas encore été établis.

    Un porte-parole de la Guardia Civil a déclaré qu'il ne disposait pour l'instant d'aucune information à communiquer à la presse.

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  • Qui est Sira Martinez ?

    Sira Martinez, 26 ans, est mannequin et cavalière professionnelle de saut d'obstacles, et elle est suivie par plus de 400 000 personnes sur Instagram.

    Elle s'est également fait connaître dans le milieu sportif en raison de sa relation passée avec l'ancienne star du Barça Ferran Torres, une histoire née à l'époque où il évoluait à Manchester City et qui s'est poursuivie après son transfert à Barcelone, avant leur séparation en mai 2023, après plus d'un an et demi. 

    Selon Bild, « Sira est la deuxième des enfants d'Enrique, après son frère Pacho (28 ans), tandis que sa fille cadette Xana est décédée en août 2019 à l'âge de 9 ans, après avoir souffert d'une forme rare de cancer des os ».

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