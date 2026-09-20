Ezri Konsa a livré une évaluation honnête après avoir subi sa première défaite sous le maillot d’Arsenal, tandis que Brighton & Hove Albion a décroché une convaincante victoire 3-0 à l’Amex Stadium. Le jour où Brighton portait des maillots commémoratifs pour célébrer son 125e anniversaire, le club hôte a mis fin au début de saison parfait de sept victoires en sept matches d’Arsenal.

Ce résultat a marqué la plus lourde défaite d’Arsenal en championnat depuis mai 2023, lorsque Brighton avait signé le même score à l’Emirates Stadium.

Malgré une éprouvante série de quatre matches consécutifs à l’extérieur en moins de deux semaines, Konsa a insisté sur le fait que la fatigue liée au calendrier ne pouvait pas justifier cette performance.