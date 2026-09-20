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Énorme surprise pour Brighton ! Konsa fustige Arsenal, jugé trop brouillon, après la fin de sa série de victoires dans une déroute 3-0 face aux Seagulls
Brighton freine l’élan d’Arsenal avec une large victoire
Ezri Konsa a livré une évaluation honnête après avoir subi sa première défaite sous le maillot d’Arsenal, tandis que Brighton & Hove Albion a décroché une convaincante victoire 3-0 à l’Amex Stadium. Le jour où Brighton portait des maillots commémoratifs pour célébrer son 125e anniversaire, le club hôte a mis fin au début de saison parfait de sept victoires en sept matches d’Arsenal.
Ce résultat a marqué la plus lourde défaite d’Arsenal en championnat depuis mai 2023, lorsque Brighton avait signé le même score à l’Emirates Stadium.
Malgré une éprouvante série de quatre matches consécutifs à l’extérieur en moins de deux semaines, Konsa a insisté sur le fait que la fatigue liée au calendrier ne pouvait pas justifier cette performance.
- Getty Images Sport
Konsa refuse les excuses et appelle à l’introspection
S’exprimant au coup de sifflet final, le défenseur anglais a admis qu’Arsenal n’avait pas réussi à maintenir les standards élevés établis lors de son impressionnant début de saison. Le joueur de 28 ans a souligné que chaque joueur devait profiter de cette trêve internationale prolongée pour examiner sa contribution individuelle.
Konsa a exhorté ses coéquipiers à corriger rapidement leurs erreurs avant la reprise des compétitions nationales.
« Nous n’avons pas été assez bons, a déclaré Konsa. Nous nous sommes fixés des standards élevés et il est important de ne pas les abandonner, comme nous l’avons fait aujourd’hui. Ce sont des choses dont nous devons tirer les leçons très rapidement. Il n’y a aucune excuse. Nous n’avons tout simplement pas été assez bons aujourd’hui. »
Des frappes lointaines mettent en lumière des lacunes défensives
Brighton a pris le contrôle au milieu de la première période lorsque Pascal Gross a marqué avec l'aide du poteau depuis l'entrée de la surface. Charalampos Kostoulas a doublé la mise juste avant la mi-temps avec une autre frappe lointaine, à la suite d'une contre-attaque rapide initiée par le gardien Bart Verbruggen.
Chema Andres a scellé la victoire à l'heure de jeu, en marquant de la tête sur un corner rentrant.
Konsa a fait part de sa frustration après avoir encaissé trois buts, soulignant qu'un manque d'agressivité dans le pressing avait laissé aux attaquants de Brighton le temps de frapper.
« Les deux premiers buts en première période étaient largement évitables, a ajouté Konsa. Nous aurions peut-être pu mettre davantage de pression sur le ballon pour empêcher les frappes. Je suis fier de garder ma cage inviolée. Nous ne l'avons pas fait aujourd'hui. »
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Arsenal se tourne vers la reprise contre Leeds après la pause
Mikel Arteta s'est tourné vers son banc en seconde période, lançant Viktor Gyokeres, qui a servi Kai Havertz sur la meilleure occasion d'Arsenal, mais Verbruggen a remporté son face-à-face avec l'Allemand. Cette défaite constitue le premier revers d'Arsenal en championnat depuis avril, mettant fin à une série de quatre victoires à l'extérieur.
L'effectif va désormais se disperser pour la trêve internationale avant de recevoir Leeds United à l'Emirates Stadium le samedi 10 octobre.
Konsa a conclu que les joueurs restaient déterminés à retrouver immédiatement leur dynamique de victoires.
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