L’atmosphère à Mestalla était au triomphe pour le FC Barcelone, qui s’est imposé avec autorité 5-0, mais la soirée a été momentanément assombrie par un incident inquiétant impliquant Garcia. Lors d’un cafouillage défensif après un corner de Valence, l’ancien joueur de Manchester City a été touché au visage par un bras involontaire de Rodri. L’impact a été immédiat et visible, laissant le défenseur se tenir le visage alors que le sang commençait à couler de son nez, ce qui a nécessité l’intervention urgente du staff médical sur la pelouse.

Garcia semblait visiblement en détresse lorsqu’il a été escorté vers le banc de touche, avant d’être finalement remplacé avant la demi-heure de jeu. Compte tenu de l’historique récent du joueur avec des problèmes similaires, un sentiment palpable de crainte régnait dans le camp barcelonais, le polyvalent Espagnol pouvant être parti pour une longue période sur la touche. Le staff médical l’a immédiatement emmené au vestiaire pour des examens complémentaires afin de déterminer s’il y avait des dommages structurels au niveau de l’arête nasale ou de la pommette.