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Énorme soulagement pour le FC Barcelone : Eric Garcia échappe à une blessure grave après une frayeur liée à un nez ensanglanté à Mestalla
Frayeur de blessure à Mestalla crée de la tension
L’atmosphère à Mestalla était au triomphe pour le FC Barcelone, qui s’est imposé avec autorité 5-0, mais la soirée a été momentanément assombrie par un incident inquiétant impliquant Garcia. Lors d’un cafouillage défensif après un corner de Valence, l’ancien joueur de Manchester City a été touché au visage par un bras involontaire de Rodri. L’impact a été immédiat et visible, laissant le défenseur se tenir le visage alors que le sang commençait à couler de son nez, ce qui a nécessité l’intervention urgente du staff médical sur la pelouse.
Garcia semblait visiblement en détresse lorsqu’il a été escorté vers le banc de touche, avant d’être finalement remplacé avant la demi-heure de jeu. Compte tenu de l’historique récent du joueur avec des problèmes similaires, un sentiment palpable de crainte régnait dans le camp barcelonais, le polyvalent Espagnol pouvant être parti pour une longue période sur la touche. Le staff médical l’a immédiatement emmené au vestiaire pour des examens complémentaires afin de déterminer s’il y avait des dommages structurels au niveau de l’arête nasale ou de la pommette.
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Signes positifs à la Ciutat Esportiva
Malgré les craintes initiales d’une fracture, les nouvelles en provenance de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, lundi matin, ont été extrêmement positives pour Hansi Flick. Selon Mundo Deportivo, Garcia a été aperçu en train de participer à la séance de récupération et de préparation de l’équipe sans difficulté apparente, signe que le coup n’a pas été aussi catastrophique qu’on le craignait au départ. Sa présence au sein du groupe laisse penser que le staff médical lui a donné le feu vert pour reprendre légèrement, ce qui représente un énorme soulagement pour un effectif qui a déjà dû composer avec son lot d’absences défensives cette saison.
Si le joueur n’a montré aucun signe majeur d’inconfort pendant les exercices, il ne fera pas partie du groupe qui se déplacera pour le prochain rendez-vous européen. Garcia purge actuellement une suspension en Ligue des champions, ce qui signifie qu’il manquera le match contre Feyenoord. Cette pause forcée joue en réalité en faveur de Barcelone, en offrant au défenseur un délai supplémentaire pour récupérer complètement de son traumatisme facial sans la pression d’un retour immédiat à la compétition.
Mesures de protection et dépendance tactique de Flick
Pour s’assurer qu’il n’y ait aucun contretemps, Garcia devrait utiliser un masque de protection au visage au cours des prochaines semaines. Un contexte familier pour le natif de Martorell, qui avait porté un équipement similaire la saison dernière après une fracture subie lors d’un match contre le Club Bruges. Le masque servira de mesure préventive afin de protéger la zone touchée de tout nouveau contact physique pendant les séances d’entraînement et les matches, lui permettant de conserver son style défensif agressif sans risquer de rouvrir la blessure.
Le technicien allemand aurait poussé un soupir de soulagement en voyant Garcia de retour sur la pelouse, car perdre un joueur doté d’une telle intelligence tactique aurait considérablement freiné les plans de rotation de l’équipe lors d’un mois de septembre chargé.
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En vue du retour en Liga
Avec sa suspension en Ligue des champions qui l’a tenu éloigné de la lumière en milieu de semaine, tous les regards se tournent désormais vers le retour de Garcia dans le giron de la Liga. Sauf complication de dernière minute ou contretemps imprévu durant les dernières étapes de sa récupération, le défenseur devrait être totalement disponible pour le match contre Levante le dimanche 13 septembre. Le service médical du club continuera de suivre sa progression tout au long de la semaine, mais la trajectoire actuelle est très encourageante.
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