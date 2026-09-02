Dans l’un des développements les plus inattendus du mercato estival, Manchester United a formulé une demande officielle au sujet du latéral de Manchester City, Ait-Nouri, selon talkSPORT.

Manchester United cherche désespérément à renforcer ses options défensives avant la date limite de minuit, et Michael Carrick a identifié le joueur de 25 ans comme une solution potentielle à ses problèmes au poste d’arrière gauche. Si les transferts entre les deux géants de Manchester sont historiquement rares, le manque de temps de jeu du défenseur algérien a ouvert une fenêtre d’opportunité que United semble déterminé à explorer.

On ne sait actuellement pas encore si les discussions vont progresser ce soir après une première approche, des sources de City minimisant pour l’instant la probabilité qu’un accord soit trouvé. Le champion de Premier League camperait sur ses positions, laissant entendre qu’un accord avec l’équipe de Carrick est quasiment impossible à ce stade tardif.