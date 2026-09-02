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Énorme retournement de situation lors du dernier jour du mercato ! Manchester United lance une offensive sensationnelle pour la star de Manchester City Rayan Ait-Nouri
Manchester United lance une audacieuse offensive chez son voisin de la ville
Dans l’un des développements les plus inattendus du mercato estival, Manchester United a formulé une demande officielle au sujet du latéral de Manchester City, Ait-Nouri, selon talkSPORT.
Manchester United cherche désespérément à renforcer ses options défensives avant la date limite de minuit, et Michael Carrick a identifié le joueur de 25 ans comme une solution potentielle à ses problèmes au poste d’arrière gauche. Si les transferts entre les deux géants de Manchester sont historiquement rares, le manque de temps de jeu du défenseur algérien a ouvert une fenêtre d’opportunité que United semble déterminé à explorer.
On ne sait actuellement pas encore si les discussions vont progresser ce soir après une première approche, des sources de City minimisant pour l’instant la probabilité qu’un accord soit trouvé. Le champion de Premier League camperait sur ses positions, laissant entendre qu’un accord avec l’équipe de Carrick est quasiment impossible à ce stade tardif.
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Carrick cherche à renforcer sa défense
La poursuite d’Ait-Nouri par United intervient après un été frustrant passé à chercher un arrière gauche de métier. Le club a étudié plusieurs cibles de premier plan à travers l’Europe, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à recruter ses choix prioritaires. Il a été fortement associé à Lewis Hall, de Newcastle United, mais une avancée dans les négociations ne s’est jamais concrétisée.
Malgré cette ruée tardive pour obtenir des signatures, Carrick est resté publiquement positif au sujet de la composition de son effectif, même si le mouvement soudain pour un joueur de City laisse penser qu’une faiblesse perçue doit encore être corrigée.
Les difficultés d’Aït-Nouri à l’Etihad
Pour Ait-Nouri, un transfert du côté rouge de Manchester représenterait l’occasion de relancer une carrière qui a stagné depuis son transfert onéreux en provenance de Molineux. Le latéral a été recruté par City pour un montant d’environ 32 M£ l’été dernier seulement, mais sa progression a été freinée par une série de contretemps.
Une blessure précoce à la cheville a perturbé son intégration en équipe première, et son implication a ensuite été davantage limitée lorsqu’il est parti représenter l’Algérie pendant sa campagne de Coupe d’Afrique des nations en milieu de saison.
Sous la nouvelle direction de Maresca, le défenseur s’est retrouvé encore plus bas dans la hiérarchie. Avec des joueurs comme Josko Gvardiol, Rico Lewis et Nico O’Reilly, tous capables d’évoluer à son poste de prédilection, Ait-Nouri est resté sur le banc sans entrer en jeu lors des premières victoires de City en Premier League contre Bournemouth et Crystal Palace, ce qui rend son avenir de plus en plus sombre.
Dernières heures du mercato
Alors que l’horloge tourne vers la date limite, Manchester United est engagé dans une course contre la montre pour voir si City adoucira sa position. Manchester United avait également envisagé un mouvement pour Alejandro Balde, 22 ans, de Barcelone, mais l’Espagnol a choisi de rester et de se battre pour sa place sous les ordres de Hansi Flick. Cela a fait d’Aït-Nouri une alternative prioritaire dans les dernières heures du marché.
City, cependant, se souvient que le joueur n’a disputé que 17 matches de Premier League la saison dernière et pourrait être réticent à aider un rival direct, même si le joueur ne fait pas actuellement partie de ses plans de départ.
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