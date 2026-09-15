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Énorme nouvelle contractuelle ! Le sélectionneur champion du monde Luis de la Fuente est sur le point de signer un nouveau contrat de longue durée avec l’Espagne
Assurer l’avenir de l’Espagne
Selon The New York Times, le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente serait sur le point de signer une nouvelle prolongation de contrat qui le maintiendrait à son poste jusqu’en 2030. L’accord actuel du technicien de 65 ans devait initialement expirer après la fin du Championnat d’Europe 2028. Cependant, après son triomphe historique lors de la Coupe du monde de cet été, les négociations entrent désormais dans leur phase finale afin d’assurer son maintien à la tête de la sélection jusqu’au tournoi de 2030.
Les discussions entre la Fédération royale espagnole de football et l’agent Alvaro Torres se poursuivent depuis deux mois et approchent d’une conclusion officielle.
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Un palmarès étincelant de trophées
Depuis sa prise de fonctions à la tête de l’équipe A en décembre 2022, De la Fuente a transformé l’Espagne en une machine à gagner irrésistible. Son remarquable mandat compte déjà le titre en Ligue des nations de l’UEFA 2023, l’Euro 2024 après une victoire en finale en 2024 contre l’Angleterre, ainsi que le récent sacre en Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce succès après prolongation contre l’Argentine au MetLife Stadium a vu l’Espagne entrer dans l’histoire en détenant simultanément les Coupes du monde masculine et féminine, en plus de son statut européen.
Ce succès sans précédent a fait de la prolongation de son mandat une priorité pour la fédération, qui prépare son projet sportif à long terme.
En route vers des fonctions de coorganisateur
La décision de prolonger l’expérimenté sélectionneur a tout son sens, à la fois comme marque de reconnaissance et sur le plan logistique, pour la Fédération espagnole. L’extension de son contrat permet à l’instance dirigeante de planifier sans accroc jusqu’à la Coupe du monde 2030, que l’Espagne coorganisera avec le Maroc et le Portugal. De plus, son noyau dur au sein du staff devrait rester en place jusqu’en 2030, apportant une stabilité très attendue après le départ post-Euro 2024 de l’adjoint Pablo Amo.
Les profondes attaches de De la Fuente au sein de la fédération, notamment ses neuf années avec les équipes de jeunes et son succès aux Jeux olympiques, ont permis de bâtir des bases solides.
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Retour à la compétition
Avec son avenir à long terme pratiquement assuré, De la Fuente et son équipe peuvent se reconcentrer entièrement sur leurs prochaines échéances au calendrier international. Le prochain défi immédiat de l’Espagne arrivera le 26 septembre, avec un affrontement contre un adversaire bien connu, l’Angleterre, lors de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA. Entretenir l’élan de leur conquête mondiale sera l’objectif principal alors que l’équipe entame un nouveau chapitre passionnant sous les ordres de son entraîneur acclamé.
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