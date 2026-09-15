Selon The New York Times, le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente serait sur le point de signer une nouvelle prolongation de contrat qui le maintiendrait à son poste jusqu’en 2030. L’accord actuel du technicien de 65 ans devait initialement expirer après la fin du Championnat d’Europe 2028. Cependant, après son triomphe historique lors de la Coupe du monde de cet été, les négociations entrent désormais dans leur phase finale afin d’assurer son maintien à la tête de la sélection jusqu’au tournoi de 2030.

Les discussions entre la Fédération royale espagnole de football et l’agent Alvaro Torres se poursuivent depuis deux mois et approchent d’une conclusion officielle.