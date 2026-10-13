Liverpool est confronté à une tâche redoutable en Ligue des champions de l’UEFA ce mercredi : le club devra disputer un match crucial sans trois de ses joueurs offensifs les plus influents. Alexander Isak, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai devraient tous manquer la rencontre face au LASK.

Les trois joueurs étaient déjà absents lors de la lourde défaite de Liverpool contre Manchester City dimanche (3-0). Leur absence fait suite à une série de problèmes physiques survenus pendant la dernière trêve internationale. Selon plusieurs informations, Isak et Gakpo ont dû écourter leur séjour en sélection en raison de problèmes respectivement à la cuisse et à la cheville, tandis que Szoboszlai est revenu de sélection avec la Hongrie en souffrant des ischio-jambiers.

Aucun des trois joueurs n’a pu être déclaré apte à temps pour le déplacement à la Raiffeisen Arena. Ils ne figurent donc pas dans le groupe de 23 joueurs parti en Autriche.