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Énorme coup dur ! Liverpool privé de trois joueurs clés pour son choc en Ligue des champions, alors que la crise des blessures s’aggrave
Trois blessures, un coup dur pour Liverpool
Liverpool est confronté à une tâche redoutable en Ligue des champions de l’UEFA ce mercredi : le club devra disputer un match crucial sans trois de ses joueurs offensifs les plus influents. Alexander Isak, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai devraient tous manquer la rencontre face au LASK.
Les trois joueurs étaient déjà absents lors de la lourde défaite de Liverpool contre Manchester City dimanche (3-0). Leur absence fait suite à une série de problèmes physiques survenus pendant la dernière trêve internationale. Selon plusieurs informations, Isak et Gakpo ont dû écourter leur séjour en sélection en raison de problèmes respectivement à la cuisse et à la cheville, tandis que Szoboszlai est revenu de sélection avec la Hongrie en souffrant des ischio-jambiers.
Aucun des trois joueurs n’a pu être déclaré apte à temps pour le déplacement à la Raiffeisen Arena. Ils ne figurent donc pas dans le groupe de 23 joueurs parti en Autriche.
- AFP
Iraola fait le point sur l’état de forme
L’entraîneur Andoni Iraola avait déjà fait part de ses inquiétudes quant à la disponibilité de ses joueurs clés après la défaite contre Manchester City. L’entraîneur de Liverpool avait reconnu que les délais de récupération étaient serrés, les matches s’enchaînant rapidement.
« Dom est revenu de sélection avec des raideurs, une surcharge », a expliqué l’entraîneur, selon ESPN. « Nous lui avons donné un rôle de joueur libre à l’entraînement pour essayer de le ménager, mais il ressentait une très légère gêne. C’est vrai que nous disputons maintenant quatre matches en 10 jours, donc cela va être difficile, car nous partons pour l’Autriche dans deux jours. Je pense qu’il sera difficile de récupérer l’un ou l’autre de ces joueurs. »
Rebondir après le revers face à Manchester City
Liverpool aborde cette rencontre avec l’objectif de redresser la barre après un début de championnat difficile. Sa lourde défaite 3-0 contre Manchester City lors de son dernier match l’a fait reculer à la neuvième place de Premier League. Avec seulement neuf points pris lors de ses six premières rencontres, le club accuse déjà un retard de neuf points sur Manchester City, leader du classement.
Ses débuts sur la scène européenne sont toutefois plus encourageants : Liverpool a entamé sa campagne en Ligue des champions par une victoire 2-1 arrachée face à l’Atlético de Madrid, tandis que le LASK cherche à se racheter après sa défaite 1-0 contre l’AEK Athènes lors de son premier match.
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Un triple coup dur qui coûte cher
L’absence de ce trio sera un coup dur pour Liverpool. Son apport offensif manquera cruellement à l’équipe, comme en témoigne la forme de Szoboszlai cette saison. Le milieu hongrois a déjà inscrit trois buts en seulement sept apparitions, toutes compétitions confondues. L’absence d’Isak pourrait peser encore plus lourd, alors qu’il commence à montrer tout son potentiel après une première saison décevante. Isak a marqué quatre buts en sept matches cette année. Enfin, l’absence de Gakpo réduit encore les options offensives de Liverpool, l’attaquant néerlandais ayant inscrit deux buts en six rencontres.
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