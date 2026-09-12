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Énorme coup dur ! Le capitaine de Crystal Palace, Dean Henderson, forfait jusqu’après la trêve internationale en raison d’une blessure à la cheville
Le capitaine absent lors d’une période cruciale
Crystal Palace s’apprête à traverser une période délicate sans son numéro un incontesté, puisque Henderson se prépare à passer un moment à l’infirmerie. Le gardien de 29 ans ne figurait pas dans le groupe pour la décevante défaite 3-2 de Palace contre Ipswich Town samedi, et les nouvelles médicales laissent penser qu’il sera indisponible pour plusieurs rencontres à fort enjeu.
Le problème aura également des répercussions pour la sélection nationale, puisque Henderson devrait désormais déclarer forfait pour l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel lors de ses trois matches de phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA prévus fin septembre et début octobre. C’est un coup dur, aussi bien pour son club que pour sa sélection, puisque l’ancien joueur de Manchester United s’était solidement imposé comme une présence fiable dans les buts.
- AFP
Gérer la douleur pendant la pré-saison
L'entraîneur Pierre Sage a révélé que le gardien joue avec cette gêne depuis plusieurs semaines, faisant remonter l'origine du problème à un match amical estival. Lors de sa conférence de presse d'après-match, Sage a expliqué la gravité de la situation et pourquoi le club a finalement décidé de retirer le capitaine de la ligne de feu. Cette absence constitue un contretemps important pour Palace, Henderson devant manquer l'ouverture de la Ligue Europa jeudi contre Lech Poznan ainsi que le choc de Premier League dimanche sur le terrain de Leeds United.
Sage a donné une mise à jour détaillée de la situation en déclarant : « Il joue blessé depuis le début de la saison parce qu'il s'est blessé lors de (la défaite de présaison contre) Fribourg. Il ne s'est pas beaucoup entraîné mais il a bien joué. La douleur est trop forte (pour le moment), et nous ne voulons pas prendre de risque. »
Rotations tactiques et standards défensifs
Au-delà de la crise des gardiens, Sage a pris des décisions impitoyables concernant son secteur défensif. Le défenseur central très prometteur Jaydee Canvot a été l’un des absents de marque du groupe pour affronter Ipswich, une décision que l’entraîneur a décrite comme étant uniquement liée aux performances. Malgré la haute estime dont il jouit au club, le joueur de 20 ans a éprouvé des difficultés lors des quatre premiers matches de Premier League, au cours desquels Palace a encaissé 11 buts, laissant Sage loin d’être convaincu par ses prestations.
Interrogé sur l’absence du jeune défenseur, Sage s’est montré franc au sujet de ses attentes envers le groupe. Il a expliqué : « Je ne l’ai pas pris à cause de son match contre Fulham et de ce qu’il a fait pendant la semaine (à l’entraînement). Je lui ai parlé et (j’ai dit) que j’en veux et j’en ai besoin davantage de sa part. Je suis sûr qu’il est capable de le faire et j’attends une bonne réaction de sa part lundi. »
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Envoyer un message à l’effectif
L’approche rigoureuse du manager est conçue pour qu’aucun joueur n’ait le sentiment que sa place est garantie, quel que soit son statut. Sage a maintenu que chaque choix est fait dans l’intention de créer un environnement propice à la victoire, et il n’a pas peur de « secouer » les joueurs dont il estime qu’ils fournissent moins que le maximum de leurs efforts.
Sage a conclu son analyse en soulignant la nécessité de maintenir une intensité élevée sur l’ensemble de l’effectif. « Quand je mets 11 joueurs sur le terrain, dans ma tête, ce sont les meilleurs pour gagner ou créer quelque chose. Ce n’est pas un plaisir de ne pas choisir un joueur et j’attends toujours la réaction. Aujourd’hui, je n’ai pas vu une équipe qui a abandonné. Je veux que les joueurs soient à 100 % dans ce qu’ils ont à faire et, quand ils donnent moins, je dois les secouer. »
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