Crystal Palace s’apprête à traverser une période délicate sans son numéro un incontesté, puisque Henderson se prépare à passer un moment à l’infirmerie. Le gardien de 29 ans ne figurait pas dans le groupe pour la décevante défaite 3-2 de Palace contre Ipswich Town samedi, et les nouvelles médicales laissent penser qu’il sera indisponible pour plusieurs rencontres à fort enjeu.

Le problème aura également des répercussions pour la sélection nationale, puisque Henderson devrait désormais déclarer forfait pour l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel lors de ses trois matches de phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA prévus fin septembre et début octobre. C’est un coup dur, aussi bien pour son club que pour sa sélection, puisque l’ancien joueur de Manchester United s’était solidement imposé comme une présence fiable dans les buts.