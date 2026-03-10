Getty/GOAL
Eni Aluko remporte son procès en diffamation contre Joey Barton : l'ancien milieu de terrain de Premier League condamné à verser des dommages-intérêts colossaux pour « campagne de dénigrement » quelques jours après son arrestation pour agression présumée
Décision de la Haute Cour et sanction financière
Selon PA Media, Aluko s'est vu octroyer plus de 300 000 £ de dommages et intérêts et de frais juridiques après avoir poursuivi Barton pour diffamation. L'affaire, qui portait initialement sur deux publications faites en 2024 sur la plateforme X, s'est conclue par un sursis à statuer. Cela signifie que la procédure judiciaire a été officiellement suspendue et que l'ancien milieu de terrain de Manchester City a été condamné à verser une indemnisation substantielle à la plaignante.
Aluko a assisté à l'audience à Londres et a brièvement exprimé son profond soulagement à l'issue de cette épuisante bataille juridique. S'exprimant à la sortie du tribunal, elle a simplement déclaré : « Je suis contente que ce soit fini. » La décision finale du tribunal impose une sanction financière totale de 339 000 livres sterling pour couvrir à la fois l'atteinte à la réputation et les frais juridiques importants engagés au cours de ce long litige.
Campagne ciblée de harcèlement numérique
Le tribunal a entendu les détails concernant le volume et la nature des abus en ligne. Gervase de Wilde, représentant l'ancienne Lioness, a expliqué qu'entre janvier et août 2024, le défendeur avait publié 48 messages concernant sa cliente, menant ainsi une campagne publique délibérément ciblée visant à la diffamer. De Wilde a souligné que l'ancien milieu de terrain avait faussement affirmé qu'elle avait « cyniquement cherché à exploiter son statut de victime présumée de racisme et d'intimidation », et l'avait qualifiée d'hypocrite.
L'avocat a mis en avant un message particulièrement choquant qui comprenait une image de la tête de l'ancienne attaquante de Chelsea superposée au corps de la tueuse en série Rosemary West. « Cette campagne équivalait à une attaque contre de multiples aspects de sa vie et de sa personnalité », a déclaré M. De Wilde à la cour. Il a ajouté que le harcèlement avait causé « une détresse énorme » et que la plaignante était terrifiée à l'idée que toute tentative de mettre fin aux abus signifierait que son bourreau « l'exploiterait et la manipulerait pour l'utiliser contre elle ».
Arrestation et admission légale formelle
Le défendeur était notablement absent de la Haute Cour pour entendre le jugement final rendu. De Wilde a informé le juge que l'ancien patron de Fleetwood Town avait été arrêté lundi et était actuellement détenu par la police. Cette détention faisait suite à des accusations distinctes d'agression liées à un incident survenu près d'un terrain de golf à Huyton, dans le Merseyside.
Malgré son absence, son équipe juridique a confirmé qu'il avait finalement concédé le point juridique concernant son comportement numérique prolongé. À propos de cet aveu, De Wilde a déclaré : « M. Barton a désormais accepté que sa campagne contre Mme Aluko constituait du harcèlement et qu'il n'aurait pas dû publier ces messages. » Cette concession formelle a constitué le fondement nécessaire à l'octroi de dommages-intérêts considérables.
Verdict final pour l'ancien attaquant
Le juge Nicholas Lavender, qui présidait l'audience, a fixé des délais stricts pour le règlement financier. Il a accordé à la défenderesse un délai de sept jours pour demander toute modification formelle de l'ordonnance. Cependant, le mandat stipule clairement que les 100 000 premières livres sterling, ainsi que les intérêts courus, doivent être payés avant le 24 mars.
La conclusion de cette affaire très médiatisée marque un tournant décisif en matière de responsabilité des personnalités publiques sur les réseaux sociaux. Pour la célèbre présentatrice, cette décision définitive lui assure à la fois une importante compensation financière et la reconnaissance officielle essentielle que les attaques incessantes dont elle a été victime étaient totalement infondées, lui permettant enfin de tourner la page.
