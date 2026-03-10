Eni Aluko remporte son procès en diffamation contre Joey Barton : l'ancien milieu de terrain de Premier League condamné à verser des dommages-intérêts colossaux pour « campagne de dénigrement » quelques jours après son arrestation pour agression présumée

Selon PA Media, Aluko s'est vu octroyer plus de 300 000 £ de dommages et intérêts et de frais juridiques après avoir poursuivi Barton pour diffamation. L'affaire, qui portait initialement sur deux publications faites en 2024 sur la plateforme X, s'est conclue par un sursis à statuer. Cela signifie que la procédure judiciaire a été officiellement suspendue et que l'ancien milieu de terrain de Manchester City a été condamné à verser une indemnisation substantielle à la plaignante.

Aluko a assisté à l'audience à Londres et a brièvement exprimé son profond soulagement à l'issue de cette épuisante bataille juridique. S'exprimant à la sortie du tribunal, elle a simplement déclaré : « Je suis contente que ce soit fini. » La décision finale du tribunal impose une sanction financière totale de 339 000 livres sterling pour couvrir à la fois l'atteinte à la réputation et les frais juridiques importants engagés au cours de ce long litige.