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Engagé jusqu’en 2030 ! Un Arteta ravi lève le voile sur le lucratif nouveau méga-contrat avec Arsenal
Arteta s’engage à long terme avec Arsenal
Mikel Arteta s’est adressé aux médias pour la première fois depuis l’officialisation d’une nouvelle et lucrative prolongation de contrat avec Arsenal, qui court jusqu’à l’été 2030. L’Espagnol, qui a conduit le club au titre de Premier League, a évoqué avec chaleur la volonté mutuelle entre lui et le conseil d’administration de poursuivre leur aventure ensemble.
L’annonce a apporté un énorme regain de moral au Sobha Realty Training Centre avant la réception de Leeds United.
Cet accord consolide le projet à long terme d’Arteta dans le nord de Londres.
- Getty Images Sport
L’entraîneur salue la gestion des négociations contractuelles
Arteta a salué le professionnalisme avec lequel la direction d'Arsenal a géré le processus de prolongation. « Ma famille est très reconnaissante de pouvoir profiter de cet incroyable privilège de continuer », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d'avant-match.
« J'ai dit dès le début que le club et moi voulions la même chose, mais j'ai adoré la manière dont cela a été géré. »
« Le plus important, à la fin, au moment où vous êtes sur le point de signer, c'est de regarder autour de la pièce et de voir l'enthousiasme dans leurs yeux. »
Une ambition sans relâche pour maintenir des standards d’excellence
Malgré la sécurisation de son avenir à long terme, Arteta a insisté sur le fait que les succès passés ne signifient rien sans un engagement quotidien à progresser. « C’est ça, maintenant je dois mériter le droit, chaque jour, de continuer à ce niveau », a ajouté l’entraîneur d’Arsenal.
Sa détermination à maintenir des standards élevés reflète la culture instaurée au sein du club pendant son mandat.
Les joueurs et le personnel ont salué la stabilité apportée par ce nouveau contrat.
- Getty Images Sport
Le focus se déplace immédiatement vers le choc contre Leeds
Son avenir contractuel étant désormais totalement réglé, la priorité immédiate d’Arteta se tourne vers le maintien de la défense du titre national d’Arsenal. L’entraîneur d’Arsenal veut que son équipe fête sa prolongation avec trois points samedi après-midi.
Arsenal affronte Leeds United à l’Emirates Stadium avec l’objectif de renouer avec la victoire.
Arteta reste déterminé à offrir de nouveaux trophées au club au cours des quatre prochaines années.
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