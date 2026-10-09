Mikel Arteta s’est adressé aux médias pour la première fois depuis l’officialisation d’une nouvelle et lucrative prolongation de contrat avec Arsenal, qui court jusqu’à l’été 2030. L’Espagnol, qui a conduit le club au titre de Premier League, a évoqué avec chaleur la volonté mutuelle entre lui et le conseil d’administration de poursuivre leur aventure ensemble.

L’annonce a apporté un énorme regain de moral au Sobha Realty Training Centre avant la réception de Leeds United.

Cet accord consolide le projet à long terme d’Arteta dans le nord de Londres.