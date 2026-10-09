Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1083507871.jpgCrystal Pix
Alvino Hanafi
Traduit par

Engagé jusqu’en 2030 ! Un Arteta ravi lève le voile sur le lucratif nouveau méga-contrat avec Arsenal

Arsenal
M. Arteta
Arsenal vs Leeds
Leeds
Premier League

Mikel Arteta a exprimé sa joie après avoir signé une lucrative prolongation de contrat qui le maintiendra à Arsenal jusqu’en 2030. S’exprimant devant les médias pour la première fois depuis sa signature, l’Espagnol a révélé l’enthousiasme qui entourait les négociations.

  • Arteta s’engage à long terme avec Arsenal

    Mikel Arteta s’est adressé aux médias pour la première fois depuis l’officialisation d’une nouvelle et lucrative prolongation de contrat avec Arsenal, qui court jusqu’à l’été 2030. L’Espagnol, qui a conduit le club au titre de Premier League, a évoqué avec chaleur la volonté mutuelle entre lui et le conseil d’administration de poursuivre leur aventure ensemble.

    L’annonce a apporté un énorme regain de moral au Sobha Realty Training Centre avant la réception de Leeds United.

    Cet accord consolide le projet à long terme d’Arteta dans le nord de Londres.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    L’entraîneur salue la gestion des négociations contractuelles

    Arteta a salué le professionnalisme avec lequel la direction d'Arsenal a géré le processus de prolongation. « Ma famille est très reconnaissante de pouvoir profiter de cet incroyable privilège de continuer », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d'avant-match.

    « J'ai dit dès le début que le club et moi voulions la même chose, mais j'ai adoré la manière dont cela a été géré. »

    « Le plus important, à la fin, au moment où vous êtes sur le point de signer, c'est de regarder autour de la pièce et de voir l'enthousiasme dans leurs yeux. »

  • Une ambition sans relâche pour maintenir des standards d’excellence

    Malgré la sécurisation de son avenir à long terme, Arteta a insisté sur le fait que les succès passés ne signifient rien sans un engagement quotidien à progresser. « C’est ça, maintenant je dois mériter le droit, chaque jour, de continuer à ce niveau », a ajouté l’entraîneur d’Arsenal.

    Sa détermination à maintenir des standards élevés reflète la culture instaurée au sein du club pendant son mandat.

    Les joueurs et le personnel ont salué la stabilité apportée par ce nouveau contrat.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le focus se déplace immédiatement vers le choc contre Leeds

    Son avenir contractuel étant désormais totalement réglé, la priorité immédiate d’Arteta se tourne vers le maintien de la défense du titre national d’Arsenal. L’entraîneur d’Arsenal veut que son équipe fête sa prolongation avec trois points samedi après-midi.

    Arsenal affronte Leeds United à l’Emirates Stadium avec l’objectif de renouer avec la victoire.

    Arteta reste déterminé à offrir de nouveaux trophées au club au cours des quatre prochaines années.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Leeds crest
Leeds
LEE