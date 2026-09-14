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Enfin réunis ! Philippe Coutinho rejoint Neymar à Santos après avoir signé un contrat jusqu’à la fin de la saison
De retrouvailles de rêve à la Vila Belmiro
Santos a réussi un gros coup en s’attachant les services de Coutinho, garantissant ainsi que le milieu de terrain de 34 ans rejoindra son ami de longue date et coéquipier en sélection, Neymar. Ce transfert marque un moment important pour le football brésilien, en réunissant deux des talents modernes les plus titrés du pays, qui ont d’abord affûté leurs qualités dans les catégories de jeunes de la sélection nationale avant d’évoluer côte à côte sur la plus grande scène mondiale lors de la Coupe du monde 2018.
Ce transfert intervient à un moment crucial pour Coutinho, qui cherchait un nouveau départ après une période difficile dans sa carrière. Le meneur de jeu était sans club depuis sa séparation avec son club formateur, Vasco da Gama, après avoir annoncé son départ sur les réseaux sociaux en février, en admettant qu’il était « mentalement épuisé » et qu’il avait besoin de « prendre du recul ».
- AFP
De héros d'Anfield à globe-trotter du football
Le parcours de Coutinho jusqu’à Santos intervient après une carrière riche dans les plus grands championnats européens, et plus particulièrement après son passage transformateur à Liverpool. Arrivé en provenance de l’Inter en 2013, il est devenu le cœur créatif de l’équipe sous Brendan Rodgers puis Jürgen Klopp, signant 54 buts et 44 passes décisives en 201 matches avec le géant de Premier League. Sa forme étincelante sur les bords de la Mersey lui a finalement valu un transfert retentissant de 142 M£ à Barcelone en janvier 2018, avec une arrivée au Camp Nou un an seulement après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain.
Malgré les difficultés rencontrées en Espagne, Coutinho a tout de même réussi à garnir son palmarès, en remportant deux titres consécutifs en Liga avant un prêt réussi au Bayern Munich. En Allemagne, il a décroché le trophée suprême en soulevant la Ligue des champions en 2020. Ironie du sort, il a joué un rôle clé dans l’humiliation de son club parent cette année-là, en inscrivant un doublé après son entrée en jeu lors de l’incroyable victoire 8-2 du Bayern contre Barcelone en quart de finale.
Le retour en Premier League et le départ final
Dans l’optique de relancer sa carrière, Coutinho est revenu en Angleterre avec Aston Villa, d’abord sous forme de prêt en janvier 2022 avant que le transfert ne soit rendu définitif cet été-là. S’il a montré par séquences l’éclat qui a fait sa réputation sous les ordres de son ancien coéquipier Steven Gerrard, il a eu du mal à conserver une place régulière dans le onze de départ à mesure que le club évoluait.
Bien que son contrat à Villa Park devait initialement courir jusqu’en 2026, le club de Premier League et Vasco ont trouvé un accord lui permettant de revenir définitivement au Brésil avec 12 mois d’avance. Cela a facilité son récent passage à Vasco, même si ce retour au pays ne s’est pas exactement déroulé comme prévu, ce qui a conduit à sa récente période en tant qu’agent libre.
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Santos compte sur Coutinho pour remonter au classement
Pendant son passage à Vasco da Gama, Coutinho a disputé 124 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 22 buts pour son club formateur. Santos compte désormais sur sa grande expérience pour relancer sa saison, alors que l’équipe occupe actuellement la 10e place du classement du Brasileirão et cherche à remonter au classement.
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