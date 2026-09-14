Enfin réunis ! Philippe Coutinho rejoint Neymar à Santos après avoir signé un contrat jusqu’à la fin de la saison

Santos a réussi un gros coup en s’attachant les services de Coutinho, garantissant ainsi que le milieu de terrain de 34 ans rejoindra son ami de longue date et coéquipier en sélection, Neymar. Ce transfert marque un moment important pour le football brésilien, en réunissant deux des talents modernes les plus titrés du pays, qui ont d’abord affûté leurs qualités dans les catégories de jeunes de la sélection nationale avant d’évoluer côte à côte sur la plus grande scène mondiale lors de la Coupe du monde 2018.

Ce transfert intervient à un moment crucial pour Coutinho, qui cherchait un nouveau départ après une période difficile dans sa carrière. Le meneur de jeu était sans club depuis sa séparation avec son club formateur, Vasco da Gama, après avoir annoncé son départ sur les réseaux sociaux en février, en admettant qu’il était « mentalement épuisé » et qu’il avait besoin de « prendre du recul ».