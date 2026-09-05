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Yosua Arya

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Enfin réunis ? John Stones se prépare pour sa première titularisation complète avec l’Inter contre son ancien coéquipier de Manchester City

J. Stones
Inter
K. De Bruyne
Inter vs SSC Naples
SSC Naples
Serie A

John Stones devrait connaître sa première titularisation en Serie A avec l'Inter face à Naples, samedi soir à San Siro. L'international anglais pourrait affronter son ancien coéquipier à Manchester City, Kevin De Bruyne, lors d'un choc très attendu ce week-end.

  • Stones en passe de connaître sa première titularisation complète avec l’Inter

    Stones s’apprête à connaître sa première titularisation en Serie A avec l’Inter lorsque l’équipe de Cristian Chivu affrontera Naples à San Siro samedi soir. Les grands médias sportifs italiens, dont Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, annoncent tous la présence du défenseur dans le onze de départ.

    Le joueur anglais aux 94 sélections a rejoint l’Inter librement plus tôt cet été après la fin de son aventure de dix ans à City. Il a dû faire preuve de patience pour ses grands débuts officiels en Italie après avoir commencé la saison sur le banc.

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    D’anciens coéquipiers de Manchester City s’affrontent

    Le match pourrait voir Stones se retrouver face à son ancien coéquipier de longue date à City, De Bruyne, dans l’un des chocs phares du week-end. Le milieu de terrain belge devrait être impliqué avec Naples à San Siro.

    Cependant, les informations d’avant-match indiquent qu’Antonio Vergara devrait débuter devant De Bruyne dans le milieu à trois de Massimiliano Allegri. Pendant ce temps, les autres internationaux anglais Djed Spence et Curtis Jones pourraient également être impliqués avec leurs équipes respectives, même si aucun des deux ne devrait débuter.

  • Absences importantes et forme du début de saison

    Naples sera contraint de remanier son équipe en raison de l'absence de son milieu de terrain vedette Scott McTominay. L'international écossais est indisponible, car il se prépare à subir une légère intervention au cœur.

    L'Inter reçoit pour cette rencontre après un début de saison nationale positif sous les ordres de Chivu. Les Nerazzurri ont démarré avec une convaincante victoire 4-1 contre Monza avant d'arracher un succès 1-0 sur le terrain de Cagliari le week-end dernier.

    Stones est entré en jeu en fin de match lors des deux rencontres afin d'aider à préserver ces victoires. Il semble désormais bien parti pour intégrer le onze de départ pour son plus grand test à ce jour dans le football italien.

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    Affrontement crucial à San Siro

    La rencontre de samedi s’annonce comme un test référence crucial en ce début de saison pour les deux poids lourds italiens. L’Inter aura à cœur de poursuivre son sans-faute, tandis que Naples vise un résultat marquant à l’extérieur. Une place de titulaire pour Stones représenterait une étape majeure dans sa nouvelle aventure, après une décennie de carrière en Angleterre. Le défenseur sera déterminé à aider l’Inter à enchaîner un nouveau match sans encaisser de but et à consolider sa place en tête de la Serie A.

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