Enfin réunis ? John Stones se prépare pour sa première titularisation complète avec l’Inter contre son ancien coéquipier de Manchester City

Stones s’apprête à connaître sa première titularisation en Serie A avec l’Inter lorsque l’équipe de Cristian Chivu affrontera Naples à San Siro samedi soir. Les grands médias sportifs italiens, dont Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, annoncent tous la présence du défenseur dans le onze de départ.

Le joueur anglais aux 94 sélections a rejoint l’Inter librement plus tôt cet été après la fin de son aventure de dix ans à City. Il a dû faire preuve de patience pour ses grands débuts officiels en Italie après avoir commencé la saison sur le banc.