L’atout de Chelsea a laissé entendre qu’il joue enfin sans retenue sous les ordres d’Alonso, dans ce qui ressemble à une pique à peine voilée contre les contraintes tactiques que lui imposaient ses précédents entraîneurs. Le joueur de 24 ans a été le grand artisan de la victoire 3-2 de Chelsea contre Fulham lundi soir, inscrivant un superbe but après avoir dézoné à travers le terrain pour conclure une action initiée par Joao Pedro.

Palmer a livré une prestation individuelle dominante lors de ce match. Il a dominé plusieurs statistiques, avec cinq tirs, cinq dribbles réussis, dix duels remportés et neuf ballons touchés dans la surface adverse.

Cette performance impressionnante a mis en lumière son regain de forme sous Alonso. Palmer a souligné que son déplacement sur son but avait été directement encouragé par son nouvel entraîneur, en net contraste avec les restrictions tactiques auxquelles il était confronté auparavant.







