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Enfin libéré ! Cole Palmer vise les anciens entraîneurs de Chelsea après avoir retrouvé son étincelle sous Xabi Alonso, tout en évoquant son cauchemar de blessure en Coupe du monde
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Palmer débloque son compteur
L’atout de Chelsea a laissé entendre qu’il joue enfin sans retenue sous les ordres d’Alonso, dans ce qui ressemble à une pique à peine voilée contre les contraintes tactiques que lui imposaient ses précédents entraîneurs. Le joueur de 24 ans a été le grand artisan de la victoire 3-2 de Chelsea contre Fulham lundi soir, inscrivant un superbe but après avoir dézoné à travers le terrain pour conclure une action initiée par Joao Pedro.
Palmer a livré une prestation individuelle dominante lors de ce match. Il a dominé plusieurs statistiques, avec cinq tirs, cinq dribbles réussis, dix duels remportés et neuf ballons touchés dans la surface adverse.
Cette performance impressionnante a mis en lumière son regain de forme sous Alonso. Palmer a souligné que son déplacement sur son but avait été directement encouragé par son nouvel entraîneur, en net contraste avec les restrictions tactiques auxquelles il était confronté auparavant.
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La liberté de créer et d’attaquer
S'exprimant auprès de Sky Sports, Palmer a lancé une pique subtile aux anciens entraîneurs de Chelsea Enzo Maresca, Liam Rosenior et Calum McFarlane. Il a expliqué que son but contre Fulham ne serait jamais arrivé sous leur direction.
« Il [Alonso] a simplement dit que j'aurais plus de liberté pour dézoner sur le terrain. Comme vous l'avez vu sur le but que j'ai marqué, a révélé Palmer. La saison dernière, je n'aurais même pas fait cet appel parce que ce n'est pas une "zone sûre". »
Le joueur de 24 ans a souligné à quel point Alonso l'a encouragé à sortir de cadres tactiques rigides. « Il me dit : "déplace-toi dans cette zone, redescends pour participer au jeu, viens toucher le ballon, crée et fais simplement ce que tu sais faire" », a ajouté Palmer.
Crève-cœur en Coupe du monde
L’optimisme entourant la forme actuelle de Palmer fait suite à une campagne précédente particulièrement frustrante. Gêné par un problème à l’aine, il a manqué 11 matches et a vu son total de buts en Premier League chuter à 10, un net recul par rapport à ses précédents bilans de 22 et 15.
L’attaquant a reconnu avoir joué malgré la douleur dans une tentative désespérée de gagner une place dans la sélection de l’Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. « Avant ma blessure à l’aine, je n’avais jamais vraiment été blessé. Enfin, rarement [blessé]. Donc ensuite, je revenais simplement et je jouais alors que je n’aurais pas dû jouer, a ajouté Palmer. Évidemment, la Coupe du monde approchait, donc j’étais un peu dans un dilemme en me disant : “Si je ne joue pas, je n’irai pas. Mais si je joue, alors je ne peux pas jouer [correctement]”.
« C’était juste une situation un peu compliquée. Je ne savais pas vraiment comment la gérer, mais ça fait partie des choses. Je voyais simplement différentes personnes, j’obtenais différentes explications sur les raisons de ma blessure et sur ce que c’était.
« Depuis mon retour, je travaille tous les jours pour, évidemment, éviter que cela se reproduise. Je veux simplement rester à l’abri des blessures, et si je suis sur le terrain alors je sais ce que je peux faire. Physiquement, je me sens bien, probablement le mieux que je me sois senti depuis longtemps, mais je pense que je peux [encore progresser physiquement] avec les matches et davantage de minutes. »
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Cap sur la nouvelle ère
Après avoir sollicité plusieurs avis médicaux pour résoudre son problème persistant à l’aine, Palmer se concentre désormais sur la gestion de sa condition physique. La star de Chelsea espère maintenant enchaîner davantage de minutes pour affûter sa condition de match sous les ordres d’Alonso. Si sa prestation autoritaire contre Fulham est un indicateur, un Palmer pleinement en forme pourrait bientôt retrouver la forme prolifique devant le but qui a marqué le début de sa carrière.
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