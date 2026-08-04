S’exprimant après avoir finalisé son contrat de cinq ans avec la Juventus, Kolo Muani a exprimé son immense soulagement d’avoir obtenu son départ définitif du PSG. L’attaquant n’a pas caché son désir de revenir en Italie.

« Enfin, je suis soulagé, a déclaré Kolo Muani. Je voulais revenir depuis un moment, et ce moment est arrivé. C’est une histoire qui n’est pas terminée ; je voulais la finir. C’est pourquoi j’ai tout fait pour essayer de revenir. Nous allons continuer à écrire cette belle histoire. »







