Traduit par
« Enfin, je suis soulagé » : Randal Kolo Muani tourne la page du cauchemar au PSG et boucle son transfert définitif à 50 M€ à la Juventus
Kolo Muani achève son transfert définitif à la Juventus
Kolo Muani a officiellement mis fin à son passage au PSG en finalisant un transfert définitif à la Juventus. Le club de Serie A a annoncé l’arrivée de l’attaquant de 27 ans avec un contrat courant jusqu’en 2031. Le montant du transfert de l’international français s’élève à environ 50 millions d’euros. Ce départ met fin à un cycle de deux prêts loin de la capitale française, Kolo Muani étant désireux de sceller un transfert définitif à Turin. En s’attachant l’attaquant sur le long terme, la Juventus renforce ses options offensives avec un joueur qui a déjà prouvé sa valeur à l’Allianz Stadium.
L’attaquant soulagé de valider son retour à Turin
S’exprimant après avoir finalisé son contrat de cinq ans avec la Juventus, Kolo Muani a exprimé son immense soulagement d’avoir obtenu son départ définitif du PSG. L’attaquant n’a pas caché son désir de revenir en Italie.
« Enfin, je suis soulagé, a déclaré Kolo Muani. Je voulais revenir depuis un moment, et ce moment est arrivé. C’est une histoire qui n’est pas terminée ; je voulais la finir. C’est pourquoi j’ai tout fait pour essayer de revenir. Nous allons continuer à écrire cette belle histoire. »
Prouvant sa valeur en Serie A
Kolo Muani connaît déjà bien la Juventus après un prêt réussi durant la seconde moitié de la saison 2024-2025. Lors de ce passage, il a inscrit 10 buts et délivré trois passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues.
Malgré ses statistiques impressionnantes en Italie, l’attaquant est resté en dehors des plans de l’entraîneur Luis Enrique au PSG à son retour. Cela a conduit à un nouveau prêt, cette fois à Tottenham, club de Premier League, pour la campagne suivante. Son passage dans le nord de Londres s’est révélé être une période difficile à oublier, puisqu’il n’a totalisé que cinq buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues avec Tottenham.
- Getty Images Sport
Un nouveau chapitre s’ouvre à Turin
Son transfert définitif étant désormais bouclé, Kolo Muani peut se consacrer pleinement à la construction d’un avenir à long terme en Serie A. Tourner la page du PSG permet au joueur de 27 ans de trouver la régularité qui lui a échappé lors de prêts successifs. La Juve cherchera à réintégrer l’attaquant français dans son dispositif tactique en vue de la prochaine campagne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles